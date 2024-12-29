Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Astrologia

Aprenda ritual de Ano-Novo para atrair prosperidade

Afaste as energias negativas e conquiste positividade para 2025 com essa prática milenar
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 29 de Dezembro de 2024 às 12:19

Simpatias de Ano-Novo afastam energias negativas e atraem proteção e paz (Imagem: CoralAntler | Shutterstock)
Simpatias de Ano-Novo afastam energias negativas e atraem proteção e paz Crédito: Imagem: CoralAntler | Shutterstock
As simpatias, repletas de sabedoria ancestral, são uma forma de atrair boas energias, afastar influências negativas e promover equilíbrio em nossas vidas. Ao praticar e preservar esses rituais, mantemos vivo um legado espiritual que nos auxilia a enfrentar os desafios do mundo moderno com mais harmonia e serenidade.
Na passagem do ano, por exemplo, realizar simpatias é uma tradição antiga que simboliza a transição para um novo ciclo. Esse ritual ajuda a liberar as negatividades do período que termina e atrair positividade e prosperidade. Por meio da mentalização e dos elementos utilizados, a prática cria um ambiente de paz, proteção e renovação espiritual, trazendo bem-estar e um sentimento de otimismo para o ano que se inicia.
O louro ajuda a remover energias negativas (Imagem: ImpressionMall | Shutterstock)
O louro ajuda a remover energias negativas Crédito: Imagem: ImpressionMall | Shutterstock

Ritual de Ano-Novo

Abaixo, Ravi Vidya, médium e especialista na leitura do baralho cigano, ensina uma simpatia especial para atrair prosperidade para 2025. Confira!

Materiais

  • 7 velas brancas
  • 1 copo de água
  • 1 ramo de alecrim
  • 1 folha de louro
  • 1 incenso de sua preferência

Modo de fazer

Na semana de Ano-Novo, encontre um local seguro e tranquilo para realizar a simpatia. Posicione as 7 velas brancas em formato de círculo e acenda uma a uma, enquanto mentaliza seus desejos e intenções para o novo ano.
Coloque o copo de água no centro do círculo de velas. A água simboliza a purificação e a clareza. Pegue o ramo de alecrim e a folha de louro e passe-os levemente pelo corpo, começando pela cabeça e terminando nos pés, enquanto mentaliza todas as energias negativas sendo afastadas. Em seguida, coloque as plantas no círculo.
Depois, acenda o incenso e passe a fumaça ao redor do círculo de velas, pedindo proteção e boas energias para o novo ano. Deixe o incenso queimando no ambiente e aguarde as velas queimarem completamente. Após, jogue a água do copo, o alecrim e a folha de louro em um jardim ou vaso de plantas, agradecendo pelas bênçãos recebidas e pelas que ainda virão.
Ravi Vidya
O mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrar clareza e orientação em suas vidas.
Por Rodrigo Almeida

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados