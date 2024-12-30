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Astrologia

2 banhos para atrair dinheiro e proteção em 2025

Taróloga ensina rituais para atrair abundância e segurança para o novo ano
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 30 de Dezembro de 2024 às 19:19

Banho com sal grosso ajuda a limpar as energias negativas (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)
Banho com sal grosso ajuda a limpar as energias negativas Crédito: Imagem: WS-Studio | Shutterstock
Os banhos sempre foram valorizados em diversas culturas como forma de renovação energética e espiritual. Eles possuem um simbolismo profundo relacionado à purificação, ao relaxamento e à conexão com o nosso eu interior. Além disso, a água, elemento essencial da natureza, é vista como uma condutora poderosa de energia, capaz de limpar cargas negativas e reequilibrar nosso corpo e a nossa mente.
O banho de abundância é um ritual simples que pode ser feito na passagem do ano, para atrair dinheiro e proteção para 2025 . Segundo a taróloga Isabel Fogaça, esse banho deve ser feito logo após a virada, sempre mentalizando abundância de dinheiro e proteção. 
“No nosso calendário, o final do ano é visto como um fechamento de um ciclo, quando fechamos um ciclo, começamos outro, por isso, precisamos mentalizar e trabalhar neste momento muito propício, as energias que queremos atrair” explica a taróloga.
O banho com as folhas de louro traz energias positivas e atrai prosperidade (Imagem: ImpressionMall | Shutterstock)
O banho com as folhas de louro traz energias positivas e atrai prosperidade Crédito: Imagem: ImpressionMall | Shutterstock

Como realizar o banho de abundância

Para o banho, você vai precisar de apenas dois ingredientes, o sal grosso e folhas de louro. “ O sal grosso, como muitos sabem, tem a função de purificar e retirar as energias negativas , já o louro, vai devolver as energias boas e atrair muita prosperidade para o próximo ano”, explica Isabel.

1. Banho de sal grosso para retirar energias negativas

Modo de fazer: ferva um litro de água com um punhado de sal grosso. Espere amornar e faça um teste alérgico, caso não apresente alergia, jogue do pescoço para baixo após o banho de higiene no momento ou após a virada de ano. 
Atenção : o banho de sal grosso é muito poderoso, ele retira energias negativas , mas também as positivas, por isso, após esse banho, é preciso repor as energias com outro banho energético. 

2. Banho de louro para atrair abundância

Fazer logo após o banho de sal grosso. Esse banho ajuda a atrair boas energias e abundância. Ideal para quem deseja se livrar das dívidas e limpar as energias.
Modo de fazer : coloque 7 folhas de louro em um litro de água morna e macere. Faça o teste alérgico, se não der alergia, jogue do pescoço para baixo após o banho de higiene durante ou após a virada de ano. 
“É sempre bom frisar que mesmo com o banho, todos temos que correr atrás dos nossos sonhos, estudar e trabalhar. Os banhos vão auxiliar na atração de boas energias”, conclui Isabel.
Por Isabel Fogaça
Imagem Edicase Brasil
Crédito:
O tarot faz parte da história da taróloga desde pequena; cercada de mulheres fortes e poderosas, ela presenciava as cartas sendo abertas. Via também as tias colhendo ervas para as dores do corpo e da alma. Em 2019, decidiu alçar voo e largar o mundo corporativo para ajudar mulheres a se conectarem com a natureza e com a espiritualidade. Há 4 anos, empreende com o tarot online e é proprietária da empresa Yabá Ritualística.

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