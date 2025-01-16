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Astrologia

3 participantes do signo de Capricórnio no BBB 25

Veja como as características desses nativos podem contribuir para a estratégia de jogo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 18:00

O signo de Capricórnio está presente no BBB 25 (Imagem: ShannonChocolate | Shutterstock)
O signo de Capricórnio está presente no BBB 25 Crédito: Imagem: ShannonChocolate | Shutterstock
Capricórnio é o décimo signo do zodíaco, regido por Saturno e pertence ao elemento Terra. Os nativos são conhecidos por sua disciplina, determinação e foco em objetivos de longo prazo. Sua natureza prática e organizada os torna excelentes estrategistas, características que podem ser altamente vantajosas em um ambiente competitivo como o Big Brother Brasil. 
No jogo, a paciência e a resiliência podem ajudar os participantes a enfrentarem desafios e a manter a calma sob pressão, enquanto sua ambição os motiva a buscar constantemente a vitória. No BBB 25, há 3 participantes capricornianos: Matheus Pires, dupla da atriz Vitória Strada, e a dupla de gêmeos João Pedro e João Gabriel. 
Abaixo, conheça melhor os capricornianos do BBB 25!

1. Mateus Pires

Mateus é dupla da amiga e atriz Vitória Strada (Imagem: Divulgação | TV Globo)
Mateus é dupla da amiga e atriz Vitória Strada Crédito: Imagem: Divulgação | TV Globo
Mateus Pires, de 28 anos, é arquiteto e natural de São José dos Campos, São Paulo. Entrou no BBB 25 como dupla da amiga e atriz Vitória Strada. Sua formação em arquitetura reflete sua capacidade de planejamento e atenção aos detalhes, habilidades que podem ser úteis nas provas e na convivência estratégica dentro da casa. 
Porém, a inflexibilidade, característica dos capricornianos, pode ser um desafio no relacionamento de Mateus com os outros participantes, podendo trazer momentos de tensão para o jogo. “[Os capricornianos] são extremamente críticos com os outros e com eles próprios, e estão sempre prontos para apontar o erro e o defeito alheio”, conta a astróloga Thaís Mariano.

2. João Gabriel

João Gabriel faz dupla com o irmão gêmeo no BBB 25 (Imagem: Divulgação | TV Globo)
João Gabriel faz dupla com o irmão gêmeo no BBB 25 Crédito: Imagem: Divulgação | TV Globo
João Gabriel, de 21 anos, é salva-vidas de rodeio e natural de Buriti Alegre, Goiás. Ele ganhou fama na internet ao lado do irmão gêmeo, João Pedro, que é sua dupla no programa, compartilhando nas redes sociais a rotina na roça, o que lhes rendeu o apelido de “Gêmeos do Agro”.
Sua experiência no meio rural e em competições de rodeio demonstra disciplina e resistência física, qualidades que podem ser vantajosas nas provas do reality show. “[Os capricornianos] não se deixam atrair pelas facilidades da vida, pois sabem que, para chegarem ao seu objetivo, precisam seguir com passos firmes e constantes”, detalha Thaís Mariano. 

3. João Pedro

João Pedro e o irmão formam a dupla de capricornianos no BBB 25 (Imagem: Divulgação | TV Globo)
João Pedro e o irmão formam a dupla de capricornianos no BBB 25 Crédito: Imagem: Divulgação | TV Globo
João Pedro, de 21 anos, é irmão gêmeo de João Gabriel e, assim, também natural de Buriti Alegre, Goiás. Ele também trabalha como salva-vidas de rodeio e influenciador digital. Juntos, os irmãos acumulam uma significativa base de seguidores nas redes sociais, em que compartilham sua rotina no campo.
Sua presença conjunta no BBB 25 pode trazer uma dinâmica interessante ao jogo, combinando a determinação capricorniana com a força da parceria fraterna. Já que esses nativos “são muito leais e, quando se comprometem, cumprem à risca o que foi combinado”, explica Thaís Mariano.

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