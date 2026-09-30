Baralho cigano: veja as previsões de outubro de 2026 para os 12 signos

Este será um mês para fortalecer suas bases. A carta “A Árvore” pede atenção ao corpo, ao descanso e às mudanças que crescem devagar. “A Casa”, por outro lado, lembra o valor de cuidar do seu espaço e das pessoas que fazem você se sentir acolhido(a). “Os Peixes” traz o tema da prosperidade, inclusive a forma como você administra seus recursos. Outubro favorecerá as construções feitas com paciência: organize a vida prática e permita que a abundância encontre um lugar para permanecer.