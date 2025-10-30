Astrologia

3 simpatias de Halloween para atrair energias positivas

Veja como alguns rituais podem ajudar a se livrar das influências negativas neste período

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 14:38

O Halloween é o dia perfeito para fazer simpatias e cortar energias negativas Crédito: Imagem: Candace Hartley | Shutterstock

O Halloween, também conhecido como o Dia das Bruxas, é uma celebração cultural com raízes profundas na história de diferentes países, principalmente nos Estados Unidos, na Irlanda e no Canadá. Essa festividade, que ocorre em 31 de outubro, tem ganhado popularidade ao redor do mundo.

“O Dia das Bruxas é um festival baseado no antigo Celta de Samhain — que significa ‘o fim do verão’. Nesse período, era costume de os povos antigos celebrarem a vida e a morte, a honra aos ancestrais e aos antepassados. Utilize o período para fazer simpatias de corte de energias negativas e banimentos de influências indesejáveis”, aconselha o astrólogo, tarólogo e místico Victor Valentim.

A seguir, ele recomenda três simpatias para aproveitar o Halloween ao máximo e atrair energias positivas!

1. Banho de Halloween contra a inveja

Materiais

1 l de água

Cascas de alho

1 pitada de sal

1 ramo de alecrim

Modo de fazer

No dia 31 de outubro, coloque a água em uma panela e aqueça em fogo médio. Misture com as cascas de alho, o sal e o alecrim. Após o banho de higiene, despeje essa água do pescoço para baixo. Esse banho auxiliará você a banir influências invejosas e a abrir seus caminhos para novas energias.

As simpatias de Halloween também podem ajudar a alcançar desejos Crédito: Imagem: Katty S | Shutterstock

2. Simpatia do nó mágico

Materiais

3 fitas de cores laranja, roxa e preta

Modo de fazer

É costume, durante o Halloween, fazer uma simpatia com uma trança com fitas. Para isso, faça uma trança com as fitas nas cores laranja, roxa e preta, cada fita com o seu comprimento. Na hora de trançá-las, mentalize tudo aquilo que você deseja para este novo ano. Ao terminar, pendure a fita perto da porta de entrada de sua casa. No próximo Halloween, queime a fita e refaça os desejos.

3. Ritual de honra aos ancestrais

É importante que, no período do Halloween, você agradeça a energia de todos os antepassados. Para isso, você pode cozinhar um prato especial em honra àqueles que fizeram parte de seu caminho e de sua vida. Ao cozinhar, mentalize todo amor e carinho depositado para seus entes queridos que se foram e, depois, coma o alimento em agradecimento.

Victor Valentim

Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas suas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidores.

Por Thiago Freitas