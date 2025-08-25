Astrologia

Baralho Cigano: previsão para os 12 signos de 25 a 31 de agosto

Descubra o que as cartas revelam para a semana de cada nativo do zodíaco

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 08:30

A semana favorecerá ajustes de aspectos importantes na vida dos nativos Crédito: Imagem: Bigc Studio | Shutterstock

Movimentos sutis, mas decisivos, marcarão este ciclo. A semana trará um convite direto à reorganização de rotas. O Baralho Cigano indica a necessidade de revisar decisões, desapegar de excessos emocionais e redirecionar esforços para o que for essencial.

Será tempo de ajustes — internos e externos — que abrirão espaço para novas possibilidades. O mestre Ravi Vidya aconselha: não tema as mudanças, pois elas trarão clareza e abrirão novos caminhos. A seguir, confira a leitura completa para os signos entre os dias 25 e 31 de agosto!

Áries – Carta do Chicote

Os nativos de Áries viverão uma semana ideal para assumir responsabilidades Crédito: Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock

A semana pedirá disciplina e cuidado com conflitos. Discussões poderão surgir facilmente, e sua impaciência estará à flor da pele. A carta alerta para controlar os impulsos e usar sua força para construir, não destruir. Será uma fase para colocar as coisas em ordem, assumir responsabilidades e evitar repetir erros do passado.

Touro – Carta do Jardim

Os nativos de Touro poderão expandir sua rede de contatos nesta semana Crédito: Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock

Momentos sociais e encontros estarão favorecidos. O Jardim anuncia convites, conexões e oportunidades que chegam por meio de pessoas. Será uma semana excelente para expandir sua rede de contatos e se abrir ao novo. No entanto, cuidado para não se perder em superficialidades — mantenha profundidade no que realmente importa.

Gêmeos – Carta do Livro

Os nativos de Gêmeos viverão uma boa semana para investir em conhecimento Crédito: Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock

Segredos, aprendizados e revelações marcarão o período. O Livro pode indicar estudos, descobertas ou até informações que vêm à tona de forma inesperada. Será uma boa semana para investir em conhecimento , se aprofundar em um tema ou resolver algo que ainda não estava claro. Atenção com documentos ou questões burocráticas.

Câncer – Carta do Cão

Os nativos de Câncer poderão fortalecer alianças nesta semana Crédito: Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock

A lealdade será posta à prova. Relações de amizade e confiança ganharão destaque, e você poderá perceber quem realmente está ao seu lado. Aproveite este bom período para fortalecer alianças, mas também para se afastar de quem não valoriza sua dedicação. O Cão indica apoio, fidelidade e proteção.

Leão – Carta das Flores (Buquê)

Os nativos de Leão deverão aproveitar o ciclo para agradecer Crédito: Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock

Uma semana de alegria, encantos e boas surpresas. O Buquê anuncia presentes da vida, convites inesperados e situações que trazem satisfação. No campo afetivo , haverá a possibilidade de momentos especiais. Aproveite esse ciclo de energia positiva para agradecer e compartilhar sua felicidade com os outros.

Virgem – Carta da Raposa

Os nativos de Virgem precisarão ter estratégia para evitar armadilhas Crédito: Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock

Cautela será necessária. A Raposa alerta para situações que exigem atenção redobrada, especialmente no trabalho. Não acredite em tudo que ouvir e avalie com cuidado cada proposta. Essa carta pede esperteza e estratégia para evitar armadilhas e não se deixar manipular. Confie na sua análise lógica.

Libra – Carta da Criança

Os nativos de Libra poderão aproveitar novas oportunidades Crédito: Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock

Novos começos e oportunidades surgirão. A Criança indica leveza, entusiasmo e a chance de experimentar algo diferente. Será uma semana para se abrir ao inesperado e não ter medo de se reinventar. Porém, cuidado com a ingenuidade: mantenha o coração aberto, mas o olhar atento.

Escorpião – Carta das Nuvens

Os nativos de Escorpião irão se deparar com a necessidade de ter paciência para lidar com questões confusas Crédito: Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock

A energia poderá trazer dúvidas e oscilações emocionais. Questões confusas tenderão a aparecer, exigindo paciência até que a situação se esclareça. Evite tomar decisões precipitadas. As Nuvens lembram que toda tempestade é passageira e que a clareza logo retornará.

Sagitário – Carta da Árvore

Os nativos de Sagitário viverão uma ótima semana para cuidar do corpo e da mente Crédito: Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock

Um período de crescimento, fortalecimento e raízes mais profundas. No Baralho Cigano, a Árvore traz estabilidade, saúde e evolução gradual. Será uma boa semana para cuidar do corpo e da mente, investir em hábitos saudáveis e planejar a longo prazo. O que for semeado nesta fase trará frutos duradouros.

Capricórnio – Carta da Chave

Os nativos de Capricórnio poderão aproveitar a abertura de portas Crédito: Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock

As soluções estarão ao seu alcance. A Chave anuncia a abertura de portas e a chance de resolver pendências importantes. Será uma semana favorável para tomar decisões e encontrar caminhos que antes pareciam fechados. A carta traz proteção para escolhas seguras e produtivas.

Aquário – Carta da Rapidez (Cavaleiro novamente)

Os nativos de Aquário poderão usar a criatividade para aproveitar as oportunidades da semana Crédito: Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock

Movimento e dinamismo marcarão o período. O Cavaleiro traz notícias rápidas, convites inesperados e situações que exigem resposta imediata. Poderá ser necessário se adaptar a mudanças repentinas. Use sua criatividade para aproveitar as oportunidades que surgirem.

Peixes – Carta da Estrela

Os nativos de Peixes deverão buscar apoio espiritual e manter a fé Crédito: Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock

Proteção espiritual e esperança renovada. A Estrela indica clareza, inspiração e boas energias em seu caminho. Será um período para confiar em sua intuição, buscar apoio espiritual e manter a fé. Situações que pareciam incertas tenderão a ganhar luz.

Ravi Vidya

O mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrar clareza e orientação em suas vidas.