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Tenda de Verão, em Vila Velha, recebe "Feira do Disco de Vinil" nesta quinta-feira (3)

Atração tem várias opções para os apaixonados pelo "bolachão". Veja essa e outras opções de lazer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 16:10

Shows

Feira do Disco de Vinil

Na Tenda de Verão Espaço Cultura. Praia da Costa (final da Avenida Champagnat). Toda terça, quinta e domingos, das 16h às 21h. Entrada franca.

Exposição “Black is Beautiful”

Dejair Paulo apresenta pinturas que retratam as inúmeras formas de existir da mulher negra. Terça a sexta, de 9h às 18h, e sábado, de 10h às 14h, no Museu Capixaba do Negro. Av. República, 121, Centro, Vitória.

Verão Viva Praça do Papa - Escola de forró

Com Forró S/A. A partir das 17h, na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.

Forró do Correria

Com Piaba O Mensageiro. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20.

Jazz & Samba da Mary

Com muita música, jantar e abertura da exposição "24 Artistas". A partir das 19h, no Bistrô & Ateliê A Oca. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória.

Close de Quinta

Com especial Farah long set. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20.

Quinta Country do Hangar

Com Kadu Vieira e Cristian & Anderson. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Colina de Laranjeiras, Serra.

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