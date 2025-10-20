Astrologia

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de outubro de 2025

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 07:38

A energia da semana será regida pelo Sol, que trará clareza, vitórias e entusiasmo. Segundo o Mestre Ravi Vidya, será um período para mostrar o próprio brilho, conquistar espaço e colher resultados de esforços anteriores. O momento favorecerá tanto a vida profissional quanto as relações pessoais, irradiando calor e vitalidade. A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

A carta “A Chave” indica a abertura de caminhos e soluções há tempo muito esperadas. Pendências poderão ser resolvidas com rapidez, e novas portas se abrirão diante de você. No amor, decisões importantes marcarão um recomeço positivo.

Touro

A carta “A Estrela” revela proteção e inspiração. Mesmo que desafios surjam, você se sentirá guiado e contará com o apoio do destino . No campo afetivo, as relações ganharão um tom de esperança e cumplicidade, favorecendo diálogos e sonhos compartilhados.

Gêmeos

A carta “A Raposa” alerta para a necessidade de agir com cautela e esperteza. No trabalho, poderá haver pessoas com interesses ocultos. Use sua inteligência para se proteger. No amor, evite ilusões e busque clareza nos sentimentos.

Câncer

A carta “O Sol” aquecerá seus passos com alegria e vitalidade. Será uma semana de boas notícias e momentos felizes . No trabalho, conquistas se destacarão. No amor, a energia será de paixão e proximidade, fortalecendo vínculos.

Leão

A carta “O Coração” intensificará seus sentimentos. Paixões, romances e afetividade estarão em alta. No campo profissional, poderá fazer escolhas guiadas também pelo que traz prazer e realização. No amor, poderá se entregar sem medo de viver intensamente.

Virgem

A carta “A Foice” pede cortes necessários. Será preciso eliminar situações desgastantes para que algo novo possa florescer. No trabalho, o encerramento de ciclos abrirá portas promissoras. No amor, poderá ser o momento de avaliar se a relação segue o rumo desejado.

Libra

A carta “O Livro” mostra uma fase de revelações importantes. Segredos virão à tona, e será necessário lidar com verdades inesperadas. No campo afetivo, a transparência será essencial para evitar mágoas.

Escorpião

A carta “A Lua” desperta a intuição, trazendo revelações profundas. Será uma semana para confiar em seus instintos e se abrir para o espiritual. No amor, as emoções estarão à flor da pele, favorecendo momentos intensos.

Sagitário

A carta “O Cavaleiro” indica dinamismo, novidades e convites. A energia pedirá ação rápida diante das oportunidades que surgirão. No campo afetivo, novos encontros ou mudanças na relação trarão frescor à rotina.

Capricórnio

A carta “O Jardim” favorece contatos, eventos e parcerias. Será um período para expandir sua rede e fortalecer conexões . No amor, encontros sociais aproximarão você de pessoas interessantes.

Aquário

A carta “A Âncora” indica estabilidade, mas também necessidade de reflexão sobre possíveis apegos à rotina. No trabalho, a firmeza será positiva. No amor, poderá fortalecer a base da relação sem perder a leveza.

Peixes

A carta “A Torre” pede recolhimento e autoconhecimento. Será uma semana de reflexões importantes. No campo amoroso, o momento servirá para reavaliar sentimentos e compreender melhor as próprias necessidades .

Ravi Vidya

O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.