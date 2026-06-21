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Astrologia

5 rituais de Lua Crescente para atrair prosperidade

Fase lunar é vista como um momento favorável para fortalecer intenções, colocar projetos em andamento e direcionar energias
Portal Edicase

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Publicado em 21 de Junho de 2026 às 11:55

Rituais de Lua Crescente ajudam a direcionar a energia para aquilo que se deseja desenvolver (Imagem: Gergitek | Shutterstock)
Rituais de Lua Crescente ajudam a direcionar a energia para aquilo que se deseja desenvolver Crédito: Imagem: Gergitek | Shutterstock
A Lua Crescente é tradicionalmente associada ao crescimento, à expansão e ao movimento. Dentro das práticas energéticas e simbólicas, essa fase lunar é vista como um momento favorável para fortalecer intenções, colocar projetos em andamento e direcionar a energia para aquilo que se deseja desenvolver, incluindo prosperidade, abundância e novas oportunidades. 
A seguir, confira alguns rituais de Lua Crescente para atrair prosperidade!

1. Ritual da vela para abrir caminhos financeiros

Materiais

  • 1 vela (branca, verde ou dourada)
  • Isqueiro ou fósforo

Como fazer

Acenda uma vela em um local tranquilo e mentalize seus objetivos relacionados à prosperidade. Enquanto observa a chama, visualize portas se abrindo, novas oportunidades chegando e sua vida entrando em um ciclo de crescimento. Finalize agradecendo pelo que já existe e pelo que deseja construir.

2. Banho energético de prosperidade

Materiais

  • Canela
  • Alecrim
  • Folhas de Louro
  • Água

Como fazer

Em uma panela, coloque a canela, as ervas e a água e ferva em fogo médio. Espere amornar e, depois do seu banho habitual, despeje a mistura do pescoço para baixo, mentalizando limpeza de bloqueios e atração de boas energias. O ritual pode ser feito como um momento de conexão consigo e com seus objetivos.
Escrever uma carta com o que deseja atrair reforça a intenção e potencializa a manifestação dos seus desejos (Imagem: New África | Shutterstock)
Escrever uma carta com o que deseja atrair reforça a intenção e potencializa a manifestação dos seus desejos Crédito: Imagem: New África | Shutterstock

3. Carta da prosperidade

Materiais

  • Papel
  • Caneta ou lápis

Como fazer

Escreva em um papel aquilo que deseja atrair: novos trabalhos , crescimento financeiro, estabilidade ou realizações pessoais. Escreva no presente, como uma forma de reforçar sua intenção, e guarde a carta em um local especial durante o ciclo lunar.

4. Ritual com moedas e intenção de abundância

Materiais

  • Moedas
  • Folha de louro
  • 1 recipiente

Como fazer

Separe algumas moedas e coloque-as em um recipiente com uma folha de louro. Enquanto faz isso, pense na relação que deseja construir com o dinheiro e na capacidade de receber novas oportunidades. Deixe o recipiente em um local onde você costuma organizar sua vida financeira.

5. Limpeza e organização para receber o novo

A Lua Crescente também combina com ações práticas. Organizar documentos, desapegar de objetos sem uso e arrumar o ambiente pode simbolizar a abertura de espaço para novas possibilidades. A prosperidade também se fortalece quando existe movimento e disposição para mudanças.

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