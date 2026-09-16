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Astrologia

Amor, beleza e diplomacia: entenda a influência de Vênus sobre o signo de Libra

A regência do planeta ajuda a explicar por que os librianos valorizam o belo, as trocas afetivas e a harmonia nos relacionamentos
Portal Edicase

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Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 08:55

O planeta regente simboliza a maneira como a energia de cada signo se manifesta no cotidiano (Imagem: New África | Shutterstock)
O planeta regente simboliza a maneira como a energia de cada signo se manifesta no cotidiano Crédito: Imagem: New África | Shutterstock

Na Astrologia, o planeta regente é aquele que governa a energia principal de um signo, influenciando suas características, motivações e formas de enxergar o mundo. Cada signo do zodíaco tem um astro que simboliza a maneira como sua energia se manifesta no cotidiano. No caso de Libra, o regente é Vênus.

Vênus representa o afeto, o prazer, a estética, a diplomacia e a capacidade de valorizar e estabelecer vínculos profundos. No entanto, segundo Thaís Mariano, quando Vênus está em Libra , essas características assumem uma dimensão mais social e racional. Por isso, o libriano tende a observar diferentes perspectivas antes de tomar uma decisão.

“A natureza libriana tende a buscar acordos e soluções que considerem as necessidades de todos, evitando conflitos desnecessários e valorizando relações baseadas em respeito e trocas”, pontua a astróloga. Além disso, por conta das influências de Vênus, Libra valoriza a beleza nas relações.

A influência de Vênus em Libra pode ser compreendida como um convite para desenvolver vínculos baseados em equilíbrio, respeito e harmonia (Imagem: Whitelion61 | Shutterstock)
A influência de Vênus em Libra pode ser compreendida como um convite para desenvolver vínculos baseados em equilíbrio, respeito e harmonia Crédito: Imagem: Whitelion61 | Shutterstock

A importância das energias em equilíbrio

Em equilíbrio, a influência de Vênus em Libra proporciona diplomacia, capacidade de negociação, gentileza e habilidade para construir relações harmoniosas. “Contudo, em uma manifestação desequilibrada, pode levar à indecisão, necessidade excessiva de aprovação, dificuldade em estabelecer limites e tendência a evitar conflitos, mesmo quando uma conversa necessária precisa acontecer”, alerta Thaís Mariano.

De modo geral, a relação entre Libra e Vênus pode ser compreendida como um convite para desenvolver vínculos baseados em equilíbrio, respeito e harmonia. Entretanto, isso não pode ser utilizado para esconder diferenças ou abandonar as próprias necessidades. A astróloga lembra que “a verdadeira harmonia não significa ausência de conflitos, mas a capacidade de lidar com eles de maneira justa e consciente”.

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