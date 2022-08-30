Terça (30) tem Cine Por Elas e roda de samba no ES; veja agenda

Especial
Parque Cultural Casa do Governador
Contando com exposições artísticas e áreas temáticas, a área externa da residência oficial do Governador do ES está aberta à visitação. O tour acontece às terças e quintas-feiras, das 8h às 17h. Agendamento: (27) 3636-1032. Endereço: R. Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Festival de Cinema Itinerante
Com cinema, música e programação cultural diversificada em Vitória, Serra e Cariacica. A partir das 19h, no Campo do Apolo, no bairro Flexal II, em Cariacica. Exibição de curta metragens e shows de Samba Pras Moças e MiQ.
Cine Por Elas - Dia da Visibilidade Lésbica
Encontra irá analisar o webdocumentário "Velcro" da diretora capixaba Natália Gottardo, com participação da militante e atriz Juliana Mentros. A partir das 19h, no Cineclube Cine Por Elas. Rua Anhanguera, nº 16, Cristóvão Colombo, Vila Velha. Capacidade: 40 lugares. Entrada franca.
Música ao vivo em barzinho
A Roda Mais Linda da Cidade
Com grupo Já Gamei. A partir das 19h, na Casa Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10.
Lazer
Le Petit Cirque
Espetáculo inspirado nos primeiros pequenos circos que percorriam a Europa, com atrações nacionais e internacionais. No Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha. De segunda a sexta, a partir das 20h e aos sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30 e às 20h. Ingressos: R$ 25 (setor central/ meia), R$ 20 (setor lateral/ meia), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento por R$ 30 (setor central/ meia) e R$ 25 (setor lateral/ meia). Até 25 de setembro.
Super Força HQ
Espaço possui circuitos com as quatro forças na natureza em atividades interativas de obstáculos e de jogos dentro do universo da Turma da Mônica. Praça de Eventos no piso L1 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Preços: R$ 30 (20 minutos); R$ 45 (até 40 minutos); R$ 60 (até uma hora). Adicional de R$ 15 a cada 15 minutos após completar uma hora. Menores de 4 anos ou de 1 metro de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 30 de agosto.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Mundo da Diversão
Com bolinhas coloridas, pula-pula e escorregador inflável. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 22h. Entrada: R$ 30 (de 1 a 20 minutos) e R$ 25 (de 21 a 30 minutos). Idade permitida: de 2 a 12 anos. Crianças com menos de 3 anos devem estar acompanhadas por responsáveis.
Exposições
Lua em Peixes
Fotógrafo Walter Firmo, inspirado no zodíaco busca mostrar a dualidade de Gêmeos e a sensibilidade daqueles, assim como ele, que possuem lua em peixes. A partir das 17h, na Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Shopping Victoria Mall, Mata da Praia, Vitória. Visitas devem ser agendadas pelo WhatsApp (27) 99943 0831 ou pelo e-mail [email protected]. Até 8 de outubro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
REVIRAVOLTA: Corpo e Performance no Acervobrasil
Exposição reúne mais de 200 registros de performances produzidos pelo Videobrasil ao longo de seus 40 anos. Na Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro de Vitória. De segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 13h às 17h. Agendamento para visitas em grupo: (27) 3132-8395. Até 10 de setembro.
REVIRAVOLTA: Arte e Geopolítica no Acervo Videobrasil
Mostra reúne parte da cartografia desenhada pelas duas últimas edições da Bienal de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil. No Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória. De terça a sexta, das 10h às 18h e aos sábados, das 10h às 16h. Agendamento para visitas em grupo: e-mail [email protected] ou (27) 3132-8391 e (27) 3132-8393. Até 10 de setembro.