TDAH: sintomas se manifestam de forma diferente em crianças e adultos

“Os sintomas do TDAH não desaparecem necessariamente com o crescimento; o que muda é a forma como eles se manifestam e como interferem na rotina. Por isso, é importante considerar a etapa do desenvolvimento e o contexto em que os sintomas aparecem”, ressalta a neuropsicóloga e pós-doutora em Pediatria e Saúde da Criança,Profª. Drª Luciana Schermann Azambuja.