8 receitas e rituais para aproveitar as energias do Halloween

Veja como algumas comidas e práticas podem ajudar a eliminar as energias negativas e a atrair sorte

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 19:39

Rituais podem ser feitos no Halloween para alcançar desejos Crédito: Imagem: Igor Normann | Shutterstock

O Halloween é uma festa repleta de diversão e fantasia, mas também de tradições ancestrais. A sua origem remonta a mais de 2 mil anos, nas celebrações do povo celta. Naquela época, o evento era chamado de Samhain. Ele marcava a transição do ano, que começava em 31 de outubro e terminava em 2 de novembro.

Essa “época de passagem” era considerada a mais propícia para realizar desejos e estabelecer contato com elementais e espíritos. Isso porque a barreira entre o mundo dos vivos e o dos mortos se tornava mais tênue, permitindo a comunicação com os espíritos.

Era um momento de reverência às forças sobrenaturais e de pedidos de bênçãos para o novo ciclo. Por isso, eram feitos rituais nos quais se acendiam fogueiras e se faziam oferendas, simbolizando a esperança de um ano frutífero .

Receitas mágicas para o Halloween

Tânia Gori, bruxa e fundadora da Casa de Bruxa, compartilha receitas simbólicas para compor o clima da festa. A seguir, confira uma sugestão de petiscos mágicos para harmonizar com o momento místico!

Bolinhos da noite encantada

Esses bolinhos representam o equilíbrio entre o doce e o misterioso, simbolizando o poder de afastar energias negativas e fortalecer o espírito.

Ingredientes

2 ovos

2 colheres de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de mel

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de aveia

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de gengibre em pó

1 pitada de noz-moscada em pó

Açúcar para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes até formar uma massa homogênea. Coloque em forminhas pequenas e asse em fogo baixo, mentalizando luz e proteção. Ao retirar do forno, polvilhe açúcar e diga: “Que a doçura guarde meus caminhos e ilumine minhas escolhas.”

Maçãs místicas do amor e da sorte

A maçã é um dos símbolos mais antigos do poder feminino e do amor eterno. Essa receita pode ser feita na noite de Halloween para fortalecer vínculos afetivos e atrair boas energias.

Ingredientes

4 maçãs vermelhas

4 colheres de sopa de mel

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de chá de gengibre em pó

Cravos-da-índia a gosto

Modo de preparo

Retire o miolo das maçãs e preencha com mel, canela, gengibre e cravos-da-índia. Coloque em uma assadeira e leve ao forno até ficarem douradas. Ao servir, compartilhe com amigos ou familiares dizendo: “Que o amor, a alegria e a boa sorte circulem entre nós.”

Os pasteizinhos de Freya ajudam a atrair amor e amizade no Halloween Crédito: Imagem: Arina P Habich | Shutterstock

Pasteizinhos de Freya (para amor e amizade)

Ingredientes

Massa

4 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo

2 colheres de chá de fermento químico em pó

1/2 colher de chá de sal

4 ovos

3/4 de xícara de chá de açúcar

4 colheres de sopa de água

Casca de limão e canela em pó

Recheio

4 maçãs sem sementes e picadas

1/2 xícara de chá de uva-passa

1/2 xícara de chá de açúcar

Calda

3 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de gengibre em pó

2 xícaras de chá de açúcar

2 xícaras de chá de água

Sementes de papoula

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes do recheio e reserve. Em um recipiente, misture os ingredientes da massa até ficar homogênea e abra-a com um rolo em uma superfície lisa. Corte no tamanho e formato desejado, adicione o recheio e feche as pontas dos pasteizinhos. Coloque em uma forma forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Retire do forno e reserve. Em um recipiente, misture todos os ingredientes da calda e despeje sobre os pasteizinhos. Sirva em seguida.

Ponche mágico

Para brindar a ocasião , Tânia Gori sugere um ponche especial.

Ingredientes

Maçãs a gosto

Vinho a gosto

Modo de preparo

Com a ajuda de uma faca, corte as maçãs em pequenos cubos, retire as sementes e coloque-as em um jarro de vidro. Adicione o vinho e reserve. Durante o ritual, os participantes devem formar uma roda, segurando as mãos e mentalizando seus desejos. Ao final, o vinho deve ser servido, e quem encontrar mais pedaços de maçã em seu cálice tem seus desejos realizados com mais rapidez.

Rituais poderosos para o Halloween

Para quem deseja celebrar o Halloween em casa, é possível recriar a magia celta com abóboras recortadas, iluminadas com velas pretas, roxas e laranjas, que simbolizam fertilidade e sabedoria. Outra tradição é o uso de um caldeirão, em que os convidados podem depositar bilhetes com seus desejos. Esses bilhetes são queimados ao fim da festa para que as preces sejam levadas pela fumaça aos espíritos. As moedas recolhidas devem ser doadas, honrando os antigos rituais de generosidade.

Abaixo, veja outros rituais!

Ritual da vela e da gratidão aos ancestrais

Materiais

1 vela branca

1 vela preta

1 taça com água

1 cristal (quartzo ou ametista)

Modo de fazer

Na noite de 31 de outubro, acenda uma vela branca e uma vela preta, representando o equilíbrio entre luz e sombra. Coloque ao lado uma taça com água e um cristal. Em silêncio, agradeça aos seus ancestrais, aos seus guias e à espiritualidade pela proteção e pelos aprendizados do ano.

Diga em voz baixa: “Honro os que vieram antes de mim. Que a luz da sabedoria antiga brilhe sobre meu caminho.” Deixe as velas queimarem até o fim e, ao amanhecer, despeje a água em um jardim ou vaso de planta.

Ritual da prosperidade com a abóbora

A abóbora é o símbolo mais poderoso do Halloween. Representa fertilidade, colheita e abundância.

Materiais

1 abóbora pequena

1 colher de sopa de mel

3 moedas douradas (podem ser reais)

1 papel com seus desejos escritos

1 vela dourada

Modo de fazer

Para atrair prosperidade, corte a abóbora ao meio, retire as sementes e preencha com o mel, as moedas e o papel. Acenda uma vela dourada próxima e diga: “Assim como a colheita retorna à Terra, que a fartura retorne para mim.” Após o ritual, enterre a abóbora em um jardim ou bosque, como forma de devolver à natureza o que ela oferece.

A máscara de abóbora ajuda a afastar espíritos e proteger o lar de energias indesejadas Crédito: Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock

Ritual para proteção espiritual

Materiais

1 abóbora

1 faca

Modo de fazer

Com a ajuda da faca, corte a abóbora e retire a polpa e as sementes. Depois, faça uma máscara com a abóbora, com olhos e boca. Deixe-a na porta da sua casa na noite de Halloween para afastar espíritos e proteger o lar de energias indesejadas.

Ritual de limpeza energética

Materiais

2 l de água

1 punhado de folhas de arruda

Modo de fazer

Em uma panela, coloque a água e as folhas de arruda. Leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos após levantar fervura. Desligue o fogo, coe e, após o banho higiênico habitual, despeje a infusão de arruda do pescoço para baixo, visualizando toda a energia negativa sendo eliminada do seu corpo. É recomendado fazer esse ritual antes e após as festas de Halloween.

Por Tânia Gori

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina .

