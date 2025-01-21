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Astrologia

Conheça o anjo da guarda do signo de Aquário

Veja como esse ser celestial pode ajudar os aquarianos em diversos aspectos da vida
Portal Edicase

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Publicado em 21 de Janeiro de 2025 às 18:01

O anjo da guarda Uriel traz iluminação, visão de futuro e criatividade para os aquarianos (Imagem: Julia Raketic | Shutterstock)
O anjo da guarda Uriel traz iluminação, visão de futuro e criatividade para os aquarianos Crédito: Imagem: Julia Raketic | Shutterstock
O anjo da guarda é uma figura que atravessa culturas e crenças. Sua presença simboliza orientação, conforto, proteção, esperança e tranquilidade, ajudando em momentos de dificuldade e fortalecendo a fé em dias melhores. Além disso, a crença nesse ser celestial reforça a ideia de que nunca estamos sozinhos em nossas jornadas.
Aquário, regido por Urano e influenciado pelo elemento Ar, é o signo da inovação, liberdade e originalidade. Os aquarianos são conhecidos por sua visão futurista, criatividade e pensamento independente, sempre buscando desafiar normas e propor ideias fora do comum.
Segundo Emylian Kali, consultor esotérico da iQuilibrio, Uriel é o anjo iluminado dos nativos de Aquário. Para os aquarianos, ele traz energia de iluminação, visão de futuro, criatividade e ajuda humanitária. Sua luz atua sobre as possibilidades futuras, inspirando inovação e compaixão.
O incenso de alecrim afasta as más energias (Imagem: efoArt | Shutterstock)
O incenso de alecrim afasta as más energias Crédito: Imagem: efoArt | Shutterstock

Dicas para conexão com o anjo

Abaixo, Emylian Kali lista algumas dicas para aumentar a conexão com Uriel, anjo iluminado dos nativos de Aquário. Veja!
  • Incenso: alecrim. Poderoso contra más energias. Além disso, estimula a clareza mental e espiritual;
  • Cristal: sodalita. Ligada ao lado espiritual, essa pedra amplia a intuição e a comunicação;
  • Cores: os aquarianos devem usar tons de azul-elétrico, pois trazem originalidade e alegria para o cotidiano;
  • Ritual semanal: às terças-feiras, os nativos de Aquário devem colocar uma flor de lavanda na fronha do travesseiro. Isso atrai paz e iluminação;
  • Salmos e orações: os aquarianos devem recitar o Salmo 139 ao acordar, mentalizando a iluminação e a ajuda humanitária de Uriel.

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