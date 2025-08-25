Baralho Cigano: previsão para os 12 signos de 25 a 31 de agosto

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 08:30
Movimentos sutis, mas decisivos, marcarão este ciclo. A semana trará um convite direto à reorganização de rotas. O Baralho Cigano indica a necessidade de revisar decisões, desapegar de excessos emocionais e redirecionar esforços para o que for essencial.
Será tempo de ajustes — internos e externos — que abrirão espaço para novas possibilidades. O mestre Ravi Vidya aconselha: não tema as mudanças, pois elas trarão clareza e abrirão novos caminhos. A seguir, confira a leitura completa para os signos entre os dias 25 e 31 de agosto!
A semana pedirá disciplina e cuidado com conflitos. Discussões poderão surgir facilmente, e sua impaciência estará à flor da pele. A carta alerta para controlar os impulsos e usar sua força para construir, não destruir. Será uma fase para colocar as coisas em ordem, assumir responsabilidades e evitar repetir erros do passado.
Momentos sociais e encontros estarão favorecidos. O Jardim anuncia convites, conexões e oportunidades que chegam por meio de pessoas. Será uma semana excelente para expandir sua rede de contatos e se abrir ao novo. No entanto, cuidado para não se perder em superficialidades — mantenha profundidade no que realmente importa.
Segredos, aprendizados e revelações marcarão o período. O Livro pode indicar estudos, descobertas ou até informações que vêm à tona de forma inesperada. Será uma boa semana para investir em conhecimento , se aprofundar em um tema ou resolver algo que ainda não estava claro. Atenção com documentos ou questões burocráticas.
A lealdade será posta à prova. Relações de amizade e confiança ganharão destaque, e você poderá perceber quem realmente está ao seu lado. Aproveite este bom período para fortalecer alianças, mas também para se afastar de quem não valoriza sua dedicação. O Cão indica apoio, fidelidade e proteção.
Uma semana de alegria, encantos e boas surpresas. O Buquê anuncia presentes da vida, convites inesperados e situações que trazem satisfação. No campo afetivo , haverá a possibilidade de momentos especiais. Aproveite esse ciclo de energia positiva para agradecer e compartilhar sua felicidade com os outros.
Cautela será necessária. A Raposa alerta para situações que exigem atenção redobrada, especialmente no trabalho. Não acredite em tudo que ouvir e avalie com cuidado cada proposta. Essa carta pede esperteza e estratégia para evitar armadilhas e não se deixar manipular. Confie na sua análise lógica.
Novos começos e oportunidades surgirão. A Criança indica leveza, entusiasmo e a chance de experimentar algo diferente. Será uma semana para se abrir ao inesperado e não ter medo de se reinventar. Porém, cuidado com a ingenuidade: mantenha o coração aberto, mas o olhar atento.
A energia poderá trazer dúvidas e oscilações emocionais. Questões confusas tenderão a aparecer, exigindo paciência até que a situação se esclareça. Evite tomar decisões precipitadas. As Nuvens lembram que toda tempestade é passageira e que a clareza logo retornará.
Um período de crescimento, fortalecimento e raízes mais profundas. No Baralho Cigano, a Árvore traz estabilidade, saúde e evolução gradual. Será uma boa semana para cuidar do corpo e da mente, investir em hábitos saudáveis e planejar a longo prazo. O que for semeado nesta fase trará frutos duradouros.
As soluções estarão ao seu alcance. A Chave anuncia a abertura de portas e a chance de resolver pendências importantes. Será uma semana favorável para tomar decisões e encontrar caminhos que antes pareciam fechados. A carta traz proteção para escolhas seguras e produtivas.
Movimento e dinamismo marcarão o período. O Cavaleiro traz notícias rápidas, convites inesperados e situações que exigem resposta imediata. Poderá ser necessário se adaptar a mudanças repentinas. Use sua criatividade para aproveitar as oportunidades que surgirem.
Proteção espiritual e esperança renovada. A Estrela indica clareza, inspiração e boas energias em seu caminho. Será um período para confiar em sua intuição, buscar apoio espiritual e manter a fé. Situações que pareciam incertas tenderão a ganhar luz.
Ravi Vidya
O mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrar clareza e orientação em suas vidas.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta