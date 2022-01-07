Show de Pedro Sampaio garante diversão nesta quinta (7)

Show
Pedro Sampaio, Jorge & Mateus e Dilsinho
A partir das 21h, no P12 PARADOR INTERNACIONAL GUARAPARI. Ingressos: Lote 7 - R$ 600 (inteira), R$ 300 (meia) e R$ 300 meia solidária para doações de 2kg de alimento não pericível, à venda no site lebillet.com.br. Rod. do Sol, Km26 - Praia de Porto Grande, Guarapari. Informações: (27) 99249-4047
Roda de Boteco - Botequim da Vila
Com show Saulo Simonassi. Os portões abrem a partir das 16h. Entrada gratuita, anexo à Vila Natalina, na Prainha, em Vila Velha.
Harmonia do Samba
A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Ingressos: R$ 160 (inteira/pista/lote 6); R$ 240 (inteira/camarote/lote 4), à venda no site lebillet.com.br. Avenida Antônio Pinto de Aguiar, Vitória.
É o Beat
Com Fp do Trem Bala A partir das 19h, no Botequim do Celim. Ingressos: (primeiro lote) Pista - R$ 25; Pista Duplo R$40; Camarote R$50; Camarote Duplo R$60, à venda no site blueticket.com.br. Rua Ana Siqueira, 3573- Industrial do Alecrim, Vila Velha. Informações: (27) 9 9898-1912
Privê de 1 ano
Com Koringa, Marcinho e mais. A partir das 22h, na Mansão 300°. Ingressos: R$60 (meia/1º lote), à venda no site superticket.com.br. R. Belo Horizonte, Guarapari.
Salseiro
Com Kimura, Lil Pop e João Viana. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Ingressos: Individual 1° Lote - R$ 20, à venda no site onticket.com.br. R. Francisco Eugênio Mussielo, 384 - Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 99963-7129
Sextinha do Arena Pontal
Com Banda Prakatum, Dj Lebarch, Dj RD de São Mateus e João Victor e Vinicius. A partir das 22h, na Arena Pontal. Ingressos: R$ 30 (1° lote), à venda no site onticket.com.br. R. Zaudino Ceolin, 261-113, José Rodrigues Maciel, Linhares. Informações: (27) 99821-5958
Party Porn
A partir das 22h, na Bolt. Ingressos: R$ 25. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória.
Pedro e Lucas
Dupla agita o Esquenta Park, a partir das 21h. Show gratuito. R. João de Barro, 420, Nova Guarapari, Guarapari.
Luau Kolé Produções
Com Casaca, Trio Lubião e Janayna Pereira. A partir das 22:30, no Correria Music Bar. Ingressos: R$ 35. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.