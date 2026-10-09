Probabilidade de Palmeiras ser campeão vai a 34,7%, e a do Flamengo cai para 63,8%

Após o fechamento da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira (8), o vice-líder Palmeiras reduziu de maneira expressiva a probabilidade de o líder Flamengo ficar com o título pelo segundo ano seguido, segundo os cálculos do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Mineras Gerais).

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia com gol de Flaco López, o time de Abel Ferreira reduziu de três para um ponto a vantagem do rubro-negro na ponta. Com isso, a probabilidade de ultrapassar o rival carioca faltando nove rodadas para o fim do campeonato passou de 21,2% para 34,7%. Já a equipe de Leonardo Jardim, que viu Neymar fazer dois de pênalti para arrancar o empate para o Santos, teve a probabilidade de chegar à frente reduzida de 76,7% para 63,8%.

Na próxima rodada, o Palmeiras, com 60 pontos, disputa o clássico paulista contra o Corinthians, novamente jogando em casa, no domingo (11), às 17h30 (horário de Brasília). No mesmo horário, o Flamengo, com 61, faz o clássico carioca contra o Fluminense, no Maracanã.

Conforme os cálculos, as demais equipes que completam as sete primeiras colocações da tabela de classificação mantêm probabilidades apenas residuais, abaixo de 1%.

O Fluminense, terceiro colocado após a vitória por 4 a 0 sobre o Coritiba, no Maracanã, chegando aos 51 pontos, tem 0,86% (contra 0,60% até a 28ª rodada).

O Athletico-PR, que empatou em 2 a 2 com o Atlético-MG, na Arena da Baixada, e foi aos 50, na quarta posição, ultrapassado pelo tricolor carioca na tabela, viu suas chances passar de 1,2% para 0,48%.

Pela 30ª rodada, o time paranaense comandado por Odair Hellmann pega a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó, na segunda-feira (12), às 19h30.

Com vitória sobre o São Paulo, no Mineirão, o Cruzeiro ganhou uma posição na tabela, em quinto, aos 48 pontos, com a probabilidade de ser campeão passando de 0,15% para 0,19%.

Na próxima rodada, o time mineiro comandado por Artur Jorge encara o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, na segunda-feira, às 21h.

Sexto colocado, estacionado nos 46 pontos, o Bahia teve a probabilidade reduzida de 0,092% para 0,009%. No domingo, às 19h30, o time de Rogério Ceni joga contra o Mirassol, em Salvador.

O Atlético-MG de Eduardo Dominguez foi aos 44 pontos e manteva a sétima posição da tabela, com as estatísticas indicando uma probabilidade de 0,002%, contra 0,003% na rodada anterior. No domingo, às 16h, o time mineiro encara o embalado Santos, em Belo Horizonte.

Rebaixamento

Os cálculos do Departamento de Matemática da UFMG também indicam as probabilidades de rebaixamento do Brasileirão, com a Chapecoense já praticamente rebaixada.

Lanterna do campeonato com apenas 18 pontos, a seis do Remo, penúltimo colocado, a equipe catarinense, que vem de derrota por 4 a 0 diante do Vitória, no Barradão, aumentou ainda mais as chances de disputar a Série B em 2027 de 99,23% para 99,82%.

O time paraense, por sua vez, empatou no Mangueirão com o Grêmio, o 18º colocado, com 30 pontos. A probabilidade de o Remo voltar à segundona foi de 94,5% para 96,9%, enquanto a do time gaúcho passou de 58,4% para 63,8%.

O Grêmio joga em casa o clássico gaúcho contra o Internacional 17º na tabela, com 31 pontos, no domingo, às 17h30. Vindo de vitória sobre o Corinthians que resultou na queda de Fernando Diniz, o Inter reduziu de 69,2% para 51% a probabilidade de cair.

O Corinthians, 16º, com 32 pontos, viu o risco de jogar a Série B aumentado de 20,8% para 36,2%.

Para chegar às estimativas, os matemáticos traçam o perfil de cada uma das equipes, com base na porcentagem de vitórias, empates e derrotas, e também levando em conta os jogos como mandante e visitante.

Esses perfis são então cruzados por meio de milhões de simulações independentes, considerando as partidas que ainda serão realizadas.

"Ao final dessas milhões de simulações, contamos o número de vezes que cada equipe foi a campeã, que, dividido pelo número de simulações, resulta na probabilidade dessa equipe ser a campeã", explicou Gilcione Nonato da Costa, professor do Departamento de Matemática da UFMG.

Probabilidade de campeão (em %)

- Flamengo (63,8)

- Palmeiras (34,7)

- Fluminense (0,86)

- Athletico-PR (0,48)

- Cruzeiro (0,19)

- Bahia (0,009)

- Atlético-MG (0,002)

Probabilidade de rebaixamento (em %)

- Chapecoense (99,82)

- Remo (96,9)

- Grêmio (63,8)

- Internacional (51)

- Corinthians (36,2)

- Mirassol (20,7)

- Botafogo (8,3)

- Vasco (8)

- Vitória (5,7)

- São Paulo (5)

- Red Bull Bragantino (2,9)

- Coritiba (1,8)

- Santos (0,022)

- Atlético-MG (0,001)