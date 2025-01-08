Conheça o significado das cartas do Baralho Cigano

O baralho cigano teve origem na Europa e é um dos oráculos mais populares do mundo. Foi adaptado e divulgado pelo povo cigano, que era fascinado pelo significado místico do mundo do Tarot de Marselha. Ele é um sistema de adivinhação que responde a questões universais como o amor ou o dinheiro. Existem inúmeros baralhos adaptados do original. Confira a origem e os fundamentos desse sistema divinatório.
Baralho Cigano ajuda a responder dúvidas sobre a vida
Ao longo dos anos, como outros oráculos famosos, o Baralho Cigano tornou-se uma ferramenta de autoconhecimento que ajuda a refletir sobre a natureza da personalidade do consultor e a esclarecer algumas questões pessoais. É usado para responder a perguntas espirituais ou como guia quando a pessoa está em uma encruzilhada e não sabe qual caminho escolher.
Assim como os baralhos tradicionais, o Baralho Cigano é composto pelas seguintes cartas: Copas, Ouro, Espadas e Paus. A cada uma delas, e a cada carta, são atribuídos significados específicos. A leitura divinatória é baseada na combinação das cartas.
Significado das cartas
Cada carta rege uma área específica da vida e responde às perguntas que são feitas sobre essa mesma área. Além disso, cada uma delas simboliza um dos 4 elementos que representam as forças do mundo natural, os mesmos elementos que são a base para definir a personalidade astral dos 12 Signos do Zodíaco.
As características naturais de cada elemento representam diferentes áreas e atitudes em relação à vida. Por isso, veja a seguir o significado de cada uma das cartas do baralho cigano.
Copa – Simboliza o Elemento Água e representa os sentimentos, o lado feminino, as emoções e o amor.
Ouro – Corresponde ao Elemento Terra e representa a “Grande Mãe”, o mundo material, a família, o lar e o dinheiro.
Espadas – Simboliza o Elemento Ar e representa o intelecto, a mente, as ideias, o pensamento e a criatividade.
Paus – Retrata o Elemento Fogo e representa conquista, afirmação, imaginação, as forças transformadoras do Universo e motivação.
Carta 1 – Cavaleiro
Um cavaleiro é, no sentido literal da palavra, uma pessoa montando um cavalo. Esta carta está sempre relacionada à ação, ao movimento e com atos heroicos.
Carta 2 – Trevo
O trevo simboliza sorte, abundância, prosperidade, fertilidade, sucesso, esperança e fé.
Carta 3 – Barco/Navio
O navio representa a viagem, a travessia, a aventura e a expedição. Tem como um de seus significados ser o transporte da alma.
Carta 4 – A Casa
A Casa é como a habitação. É o lugar em que a pessoa realiza seus desejos e sonhos. Como um templo, localizado no centro do mundo, é a imagem do universo para si mesmo.
Carta 5 – A árvore
O símbolo da árvore é, sem dúvida, muito rico e cheio de significados. Ele começou com a descrição que o Jung fez deste emblema em sua obra “Símbolos da Transformação”.
Carta 6 – A Nuvem
Um dos mais significativos é o poder de separar os dois mundos: o cósmico e o terreno. Outro aspecto generalizado da nuvem é a natureza confusa, medo, insegurança, mente confusa e assuntos mal definidos.
Carta 7 – A Serpente
Presente em todas as culturas, sua imagem mitológica sempre desempenha um papel fundamental, que está associado à essência da natureza, à fonte original da vida, o princípio organizador do caos antes da própria criação.
Carta 8 – O Caixão
É um símbolo feminino. Pode expressar uma ideia do inconsciente ou corpo da mãe. Significa guardar, proteger, conter mesmo o que é frágil, precioso ou temível.
Carta 9 – Rosas
A flor é um símbolo antigo e universal do princípio passivo, apesar do significado ser diferente em algumas culturas. Representa o nascimento e o ciclo de vida.
Carta 10 – Foice
Símbolo da morte, transformação e renascimento. Também pode ser considerado um símbolo do tempo que destrói tudo. Aquele que colhe o que plantou, as ilusões deste mundo que precisam ser cortadas.
Carta 11 – Chicote
Considerado como um símbolo de relâmpago ou rapidez, também traduz o simbolismo do poder ou direito de infringir a punição. Às vezes, associado ao judiciário, foi atributo de várias divindades da Grécia e Egito.
Carta 12 – Pássaros
O pássaro simboliza inteligência, sabedoria, leveza, o divino, a alma, a liberdade e a amizade. O que tem asas e o poder de voar. Em muitas culturas eles são os mensageiros entre o céu e a terra.
Carta 13 – A Criança
A infância é um símbolo de inocência: o estado antes do pecado e, portanto, do estado paradisíaco. Símbolo em várias tradições pelo retorno ao estado inicial, do qual a infância está próxima.
