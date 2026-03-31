Dia de Ogum: saiba como se conectar com o Orixá guerreiro na terça-feira

Publicado em 31 de março de 2026 às 11:53
Se você sente que precisa de mais força, coragem e proteção para enfrentar os desafios da vida, a terça-feira pode ser um dia poderoso para isso. Na espiritualidade, esse é o dia dedicado a Ogum, o Orixá guerreiro, conhecido por abrir caminhos, vencer demandas e trazer determinação para seguir em frente. Ele representa ação, movimento e estratégia. É aquele que luta, mas também protege — um verdadeiro guia para quem precisa sair da estagnação e conquistar seus objetivos com firmeza.
Ogum é o Orixá ligado ao ferro, à tecnologia, às batalhas e à coragem. Ele é visto como um desbravador, aquele que abre estradas onde antes não havia passagem. Na vida prática, sua energia se conecta com decisões importantes, força para recomeçar, proteção espiritual, coragem para enfrentar conflitos, foco e disciplina. Se você está em um momento de travas, insegurança ou precisa tomar uma atitude, se conectar com ele pode trazer aquele impulso que estava faltando.
Você não precisa de rituais complexos. A conexão com Ogum pode ser simples, mas muito poderosa quando feita com intenção. Veja!
Escolha um lugar tranquilo, acenda a vela e mentalize seus caminhos sendo abertos. Peça proteção e coragem para agir.
Fale com Ogum como quem pede ajuda a um aliado forte. Seja direto: diga o que você precisa vencer neste momento.
A água ajuda a equilibrar a energia e potencializa sua intenção espiritual.
Se tiver, utilize algo simbólico como uma pedra , um objeto de metal ou até mesmo visualize uma espada cortando energias negativas ao seu redor.
A terça-feira também é ótima para fazer uma limpeza energética leve. Você pode acender um incenso de proteção (como arruda ou alecrim), tomar um banho energético simples do pescoço para baixo, organizar o ambiente (Ogum gosta de movimento e ação!).
Sempre que você sentir que precisa:
Ogum não é só guerra, ele é estratégia, direção e força para conquistar.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdo s.
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