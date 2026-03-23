Astrologia

5 profissões perfeitas para quem é do signo de Áries

O ariano tende a se destacar em áreas que exigem ação, coragem e tomada de decisões rápidas

Publicado em 23 de março de 2026 às 16:54

Devido às características e à motivação natural de Áries, algumas profissões podem se tornar oportunidades ideais para esse signo se destacar Crédito: Imagem: Pixfinity Studio | Shutterstock

Por ser o primeiro representante do zodíaco, Áries rege o nascimento e abre caminhos. “Os nativos desse signo estão sempre em busca de se conhecer, de saber quem são. Tudo isso os leva em busca de aventuras, de novos movimentos, como se sempre estivessem procurando algo”, observa a astróloga Thaís Mariano.

Além disso, a especialista comenta que o planeta Marte (regente do signo) e Áries regem as mãos, a cabeça e as agulhas. Portanto, devido a essa combinação e a toda motivação presente no signo, os arianos se destacam nas seguintes profissões:

1. Carreira militar

A determinação e a coragem de Áries o tornam adequado para uma carreira na aplicação da lei. Os arianos têm um forte senso de justiça e estão dispostos a proteger e servir suas comunidades.

2. Medicina alternativa

Áries é conhecido por sua abordagem dinâmica e inovadora para a vida. Na área da medicina alternativa, os arianos podem encontrar uma saída para sua energia e criatividade, explorando métodos de cura não tradicionais, como acupuntura, naturopatia, quiropraxia, entre outros.

Na neurocirurgia, Áries se destaca por coragem, rapidez e liderança em situações de alta pressão Crédito: Imagem: Wiktoria Matynia | Shutterstock

3. Neurocirurgia

Com sua coragem, determinação e habilidades de liderança, Áries é adequado para a exigente e desafiadora profissão de neurocirurgião. Sua capacidade de agir rapidamente e tomar decisões sob pressão é essencial para lidar com procedimentos delicados no cérebro e no sistema nervoso .

4. Enfermagem

Áries possui uma natureza compassiva e uma disposição para agir rapidamente em emergências, tornando-os adequados para uma carreira na enfermagem. Sua energia e determinação ajudam a fornecer cuidados de saúde e apoio emocional aos pacientes em momentos difíceis.

5. Atletismo

Áries é conhecido por sua energia física e competitividade. Ser um atleta profissional permite que os arianos canalizem esse vigor para competir e alcançar metas esportivas, além de liderar equipes para a vitória.