Carta 14 – A Raposa
Frequentemente significa astúcia e traição. No imaginário medieval a Raposa aparece como símbolo da mentira, da falsidade, da ganância e da luxúria.
Carta 15 – O Urso
Um símbolo de inconsciente, ligado à Terra – mãe. É uma representação simbólica de nossos instintos. Significa também falsidade, maternidade, reclusão, tristeza, brigas, discussões e química sexual.
Carta 16 – Estrela
Simboliza o conflito entre forças espirituais e materiais. Traz um significado da luz que nos orienta e ilumina, o destino, o anjo da guarda, a sorte , a força espiritual, a intuição.
Carta 17 – Cegonha
É um símbolo de fertilidade, nascimento e piedade filial. Acredita-se que as cegonhas alimentam seus pais já envelhecidos.
Carta 18 – Cachorro
Em várias mitologias, o cão está associado a impérios subterrâneos e invisíveis, e possui um significado simbólico relacionado à morte e ao inferno. Mas o cachorro também é um símbolo de lealdade.
Carta 19 – Torre
A torre está associada à proteção, firmeza, elevação, tentativa do homem de elevar-se, alcançar os céus e tornar-se Deus, a busca pelo divino.
Carta 20 – Jardim
Símbolo dos paraísos terrestres e celestiais. Também é o símbolo da ordem cósmica.
Carta 21 – Montanha
A montanha simboliza a transformação, como o centro das revelações atmosféricas, por isso, faz parte do simbolismo da manifestação.
Carta 22 – Caminho/Estrada
Símbolo complexo em culturas e religiões muito diversas. Implícito sempre aos problemas de busca, fuga e perseguição, a viagem externa e interna.
Carta 23 – O Rato
Seu caráter produtivo, faminto e noturno implica um simbolismo de ganância, atividade clandestina, parasitismo e miséria. Também significa esgotamento físico, mental e espiritual.
Carta 24 – Coração
Símbolo de sentimentos no Ocidente e inteligência e intuição no Oriente. Fala sobre amor, afetividade, compaixão e solidariedade. Traz osignificado desentimentos positivos, entusiasmo e romantismo.
Carta 25 – Anel
No aspecto positivo pode simbolizar a conexão, a união, aliança entre casal ou amigos. No aspecto negativo, é a escravidão na relação entre mestre e escravo, uma vez que une e isola.
Carta 26 – O Livro
Entre os muitos simbolismos e significados , o livro traduz: sabedoria, ciência, revelação, manifestação da mensagem divina ou mesmo um símbolo do próprio universo. Significa aprimoramento, busca por sabedoria, estudos, conhecimento e reflexão.
Carta 27 – A Carta
Está ligada à reflexão, à consideração, ao estabelecimento de limites e testes. Esta carta é mensageira de boas notícias quando não surge acompanhada de outra carta negativa.
Carta 28 – Dama
Ressalta que o mundo nunca conheceu a imagem da mãe consciente. Também representa a pessoa que consulta o baralho cigano ou uma figura masculina importante na sua vida. Tem conexão com o racional e, quando aparece em uma leitura, é a hora de agir com bravura.
Carta 29 – Lírio
O lírio é uma flor que simboliza pureza, inocência e virgindade. Mas também tem simbolismo completamente invertido. Pode simbolizar a tentação da paixão e da excitação sexual.
Carta 30 – O Sol
Significa dinheiro, riqueza, prosperidade, crescimento, luz, energia positiva, expansão, força criativa e criadora.
Carta 31 – A Lua
Ela aponta tanto para a positividade do reconhecimento de méritos e da intuição aguçada quanto para atenção às situações ilusórias ou fantasiosas que podem ser negativas.
Carta 32 – Chave
Além do simbolismo óbvio de abrir e fechar, a chave também está relacionada com o que deve ser visto ou escondido, para penetrar no mistério.
Carta 33 – Peixes
Fala sobre abertura e livre arbítrio. Assim, quem a encontra em uma leitura está recebendo mensagens sobre o término de alguma coisa para que outras possam começar.
Carta 34 – Âncora
É um símbolo de estabilidade, firmeza e tranquilidade, assim como em seu sentido negativo, pode estar associada às armadilhas da vida, atraso no desenvolvimento e cristalização.
Carta 35 – A Cruz
A presença da cruz pode detectar a forma religiosa e mística na história de diferentes povos, como os egípcios, celtas, persas, romanos, fenícios e índios americanos.
*Por Kélida Marques
Kélida é psicanalista, hipnóloga e terapeuta holística reikiana. A especialista faz previsões, joga baralho cigano e fala sobre conexões entre almas, entre diversos trabalhos ligados à numerologia e astrologia.