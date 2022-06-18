Xamã e Paralamas do Sucesso agitam sábado (18); veja agenda

Shows
Xamã Faz a Festa
Com Xamã, Carla Roberta, Koréia, Gustavo O Brabo, Thiago Crei, GCL do Martins, DNZ e Mr Dedus. A partir das 20h, no Espaço Patrick Ribeiro. Novo Aeroporto, Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 80 (pista/ meia/ 3º lote) e R$ 110 (camarote/ meia/ 3º lote), à venda no site superticket.com.br
Péricles na Fz
A partir das 21h, na Fazendinha Shows. Rodovia Serafim Derenzi, Grande Vitória, Vitória. Ingressos: R$ 100 (pista/ meia/ 5º lote) e R$ 150 (camarote/ meia/ 6º lote), à venda no site superticket.com.br.
Inauguração Laguna Lounge
Com Thiago Martins. A partir das 22h, no Laguna Lounge. Av. Aracruz, Centro, Linhares. Ingressos: R$ 25 (meia/ 2º lote), à venda no site superticket.com.br.
Happy Hour no Shopping Jardins
Com Natalya Bravin. A partir das 19h, no Shopping Jardins. R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca.
Thiago Martins
Com Thiago Martins e Dj Leandro Netto. A partir das 23h, no Santo Cupido. R. Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Um Sábado
Com Nesse Clima, Dione & Thiago Carvalho e Dj Laion. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Felipe Brava + Nesse Clima
A partir das 18h, no Canto27. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Couvert: R$ 10.
Casa Hitz Club
Com Matheus Emis, Dj Koreia, Dj Dodo e Dj Residente. A partir das 23h, na Casa Hitz Club. R. Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória.
D'Moleque e Grupo Puro Estilo
A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até as 21h.
Vintage Guy
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 20.
Ubando
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
027
A partir das 20h, na Cervejaria Espírito Santo. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória.
Noite do Rock Pop
Com Jackson Lima. A partir das 20h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Sábado Sertanejo
Com Nina e Alex. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
Sábado no Hangar
Com Rodrigo Balla, João Felipe & Rafael e Dj Brunin. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, nº 1168, Colina de Laranjeiras, Serra.
Festas e festivais
Bailão Voador - Especial ArraYeah!
Com Bloco do Sargento Pimenta, Xá da Índia, Mafuá, André Prando, Bárbara Greco, Dj Maholic e Dj Bravim. A partir das 21h, no Privilège Vitória. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia/ lote 2), à venda no site superticket.com.br.
Tardezinha - Funk Retrô
Com Mc Marcinho, Balada do Maycon e Dj GG. A partir das 18h, Alto da Serra Butiquim, BR-482, Conceição, Alegre. Ingressos: R$ 30 (lote 1), á venda no site superticket.com.br.
Salseiro do Mex
Com Pedro & Lucas e Sué. A partir das 21h, no Mex Guarapari. R. Atenas, Praia do Morro, Guarapari. Ingressos: R$ 20 (pista/ meia) e R$ 40 (camorote/ meia), à venda no site superticket.com.br
Aquecimento Boteco Bohemia
Com Bruno e Denner, Priscila Ribeiro e Dj Sheep. A partir das 23h, na Woods. Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória.
Sábado no Let's
Com Breno e Bernardo, Ana Júlia e Mariana, DJ Igor Lemoss e DJ Índio. A partir das 22h, no Let's Linhares. Três Barras, Linhares.
BOKALOKA
Com BOKALOKA, Dj Luuh, Beleite Pagode e Cia. A partir das 20h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia/ lote promocional), à venda no site superticket.com.br.
Substance
A partir das 22h, no TORO Club. Av. Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória. Ingressos: R$ 30 (highfloor/ 2º lote), à venda no site superticket.com.br.
Flash
Com pop, electro, funk e electro pop. Especial Long Set com Mathilda. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.
Punkadão
Pop BR, funk e 150 BPM. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40 (all night).
Treme O Baile - Noite das Safadas
Com Karolla, Madeusa, Caic e Rareboy. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 20 (1º lote), à venda no site sympla.com.br.
