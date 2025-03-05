Como renovar sua energia após o Carnaval

Após dias intensos de folia, festa e interação com diferentes energias, é comum sentir um cansaço extremo e dificuldade de voltar à rotina. Se você sente que precisa se revigorar, existem práticas simples e eficazes para renovar sua energia após o Carnaval.
6 práticas renovar sua energia após o Carnaval
1) Banho de limpeza energética
Nada melhor do que um bom banho de ervas para descarregar tudo o que não pertence a você e retomar o equilíbrio energético.
Experimente um banho de limpeza pesada usando guiné, arruda, eucalipto e casca de alho (todas ou as que tiver fácil acesso).
Como fazer o seu banho:
Ferva 1 litro de água e desligue o fogo.
Então, coloque o conteúdo do banho (ervas) na água quente.
Agradeça à natureza e às ervas que estão fornecendo suas propriedades e sabedoria para você. Intencione o que você espera alcançar com o banho.
Quando a mistura amornar, coe e, após o seu banho de costume, despeje o banho no seu corpo (pode ser da cabeça ou dos ombros, isso é bem pessoal).
Por fim, seque-se como de costume.
Lembre-se de que o banho de ervas é uma experiência pessoal e espiritual, então, sintonize-se com suas intenções e sentimentos durante o processo.
2) Banho para recarregar sua energia
Agora que você removeu energias densas acumuladas durante o Carnaval, chegou a hora de restaurar o seu equilíbrio. No dia seguinte ao banho de limpeza pesada, faça outro banho com ervas que ajudam te recarregar.
Recomendo usar ervas como alecrim, manjericão e lavanda para revitalizar. Caso não tenha essas ou queira escolher os ingredientes de forma personalizada, veja aqui o guia completo de plantas e ervas para proteger energia e escolha conforme o que sente que precisa.
O passo a passo é o mesmo que citei ali em cima.
3) Energize sua casa
Assim como o corpo, sua casa também merece um detox energético! Então, passado o Carnaval:
abra as janelas e deixe o ar circular
acenda um incenso ou passe uma defumação com ervas como alecrim e benjoim para purificar o ambiente.
Essa prática ajuda a remover energias estagnadas e a criar um ambiente mais leve e harmonioso. Mas se você sentir que a energia da sua casa está pesada, confere essas dicas aqui!
4) Hidrate-se e escolha alimentos revigorantes
A alimentação influencia diretamente sua energia. Portanto, após o Carnaval, priorize alimentos naturais e leves, como frutas, vegetais e chás.
E não esqueça de beber MUITA água. A hidratação é essencial para eliminar toxinas e recuperar sua vitalidade.
5) Conecte-se com sua espiritualidade
Após dias intensos, você pode ter se “abandonado” um pouco e até esquecido dos seus guias superiores. Por isso, agora, reserve um momento para se conectar com a espiritualidade.
Agradeça pelas experiências vividas e peça por reequilíbrio energético. Práticas como meditação, orações e momentos de gratidão ajudam a fortalecer sua energia para o novo ciclo que se inicia.
6) Descanse!
Energia e sono tem tudo a ver! Inclusive a energia espiritual. Por isso, descansar é fundamental para a recuperação energética.
Respeite seu corpo e sua mente, garantindo boas horas de sono e momentos de relaxamento. Além disso, práticas como yoga e respiração consciente podem ajudar a equilibrar as emoções e renovar sua disposição.
E se você quer um suporte extra para essa renovação, vem para o grupo Abrindo seus Caminhos em 7 dias, onde você terá um suporte energético intensivo para recuperar sua vitalidade e se alinhar com suas metas!