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Astrologia

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 29 de junho a 05 de julho de 2026

Veja o que as cartas revelam sobre a semana de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 29 de Junho de 2026 às 08:55

Nesta semana, compreender os próprios limites será essencial para seguir com mais clareza e estabilidade (Imagem: Alina Vaska | Shutterstock)
Nesta semana, compreender os próprios limites será essencial para seguir com mais clareza e estabilidade Crédito: Imagem: Alina Vaska | Shutterstock
A semana marcará um período de encerramento e preparação para novos ciclos. O baralho cigano indica uma maior necessidade de equilíbrio emocional e de escolhas conscientes. Segundo a astróloga e taróloga Sol Viana, compreender os próprios limites será essencial para seguir com mais clareza e estabilidade.
A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

A semana favorecerá iniciativas rápidas e novas oportunidades ao ariano (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)
A semana favorecerá iniciativas rápidas e novas oportunidades ao ariano Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock
A carta “O Cavaleiro” anuncia movimento e novidades inesperadas. Por isso, a semana favorecerá iniciativas rápidas e novas oportunidades. No amor, reencontros ou aproximações poderão acontecer. No trabalho, respostas chegarão com mais rapidez.

Touro

O crescimento constante do taurino no trabalho favorecerá resultados positivos (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)
O crescimento constante do taurino no trabalho favorecerá resultados positivos Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock
A carta “A Árvore” traz estabilidade e fortalecimento gradual. Assim, evite pressa diante dos processos pessoais. No amor, vínculos maduros ganharão mais profundidade. No trabalho, o crescimento constante favorecerá resultados positivos.

Gêmeos

A prudência do geminiano no amor evitará desgastes (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)
A prudência do geminiano no amor evitará desgastes Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock
A carta “A Raposa” pede cautela com informações e expectativas. Por isso, observe melhor antes de confiar totalmente. No amor, a prudência evitará desgastes. No trabalho , a atenção aos detalhes será necessária.

Câncer

A semana fortalecerá vínculos importantes do canceriano (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)
A semana fortalecerá vínculos importantes do canceriano Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock
A carta “O Coração” favorece aproximações afetivas e emoções sinceras. Dessa maneira, a semana fortalecerá vínculos importantes. No amor, a sensibilidade aproximará as relações. No trabalho, a harmonia ajudará no desempenho.

Leão

No trabalho, mudanças poderão abrir espaço para o crescimento do leonino (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)
No trabalho, mudanças poderão abrir espaço para o crescimento do leonino Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock
A carta “A Foice” indica a necessidade de cortes e decisões firmes. Por isso, evite prolongar situações desgastadas. No amor, posicionamentos trarão mais clareza. No trabalho, mudanças poderão abrir espaço para o crescimento.

Virgem

A semana do virginiano favorecerá decisões importantes (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)
A semana do virginiano favorecerá decisões importantes Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock
A carta “As Estrelas” revela inspiração, clareza e sensação de direção. Assim, a semana favorecerá decisões importantes. No amor, os sentimentos ficarão mais transparentes. No trabalho, os projetos tenderão a evoluir.

Libra

A discrição será importante para o libriano no trabalho (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)
A discrição será importante para o libriano no trabalho Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock
A carta “O Livro” aponta aprendizados e situações ainda ocultas. Nem tudo será revelado imediatamente. No amor, observe mais antes de tirar conclusões. No trabalho, a discrição será importante.

Escorpião

A maturidade do escorpiano no amor ajudará a evitar desgastes (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)
A maturidade do escorpiano no amor ajudará a evitar desgastes Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock
A carta “O Chicote” mostra intensidade emocional e necessidade de equilíbrio. Por isso, evite conflitos impulsivos. No amor, a maturidade ajudará a evitar desgastes. No trabalho, o excesso de pressão exigirá calma.

Sagitário

A semana do sagitariano favorecerá expansão e novidades (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)
A semana do sagitariano favorecerá expansão e novidades Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock
A carta “O Navio” mostra mudanças, deslocamentos e abertura para novas experiências. Dessa maneira, a semana favorecerá expansão e novidades. No amor, encontros inesperados movimentarão o campo emocional. No trabalho, oportunidades poderão surgir de forma rápida.

Capricórnio

A semana favorecerá segurança e organização ao capricorniano (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)
A semana favorecerá segurança e organização ao capricorniano Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock
A carta “A Âncora” revela estabilidade e fortalecimento das estruturas pessoais. Assim, a semana favorecerá segurança e organização. No amor, relações sólidas se fortalecerão. No trabalho, a persistência trará reconhecimento.

Aquário

Conversas importantes exigirão atenção do aquariano (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)
Conversas importantes exigirão atenção do aquariano Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock
A carta “Os Pássaros” indica excesso de pensamentos e necessidade de desacelerar. Dessa maneira, conversas importantes exigirão atenção. No amor, evite interpretações precipitadas. No trabalho, a comunicação será fundamental.

Peixes

Algo que antes estava travado começará a fluir melhor na vida do pisciano (Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock)
Algo que antes estava travado começará a fluir melhor na vida do pisciano Crédito: Imagem: Wilasinee Thongsukhowong | Shutterstock
A carta “A Chave” aponta soluções e caminhos se abrindo gradualmente. Assim, algo que antes estava travado começará a fluir melhor. No amor, a clareza emocional trará tranquilidade. No trabalho, oportunidades começarão a ganhar forma.
Por Sol Viana
Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.

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