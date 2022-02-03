Tenda de Verão, em Vila Velha, recebe "Feira do Disco de Vinil" nesta quinta-feira (3)

Shows
Feira do Disco de Vinil
Na Tenda de Verão Espaço Cultura. Praia da Costa (final da Avenida Champagnat). Toda terça, quinta e domingos, das 16h às 21h. Entrada franca.
Exposição “Black is Beautiful”
Dejair Paulo apresenta pinturas que retratam as inúmeras formas de existir da mulher negra. Terça a sexta, de 9h às 18h, e sábado, de 10h às 14h, no Museu Capixaba do Negro. Av. República, 121, Centro, Vitória.
Verão Viva Praça do Papa - Escola de forró
Com Forró S/A. A partir das 17h, na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.
Forró do Correria
Com Piaba O Mensageiro. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20.
Jazz & Samba da Mary
Com muita música, jantar e abertura da exposição "24 Artistas". A partir das 19h, no Bistrô & Ateliê A Oca. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Close de Quinta
Com especial Farah long set. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20.
Quinta Country do Hangar
Com Kadu Vieira e Cristian & Anderson. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Colina de Laranjeiras, Serra.