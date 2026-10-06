Agora o casamento sai: 3 simpatias poderosas para caminhar em direção a uma união

Escreva no papel: “Que o amor verdadeiro encontre espaço em minha vida e que eu esteja pronto para reconhecê-lo, recebê-lo e construí-lo com reciprocidade”. Coloque a maçã sobre o prato e passe um pouco de mel sobre sua casca, mentalizando uma relação doce, respeitosa e comprometida. Deixe o papel ao lado da fruta durante uma noite. Na manhã seguinte, agradeça o que deseja atrair e descarte a maçã. O papel pode ser guardado por sete dias e depois descartado.