Dia de São Valentim: 3 rituais para atrair um amor

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 15:49
O Dia de São Valentim, comemorado em 14 de fevereiro, carrega uma energia simbólica poderosa ligada ao amor, aos vínculos afetivos e ao desejo de compartilhar a vida com alguém. Mais do que promessas românticas, este período convida a olhar para o amor com intenção, consciência e verdade emocional.
São Valentim foi um sacerdote que viveu no século III, durante o Império Romano . Na época, o imperador Cláudio II teria proibido casamentos entre jovens soldados, acreditando que homens solteiros lutavam melhor nas guerras. Valentim, no entanto, continuou celebrando casamentos às escondidas, defendendo o direito de amar e formar família. Por essa atitude, acabou sendo preso e condenado à morte.
A tradição diz que, antes de ser executado, ele teria enviado uma mensagem assinada como “do seu Valentim”, gesto que reforçou sua associação com o amor e os sentimentos sinceros. Sua morte teria ocorrido em 14 de fevereiro, data que passou a ser lembrada como símbolo de amor e devoção.
Com o tempo, a Igreja reconheceu sua história como exemplo de fé e coragem, e a data se popularizou na Europa medieval como um dia dedicado aos enamorados. Assim nasceu o Valentine’s Day, celebrado em vários países como o Dia do Amor.
Os rituais no Dia de São Valentim não servem para “forçar” sentimentos, mas para alinhar sua energia com aquilo que você deseja viver. A seguir, conheça algumas práticas simples, elegantes e cheias de significado para atrair um amor saudável — inclusive, o amor-próprio.
Ideal para quem sente que a vida afetiva está estagnada.
Materiais
Modo de fazer
Escreva no papel quais sentimentos você deseja viver em um relacionamento (respeito, parceria, afeto, troca — evite nomes). Pingue uma gota do perfume no papel e dobre-o. Acenda a vela rosa e mentalize um relacionamento leve, recíproco e verdadeiro entrando na sua vida. Guarde o papel em um local íntimo até a vela terminar de queimar. Esse ritual trabalha a vibração do merecimento e da abertura emocional.
Nenhum amor acontece se você não se escolhe primeiro.
Materiais
Modo de fazer
Em frente ao espelho, acenda a vela branca e olhe para si com gentileza. Em voz alta, diga três qualidades suas e finalize com a frase: “Eu me permito viver um amor que me respeita e me valoriza.” Deixe a vela queimar com cuidado.
Este é perfeito para quem deseja viver o amor com mais leveza e prazer.
Materiais
Modo de fazer
Coloque a rosa ao lado da vela e, se tiver, o quartzo rosa. Ao acender a vela, mentalize encontros agradáveis, conversas verdadeiras e trocas afetuosas. Respire fundo e sustente essa imagem por alguns minutos.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta