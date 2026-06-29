Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 29 de junho a 05 de julho de 2026

A semana marcará um período de encerramento e preparação para novos ciclos. O baralho cigano indica uma maior necessidade de equilíbrio emocional e de escolhas conscientes. Segundo a astróloga e taróloga Sol Viana, compreender os próprios limites será essencial para seguir com mais clareza e estabilidade.
A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!
Áries
A carta “O Cavaleiro” anuncia movimento e novidades inesperadas. Por isso, a semana favorecerá iniciativas rápidas e novas oportunidades. No amor, reencontros ou aproximações poderão acontecer. No trabalho, respostas chegarão com mais rapidez.
Touro
A carta “A Árvore” traz estabilidade e fortalecimento gradual. Assim, evite pressa diante dos processos pessoais. No amor, vínculos maduros ganharão mais profundidade. No trabalho, o crescimento constante favorecerá resultados positivos.
Gêmeos
A carta “A Raposa” pede cautela com informações e expectativas. Por isso, observe melhor antes de confiar totalmente. No amor, a prudência evitará desgastes. No trabalho , a atenção aos detalhes será necessária.
Câncer
A carta “O Coração” favorece aproximações afetivas e emoções sinceras. Dessa maneira, a semana fortalecerá vínculos importantes. No amor, a sensibilidade aproximará as relações. No trabalho, a harmonia ajudará no desempenho.
Leão
A carta “A Foice” indica a necessidade de cortes e decisões firmes. Por isso, evite prolongar situações desgastadas. No amor, posicionamentos trarão mais clareza. No trabalho, mudanças poderão abrir espaço para o crescimento.
Virgem
A carta “As Estrelas” revela inspiração, clareza e sensação de direção. Assim, a semana favorecerá decisões importantes. No amor, os sentimentos ficarão mais transparentes. No trabalho, os projetos tenderão a evoluir.
Libra
A carta “O Livro” aponta aprendizados e situações ainda ocultas. Nem tudo será revelado imediatamente. No amor, observe mais antes de tirar conclusões. No trabalho, a discrição será importante.
Escorpião
A carta “O Chicote” mostra intensidade emocional e necessidade de equilíbrio. Por isso, evite conflitos impulsivos. No amor, a maturidade ajudará a evitar desgastes. No trabalho, o excesso de pressão exigirá calma.
Sagitário
A carta “O Navio” mostra mudanças, deslocamentos e abertura para novas experiências. Dessa maneira, a semana favorecerá expansão e novidades. No amor, encontros inesperados movimentarão o campo emocional. No trabalho, oportunidades poderão surgir de forma rápida.
Capricórnio
A carta “A Âncora” revela estabilidade e fortalecimento das estruturas pessoais. Assim, a semana favorecerá segurança e organização. No amor, relações sólidas se fortalecerão. No trabalho, a persistência trará reconhecimento.
Aquário
A carta “Os Pássaros” indica excesso de pensamentos e necessidade de desacelerar. Dessa maneira, conversas importantes exigirão atenção. No amor, evite interpretações precipitadas. No trabalho, a comunicação será fundamental.
Peixes
A carta “A Chave” aponta soluções e caminhos se abrindo gradualmente. Assim, algo que antes estava travado começará a fluir melhor. No amor, a clareza emocional trará tranquilidade. No trabalho, oportunidades começarão a ganhar forma.
Por Sol Viana
Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.