Baralho cigano: veja as previsões para os 12 signos de 28 de setembro a 04 de outubro

A semana começará trazendo a energia da renovação, do equilíbrio e das escolhas conscientes. Segundo a astróloga e taróloga Sol Viana, outubro trará um convite importante: perceber o que ainda merece nossa energia e o que já cumpriu seu papel em nossa caminhada. Nem tudo precisará ser resolvido imediatamente. Algumas respostas chegarão quando silenciarmos, observarmos e confiarmos um pouco mais na nossa própria intuição.