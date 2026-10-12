Baralho cigano: veja as previsões para os 12 signos de 12 a 18 de outubro

A semana será marcada por decisões, oportunidades e novos começos para os signos. Segundo o baralho cigano, situações que estavam paradas poderão avançar, enquanto notícias, convites e revelações ajudarão a definir os próximos passos. No campo profissional e financeiro, poderão surgir chances de crescimento, reconhecimento e novas responsabilidades, exigindo atenção para aproveitar as oportunidades no momento certo.