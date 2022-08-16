Terça (16) tem samba, exposições e lazer para criançada no ES; veja agenda

Espaço possui circuitos com as quatro forças na natureza em atividades interativas de obstáculos e jogos dentro do universo da Turma da Mônica. Praça de Eventos, piso L1, do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De Segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Preços: R$ 30 (20 minutos); R$ 45 (até 40 minutos); R$ 60 (até 1h). Adicional de R$ 15 a cada 15 minutos após completar 1h. Menores de 4 anos ou com menos de 1m de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 30 de agosto.