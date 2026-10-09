Banho de Pombagira Cigana: veja como fortalecer a autoestima e despertar o poder pessoal

Mais do que um ritual de beleza ou atração, o banho de Pombagira Cigana representa um convite ao reencontro com a própria essência. Afinal, fortalecer a autoestima não significa acreditar que somos superiores aos outros, mas compreender que não precisamos aceitar menos respeito, carinho ou consideração do que merecemos. Na simbologia dessa entidade, existe uma mensagem poderosa: uma mulher que reconhece o próprio valor não precisa implorar por atenção, diminuir seus desejos ou abandonar sua identidade para ser amada.