Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 23 de fevereiro a 01 de março de 2026

Descubra o que as cartas revelam sobre a semana de cada nativo do zodíaco

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 07:52

Nesta semana, aceitar os fins necessários abrirá espaço para recomeços mais conscientes Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Esta semana marcará fechamentos importantes e a preparação para novos ciclos. O baralho cigano mostra que aceitar os fins necessários abrirá espaço para recomeços mais conscientes. Segundo o Mestre Ravi Vidya, amadurecer também é saber encerrar.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

O ariano deverá usar o poder de liderança com sabedoria Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta do “O Urso” fala de força e liderança, mas alerta contra atitudes dominadoras . Você deverá usar o seu poder com sabedoria. No amor, proteção não será controle. No trabalho, a autoridade pedirá responsabilidade.

Touro

A semana favorecerá a estabilidade emocional do taurino Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta da “A Casa” indica segurança e foco no que é essencial. A semana favorecerá a estabilidade emocional. No amor, os vínculos se fortalecerão. No trabalho, construir bases sólidas será prioridade.

Gêmeos

Para o geminiano, conversas decisivas poderão mudar rumos Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta da “A Carta” anuncia mensagens importantes. Conversas decisivas poderão mudar rumos. No amor, verdades virão à tona. No trabalho, será necessário ter atenção a documentos e acordos.

Câncer

A semana do canceriano favorecerá conexões sinceras Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “O Coração” destaca sentimentos verdadeiros. A semana favorecerá conexões sinceras. No amor, o afeto e o acolhimento fortalecerão os laços. No trabalho, a empatia será diferencial.

Leão

A semana do leonino pedirá coerência entre palavras e ações Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “O Anel” fala de compromissos e responsabilidades. A semana pedirá coerência entre palavras e ações. No amor, as alianças se fortalecerão. No trabalho, os acordos exigirão seriedade.

Virgem

Para o virginiano, aproveitar o momento será essencial Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “O Trevo” indica oportunidades rápidas e sutis. Aproveitar o momento será essencial. No amor, a leveza evitará cobranças. No trabalho, pequenas chances gerarão bons frutos.

Libra

O libriano deverá tentar evitar conflitos desnecessários Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “Os Lírios” pede harmonia e maturidade emocional . Tente evitar conflitos desnecessários. No amor, o equilíbrio fortalecerá os vínculos. No trabalho, agir com calma trará respeito.

Escorpião

Para o escorpiano, aceitar o fim será essencial para que o novo surja Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “O Caixão” simboliza encerramentos definitivos. Aceitar o fim será essencial para que o novo surja. No amor, o desapego curará. No trabalho, a transformação irá se impor.

Sagitário

Para o sagitariano, adiar decisões gerará estagnação Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “Os Caminhos” exige escolhas conscientes. Adiar decisões gerará estagnação. No amor, definir rumos trará alívio. No trabalho, a clareza direcionará o sucesso.

Capricórnio

No amor, a paciência do capricorniano evitará afastamentos Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “A Montanha” indica desafios e atrasos. A persistência será testada. No amor, a paciência evitará afastamentos. No trabalho, o esforço contínuo superará obstáculos.

Aquário

A semana trará respostas esperadas ao aquariano Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “A Chave” revela soluções e desbloqueios . A semana trará respostas esperadas. No amor, o diálogo resolverá impasses. No trabalho, caminhos se abrirão.

Peixes

O pisciano deverá encarar os desafios com fé Crédito: Imagem: Platon Anton | Shutterstock

A carta “A Cruz” fala de aprendizados e provas emocionais. Procure encarar os desafios com fé. No amor, a maturidade trará alívio. No trabalho, o esforço espiritual e prático se equilibrará.

Por Ravi Vidya

O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.