Amor, beleza e diplomacia: entenda a influência de Vênus sobre o signo de Libra

De modo geral, a relação entre Libra e Vênus pode ser compreendida como um convite para desenvolver vínculos baseados em equilíbrio, respeito e harmonia. Entretanto, isso não pode ser utilizado para esconder diferenças ou abandonar as próprias necessidades. A astróloga lembra que “a verdadeira harmonia não significa ausência de conflitos, mas a capacidade de lidar com eles de maneira justa e consciente”.