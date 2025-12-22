Astrologia

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 22 a 28 de dezembro de 2025

Descubra o que as cartas revelam para a semana de cada nativo do zodíaco

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 07:24

Será uma semana de profunda conexão espiritual Crédito: Imagem: Velstadt | Shutterstock

Esta é a semana que antecede a virada do ano energético e emocional. O baralho cigano revela que este período funcionará como um grande espelho: tudo aquilo que você viveu ao longo de 2025 retornará agora como compreensão, aprendizado e fechamento de ciclo. Será uma fase de profunda conexão espiritual, em que o universo falará por meio de sinais claros, sonhos intensos e sincronicidades.

O Mestre Ravi Vidya explica que, entre o Natal e a virada vibracional, existirá um portal silencioso que limpará dores antigas e trará entendimento sobre o caminho espiritual que será construído em 2026. Será um momento perfeito para descanso, gratidão e renovação interna.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

Será um período de profunda luz interna para o ariano Crédito: Imagem: yourbay | Shutterstock

A carta “A Estrela” traz proteção espiritual, esperança renovada e intuições claras. A semana abrirá caminhos e trará sinais do universo que confirmarão que você está no trilho certo. No amor, a relação ganhará leveza e entendimento. Será um período de profunda luz interna.

Touro

O taurino se sentirá mais firme, especialmente em situações que exigirão liderança emocional Crédito: Imagem: yourbay | Shutterstock

A carta “O Urso” surge novamente trazendo força, poder de realização e proteção. Você se sentirá mais firme, especialmente em situações que exigirão liderança emocional. No amor, haverá necessidade de cuidado com a possessividade. No trabalho, a firmeza gerará resultados concretos.

Gêmeos

Para o geminiano, questões paradas há meses encontrarão resolução Crédito: Imagem: yourbay | Shutterstock

A carta “A Chave” revela soluções importantes chegando antes do fim do ano. Questões paradas há meses encontrarão resolução. No amor, diálogos curarão feridas antigas. No trabalho, portas se abrirão de maneira inesperada.

Câncer

A semana será excelente para o canceriano descansar Crédito: Imagem: yourbay | Shutterstock

A carta “A Âncora” traz estabilidade emocional, segurança e sensação de pertencimento. A semana será excelente para descansar, fortalecer vínculos e nutrir afetos. No amor, momentos de intimidade reforçarão a relação. No trabalho, tudo se manterá seguro.

Leão

Será um dos melhores períodos do mês para o leonino Crédito: Imagem: yourbay | Shutterstock

A carta “O Sol” ilumina sua semana com brilho , reconhecimento e vitalidade. Será um dos melhores períodos do mês para você. No amor, alegria e harmonia prevalecerão. No trabalho, resultados positivos surgirão naturalmente.

Virgem

A semana favorecerá interações, celebrações e reconexões importantes para o virginiano Crédito: Imagem: yourbay | Shutterstock

A carta “O Jardim” indica encontros, convivência e abertura social. A semana favorecerá interações, celebrações e reconexões importantes. No amor, o clima será leve e agradável. No trabalho, o networking gerará oportunidades.

Libra

A energia trará movimento e recomeços emocionais para o libriano Crédito: Imagem: yourbay | Shutterstock

A carta “A Cegonha” anuncia mudanças positivas, novidades e renovações. A energia trará movimento e recomeços emocionais . No amor, a semana favorecerá expansão e aproximação. No trabalho, boas notícias chegarão.

Escorpião

O escorpiano encerrará o ano eliminando padrões antigos e se preparando para renascer Crédito: Imagem: yourbay | Shutterstock

A carta “A Serpente” pede atenção, mas também revela capacidade de cura emocional. Você encerrará o ano eliminando padrões antigos e se preparando para renascer. No amor, será importante evitar desconfianças. No trabalho, estratégia será fundamental.

Sagitário

No amor, novidades positivas surgirão para o sagitariano Crédito: Imagem: yourbay | Shutterstock

A carta “O Navio” mostra movimento, viagens, deslocamentos e transição para uma fase mais leve. No amor, novidades positivas surgirão. No trabalho, expansão e novas oportunidades estarão a caminho.

Capricórnio

Para o capricorniano, a semana favorecerá autoanálise e fechamento de ciclos importantes Crédito: Imagem: yourbay | Shutterstock

A carta “O Livro” traz reflexão, sabedoria e aprofundamento emocional. A semana favorecerá autoanálise e fechamento de ciclos importantes. No amor, conversas profundas fortalecerão a relação. No trabalho, estudos e organização serão essenciais.

Aquário

A energia da semana será rápida e positiva para o aquariano Crédito: Imagem: yourbay | Shutterstock

A carta “O Trevo” mostra que sorte, fluidez e oportunidades rápidas aparecerão quase sem aviso. No amor, situações inesperadas trarão leveza . No trabalho, boas surpresas surgirão. A energia será rápida e positiva.

Peixes

Sonhos reveladores ajudarão o pisciano a compreender caminhos do passado Crédito: Imagem: yourbay | Shutterstock

A carta “A Lua” reforça sensibilidade, intuição e emoções à flor da pele. Sonhos reveladores ajudarão a compreender caminhos do passado e do futuro. No amor, a conexão espiritual se destacará. No trabalho, deverá confiar mais na própria percepção.

Ravi Vidya

O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.