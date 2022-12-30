Banhos de ervas no Ano-Novo: veja sete ideias fáceis

O banho de ervas é uma prática muito antiga e poderosa utilizada por diversos povos. Por isso, é indicado para renovar as energias atraindo o amor, a prosperidade, aumentando a proteção, abrindo os caminhos, entre outros benefícios. Por isso, neste artigo você vai aprender a prepare seus banhos de ervas no Ano Novo para conectar com suas metas.
Utilizados há muitos séculos por egípcios, indianos, africanos e indígenas, os banhos de ervas não são ligados ou restritos a rituais religiosos. No entanto, podem ajudar você a sintonizar o campo energético das plantas com seu corpo. Ou seja, você transfere os benefícios das ervas para o seu corpo.
Muitas pessoas estão habituadas a utilizar os banhos energéticos apenas na Virada de Ano. No entanto, eles podem nos beneficiar durante todo o ano. Ou seja, você pode fazer semanal, quinzenal ou mensalmente.
Para isso, é importante saber quais são as ervas mais adequadas para cada objetivo, como preparar cada banho e mentalizar o que deseja para sua vida enquanto despeja a alquimia escolhida por todo o seu corpo.
Sete banhos de ervas no Ano Novo
Banho para o amor
- Você vai precisar de:
- 1,5 litros de água
- 1 maçã cortada em pedaços
- Pétalas de 1 rosa cor de rosa
- 2 jasmins
Com os ingredientes separados, comece a preparar seu banho. Dessa forma, corte a maçã em pedaços e coloque dentro da água. Ligue o fogo e, assim que a água ferver, desligue e acrescente as flores.
Abafe o banho energético por 20 minutos e coe. Por fim, despeje por todo o corpo mentalizando o que você deseja no amor.
Este é um bom banho para fazer durante o dia e, além disso, também antes de sair de casa ou de ir a algum encontro importante.
Banho para atrair Prosperidade
- Comece pelos ingredientes:
- 1,5 litros de água
- 7 sementes de girassol
- Pétalas de 1 rosa amarela
- 1 ramo de manjericão fresco ou 2 colheres de sopa de manjericão seco
Coloque as sementes de girassol dentro da água. Ligue o fogo e, assim que a água ferver, desligue e acrescente os outros ingredientes.
Abafe o banho energético por 20 minutos e coe. Dessa forma, despeje por todo o corpo mentalizando a prosperidade em sua vida.
Portanto, esse é um bom banho para fazer durante o dia, antes de sair de casa ou de ir a algum lugar importante.
Banho de ervas no Ano Novo para Limpeza Energética
- Você vai utilizar?
- 1,5 litros de água
- 1 ramo de alecrim
- 1 ramo de guiné
- 1 ramo de eucaliptos. Se não tiver a erva fresca, use 2 colheres de sopa da planta seca.
Ligue o fogo e, assim que a água ferver, desligue e acrescente as ervas. Abafe o banho energético por 20 minutos e coe.
Ao despejar por todo o corpo, mentalize uma água limpa e cristalina entrando em seu campo energético e uma água suja saindo do seu corpo em direção ao ralo. Por fim, saiba que, após este banho, o ideal é ficar em casa até o dia seguinte.
Banho para paixão
- Os ingredientes que você vai precisar são:
- 1,5 litros de água
- Pétalas de 1 rosa vermelha
- 1 pau de canela
- 1 colher de sopa de mel
Coloque o pau de canela dentro da água. Ligue o fogo e, assim que a água ferver, deixe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e acrescente os outros ingredientes. Abafe o banho energético por 20 minutos e coe.
Dessa forma, despeje por todo o corpo mentalizando momentos de paixão que você deseja viver.
Este é um bom banho para fazer durante o dia, mas também antes de sair de casa ou de ir para algum encontro importante.
Banho para combater estresse e cansaço
- Esse são os ingredientes:
- 1,5 litros de água
- 1 colher de sopa de camomila
- 1 colher de sopa de alfazema
- 1 ramo cheio de manjericão fresco ou 2 colheres de sopa de manjericão seco
Ligue o fogo e, assim que a água ferver, desligue e acrescente as ervas. Abafe o banho energético por 20 minutos e coe.
Com isso, despeje por todo o corpo mentalizando uma sensação de frescor, renovação e relaxamento. Além disso, lembre-se de que o ideal é ficar em casa até o dia seguinte após realizar este banho de ervas.
Banho para abrir caminhos
- Comece pelos ingredientes:
- 1,5 litros de água
- 7 cravos-da-índia
- 1 pau de canela
- 1 folha de louro
Coloque os cravos-da-índia e o pau de canela dentro da água. Ligue o fogo e, assim que a água ferver, deixe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e acrescente os outros ingredientes. Abafe o banho energético por 20 minutos e coe.
Por fim, despeje por todo o corpo mentalizando seus caminhos abertos e você conquistando seus objetivos.
Este é um bom banho para fazer durante o dia, mas também antes de sair de casa ou de ir a alguma reunião importante.
Banho para aumentar a Intuição e a Conexão Espiritual
- Você vai precisar de:
- 1,5 litros de água
- 1 ramo de losna (artemisia absinthium) ou uma colher de sopa da planta seca
- 1 folha de louro
- 1 ramo de valeriana ou uma colher de sopa da planta seca
Ligue o fogo e, assim que a água ferver, desligue e acrescente as plantas. Abafe o banho energético por 20 minutos e coe.
Dessa forma, despeje por todo o corpo mentalizando uma luz violeta em seu campo energético.
Faça este banho antes de fazer rituais ou meditar, por exemplo, em dias especiais.
Melissa MellTaróloga há mais de 15 anos, é Terapeuta Holística e formada em Psicologia. Trabalha com Aromaterapia, Aromacologia, Fitoterapia, Fitoenergia e Cristais. Realiza leituras e atendimentos [email protected]