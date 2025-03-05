Como renovar sua energia após o Carnaval Crédito: Personare

Após dias intensos de folia, festa e interação com diferentes energias, é comum sentir um cansaço extremo e dificuldade de voltar à rotina. Se você sente que precisa se revigorar, existem práticas simples e eficazes para renovar sua energia após o Carnaval.

6 práticas renovar sua energia após o Carnaval

1) Banho de limpeza energética

Experimente um banho de limpeza pesada usando guiné, arruda, eucalipto e casca de alho (todas ou as que tiver fácil acesso).

Como fazer o seu banho:

Ferva 1 litro de água e desligue o fogo.

Então, coloque o conteúdo do banho (ervas) na água quente.

Agradeça à natureza e às ervas que estão fornecendo suas propriedades e sabedoria para você. Intencione o que você espera alcançar com o banho.

Quando a mistura amornar, coe e, após o seu banho de costume, despeje o banho no seu corpo (pode ser da cabeça ou dos ombros, isso é bem pessoal).

Por fim, seque-se como de costume.

Lembre-se de que o banho de ervas é uma experiência pessoal e espiritual, então, sintonize-se com suas intenções e sentimentos durante o processo.

2) Banho para recarregar sua energia

Agora que você removeu energias densas acumuladas durante o Carnaval, chegou a hora de restaurar o seu equilíbrio. No dia seguinte ao banho de limpeza pesada, faça outro banho com ervas que ajudam te recarregar.

O passo a passo é o mesmo que citei ali em cima.

3) Energize sua casa

abra as janelas e deixe o ar circular

acenda um incenso ou passe uma defumação com ervas como alecrim e benjoim para purificar o ambiente.

4) Hidrate-se e escolha alimentos revigorantes

A alimentação influencia diretamente sua energia. Portanto, após o Carnaval, priorize alimentos naturais e leves, como frutas, vegetais e chás.

E não esqueça de beber MUITA água. A hidratação é essencial para eliminar toxinas e recuperar sua vitalidade.

5) Conecte-se com sua espiritualidade

Após dias intensos, você pode ter se “abandonado” um pouco e até esquecido dos seus guias superiores. Por isso, agora, reserve um momento para se conectar com a espiritualidade.

Agradeça pelas experiências vividas e peça por reequilíbrio energético. Práticas como meditação, orações e momentos de gratidão ajudam a fortalecer sua energia para o novo ciclo que se inicia.

6) Descanse!

Energia e sono tem tudo a ver! Inclusive a energia espiritual. Por isso, descansar é fundamental para a recuperação energética.