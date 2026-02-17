Horóscopo

Como saber se a paixão de Carnaval vai durar?

Será que a sua paixão de Carnaval tem fôlego para durar o ano todo? Descubra como saber se o romance da folia tem potencial

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 08:22

O confete caiu, a música parou, mas o frio na barriga continua. Entre um bloco e outro, você conheceu alguém que parecia a “alma gêmea da folia”. Mas agora que a rotina bate à porta, surge a dúvida: será que esse paixão de Carnaval tem fôlego para o resto do ano?

Para ajudar você a navegar nessas águas (ou nessas marchinhas), unimos a sabedoria da especialista em amor Ceci Akamatsu com um guia prático de ferramentas do Personare para cada fase do seu coração.

Fase 1: A expectativa

Antes mesmo de passar o glitter, a ansiedade bate: “Será que é hoje que eu encontro alguém?”. Nessa fase, a busca é por abertura e espontaneidade.

Ceci Akamatsu explica que o Carnaval nos permite ir além das travas que limitam nossa expressão no cotidiano.

Se você se joga de forma verdadeira, atrai pessoas na mesma sintonia. Se você se joga por pura carência, pode atrair apenas “versões distorcidas”.

Como lidar:

O que oferece: Você pergunta, sorteia uma carta e o Tarot responde direto ao ponto

Como usar: Escolha um momento calmo para jogar e concentre-se. Jogue e reflita sobre a pergunta antes de sortear a carta.

Fase 2: O encontro

Você conheceu alguém. A química é inegável, o beijo encaixou e vocês não se desgrudam. Mas será que é só o efeito da purpurina ou os santos realmente bateram?

A euforia do momento pode mascarar diferenças fundamentais. Para saber se existe substância por trás do brilho e se a paixão de Carnaval pode durar, é preciso olhar para o céu no momento em que cada um nasceu.

Como lidar:

Como funciona: Cruzamos o seu Mapa Astral com o do seu par.

Objetivo: Revelar a compatibilidade real em três pilares: emoções, comunicação e química. É o “teste do algodão” para saber se o papo flui fora do trio elétrico.

Fase 3: O futuro

O feriado acabou e agora vocês estão tentando marcar um jantar ou entender o que sentem. É aqui que as projeções e expectativas costumam causar sofrimento.

Como diz Ceci Akamatsu: “Ao voltar para a vida normal, a relação – assim como nós mesmos – também pode mudar”.

Nesta fase, você precisa de conselhos profundos para entender se a paixão de Carnaval vai durar e os desafios que essa nova conexão traz para o seu coração.

O que oferece: Respostas, previsões e caminhos claros para a sua vida afetiva.

Validade: Este jogo espelha a realidade atual e as tendências para os próximos três ou seis meses (você escolhe!).

Como aproveitar o seu jogo ao máximo?

Seja no Tarot ou na Astrologia, o autoconhecimento exige uma postura ativa. Para que as ferramentas do Personare realmente ajudem seu amor de Carnaval a florescer (ou a ser superado), siga estas dicas:

Reflexão Profunda: O Tarot ajuda a elucidar escolhas, mas você precisa estar disposto a ouvir a verdade, não apenas projeções dos seus desejos.

Respeite o Tempo: As cartas não significam mudanças instantâneas. Releia sua interpretação após alguns dias; os significados costumam se revelar aos poucos.

Intervalo Necessário: Se fizer o Tarot e o Amor, recomendamos um intervalo de pelo menos 29 dias antes de repetir o jogo. A vida precisa de tempo para acontecer entre um sorteio e outro.

Conclusão

O amor de Carnaval pode, sim, durar, desde que você esteja consciente de quem é e do que busca. Use as ferramentas ao seu favor e, independentemente do resultado, lembre-se: o objetivo é sempre a sua evolução e felicidade.

