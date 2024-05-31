Como cada signo lida com a morte? Crédito: Personare

Cada signo tem uma forma diferente de enxergar a vida. Assim como cada signo lida com a morte de maneira distinta . Sabemos que a morte é irreversível, mas aceitá-la e enfrentá-la é sempre um desafio.

Cada um lida como acha melhor, com tristeza, angústia, raiva e, inclusive, agindo como se nada tivesse acontecido. Mas, para qualquer um de nós, trabalhar no autoconhecimento e nas suas emoções pode ajudar a passar pelo luto de forma mais tranquila.

Sabendo como seu signo lida com a morte, é possível compreender melhor como a dor se manifesta em nós. Seja chorando, viajando, comendo ou silenciando, esse autoconhecimento nos torna capaz de confortar a dor da melhor maneira.

Ah! E da próxima vez que se deparar com um comportamento desagradável de alguém que está sofrendo, lembre-se que pode ser simplesmente um mecanismo de proteção. Então, que tal refletir sobre isso e identificar, também, seus próprios mecanismos? Saber como cada signo lida com o luto pode te ajudar com isso.

A morte no Mapa Astral

O Mapa Astral é composto por uma mandala dividida em 12 partes, representando as casas astrológicas . Cada casa governa uma área específica da vida, influenciada pelos signos do zodíaco e pelos planetas.

A morte mora na Casa 8 do nosso Mapa. Por isso, quando nos referimos a como cada signo lida com a morte, estamos falando do signo que você tem na Casa 8.

Cada signo presente na Casa 8 lida com esses temas de forma diferente. Por isso, mergulhar no significado dela pode ajudar encarar a morte e as grandes transformações da vida.

Como encontrar o signo da Casa 8

Após gerar seu mapa, no menu do lado esquerdo, você encontra um resumo do seu mapa. No Perfil Astrológico, selecione a opção “Casas astrológicas“. Então, veja qual signo está ao lado da Casa 8, então volte aqui para entender como cada signo lida com a morte.

No exemplo abaixo, note que a pessoa tem Sagitário na Casa 8. Agora que você também sabe o seu signo da Casa 8, veja a seguir como cada signo lida com a morte.

Como cada signo lida com a morte

Áries na Casa 8

Quem tem Áries na Casa 8 enfrenta a morte com uma curiosidade intensa e um desejo de entender o que está oculto. Essas pessoas buscam o controle sobre as circunstâncias e podem até ter uma atração por situações perigosas ou arriscadas. A morte é como se fosse uma batalha a ser vencida, com uma postura de enfrentamento direto.

Touro na Casa 8

Touro na Casa 8 lida com a morte de forma pragmática e estável. Por isso, prefere se concentrar em como a morte afeta a estabilidade financeira e emocional. Além disso, busca conforto e segurança mesmo nas transformações mais profundas, vendo a morte como parte do ciclo natural da vida.

Gêmeos na Casa 8

Quem tem Gêmeos na Casa 8 aborda a morte com curiosidade intelectual. Provavelmente, curte explorar e questionar os mistérios da morte e da vida após a morte. Além disso, a comunicação sobre esses temas é vital, e eles podem encontrar consolo em compartilhar suas ideias e teorias.

Câncer na Casa 8

Câncer na Casa 8 vive a morte com grande intensidade emocional. Essas pessoas podem ter uma conexão profunda com seus ancestrais e o mundo espiritual. Por isso, a morte costuma ser um momento de introspecção e conexão com sentimentos profundos, muitas vezes acompanhada de intuições e premonições.

Leão na Casa 8

Leão na Casa 8 encara a morte como uma oportunidade para transformar o ego e o orgulho. Provavelmente, quer deixar um legado e enxerga a morte como uma passagem que deve ser marcada com dignidade e respeito. Além disso, a transformação pessoal é um tema central.

Virgem na Casa 8

Com Virgem na Casa 8, há uma tendência a analisar e organizar as questões relacionadas à morte. Por isso, busca entender os processos e podem ser meticulosos em assuntos de herança e finanças. Nesse sentido, a morte é como uma transição que deve ser bem gerida.

Libra na Casa 8

Libra na Casa 8 lida com a morte buscando equilíbrio e harmonia. Por isso, prefere abordar a morte de forma justa e ética, muitas vezes se concentrando em como suas relações e parcerias são afetadas. Ou seja, a beleza e a justiça são fundamentais mesmo em momentos de crise.

Escorpião na Casa 8

Escorpião na Casa 8 tem uma conexão intrínseca com a morte e a regeneração. Eles encaram a morte como uma transformação poderosa e inevitável. Além disso, podem ter uma compreensão profunda e intuitiva do ciclo de vida e morte, usando esse conhecimento para se regenerar.

Sagitário na Casa 8

Sagitário na Casa 8 vê a morte como uma jornada espiritual e uma oportunidade de crescimento. Por isso, prefere focar nas lições e na expansão de consciência que a morte proporciona. Também encara as transformações com otimismo e busca encontrar significado nas experiências de perda.

Capricórnio na Casa 8

Capricórnio na Casa 8 lida com a morte de forma prática e responsável. Eles podem ver a morte como um desafio a ser superado, focando na estrutura e na segurança. A transformação é vista como um processo que requer disciplina e planejamento.

Aquário na Casa 8

Aquário na Casa 8 encara a morte com uma perspectiva inovadora e muitas vezes não convencional. Pode ver a morte como uma libertação e uma oportunidade para mudanças radicais. Afinal, valoriza a independência e a originalidade mesmo em momentos de transformação profunda.

Peixes na Casa 8

Peixes na Casa 8 sente a morte de forma profundamente intuitiva e espiritual. Eles podem ver a morte como uma passagem para outra dimensão e ter uma aceitação serena das transformações. Ou seja, enxerga a morte como uma fusão com o universo e uma experiência transcendental.

Encare a morte

Enfrentar o luto sozinho parece uma boa opção, mas pode ser uma das piores decisões. A dor do luto precisa ser compartilhada, pois ela se cura melhor assim.