Festival de Inverno de Guaçuí
Evento conta com praça gastronômica, feira comercial e programação musical. Com Paralamas do Sucesso. A partir das 20h, no Parque de Exposições de Guaçuí. 485, Av. Joaquim Machado Faria, 455, Centro, Guaçuí. Ingressos: R$ 120 (pista/ lote 4) e R$ 180 (camarote frontstage/ meia/ lote 4), à venda no site lebillet.com.br.
Arraiá da Cidade
Com quadrilha, comidas e brincadeiras típicas, cerveja artesanal e programação musical. Abertura às 17h, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. Às 19h30, quadrilha com Grupo Arraiá do Albino e às 20h, show com Rickison Maiole. Entrada franca.
Para rir
O Terceiro Melhor Show de Comédia do Mundo
Com Marcelo Marrom. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 35 (inteira), à venda no site vixcomedyclub.com.br.
Lazer
Desafio Radical
Parque com estrutura inflável, cheio obstáculos, gangorras, escorregadores, mesinhas de pinturas e muitas bolinhas. Na Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Entrada: R$ 40 por 40 minutos com taxa de R$ 1 a cada minuto a mais. Classificação: Até 12 anos, menos de 5 anos devem estar acompanhados de um adulto responsável não pagante.
Mônica Toy
O espaço divertido e totalmente interativo conta com 18 atrações em formatos infláveis e jogos que estimulam brincadeiras lúdicas e educativas ao lado de Mônica, Magali, Cascão, Cebolinha e toda Turma, como: pula-pula, tombo legal, quebra-cabeça, bolha de sabão gigante, gangorra, jogo da memória, chute a gol, game, entre outras atividades tematizadas. O valor do ingresso é de R$30,00 por criança e o tempo de permanência é de 30 minutos, contados a partir da validação do ingresso. Os ingressos serão vendidos online, pela plataforma SYMPLA ou diretamente na bilheteria do evento. O espaço fica na Praça Central do Shopping Vitória, de 12 de maio a 12 de junho de 2022. O funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 21h, sábado das 10h às 22h e domingo das 12h às 21h.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, no piso L1, pracinha do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Macakids Park
Com miniroda gigante, samba da Macacréia, minitorre, carrossel de golfinhos da ilha Macakids, trenzinho e muitos novos brinquedos. No Shopping Vila Velha Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha. De segunda a sexta, das 11h às 22h, sábado das 10h às 22h e domingo das 11h às 21h. Entrada: R$ 7,50 (por brinquedo).
Exposições
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Sonhos de Imortalidade
Exposição retrata a fotografia no século XIX no Espírito Santo. De terça à sábado, das 9h às 17h. No Museu do Colono. Av. Presidente Vargas, 1501, Santa Leopoldina. Informações: (27) 3266-1250. Entrada franca. Até 23 de julho.
Por entre as terras
Exposição de 25 aquarelas do artista Igor Mendonça Franzotti. Na Estação Ferroviária de Matilde em Alfredo Chaves. De quarta a domingo, das 9h às 17h. Até 19 de junho.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra e peças doadas por Dom Pedro II na sua passagem por aqui. Das 8h às 17h, de segunda a sexta e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Centro Cultural Casa dos Braga
A ação consistirá em uma exposição interativa de crônicas e poesias de Rubem e Newton Braga e levará o nome de "100 palavras". Esses textos ficarão expostos para serem lidos em poltronas confortáveis. De segunda a sexta das 12h às 18h. No Centro Cultural Casa dos Braga. R. 25 de Março, 166, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Informação: (28) 3155-5258. Até 30 de junho.
Museu Ferroviário Domingos Lage
A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo trazer ao público um pouco da memória da nossa estrada de Ferro Leopoldina e a Estação Ferroviária ao longo de sua trajetória. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h e aos sábados de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.
Entre Baleias e Golfinhos
Exposição mostra a riqueza da biodiversidade marinha presente no litoral capixaba. No segundo piso do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. De segunda às sextas, das 10h às 22h, e aos sábados e domingos, das 11h às 21h. Até 30 de junho.