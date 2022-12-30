Banhos de ervas no Ano-Novo: veja sete ideias fáceis

Você vai precisar de:



1,5 litros de água



1 maçã cortada em pedaços



Pétalas de 1 rosa cor de rosa

2 jasmins

Com os ingredientes separados, comece a preparar seu banho. Dessa forma, corte a maçã em pedaços e coloque dentro da água. Ligue o fogo e, assim que a água ferver, desligue e acrescente as flores.

Abafe o banho energético por 20 minutos e coe. Por fim, despeje por todo o corpo mentalizando o que você deseja no amor.