'Sextou' com Santa Jazz, arraiás e Di Propósito no ES; veja agenda de 03/06

Especial
Dia do Amor
Em ação especial para o Dia dos Namorados, O Boticário, promeve Cinema Itinerante exibindo os filmes “ Como se Fosse a Primeira Vez” e “ O Homem- Aranha”. A partir das 19h, na Praça Jerusalém em Cariacica. Entrada franca.
Santa Jazz
O melhor festival de Jazz e Bossa do Brasil com programação musical. A partir das 21h, show com Cama de Gato, às 22h30 Taryn Szpilman e às 00h Lorenzo Thompson. Endereço: Parque de Exposição, Montanha, Santa Teresa. Ingressos: R$ 25, à venda no site lebillet.com.br.
Exposição Estadual do Cavalo Mangalarga Marchador
Com DJ Residente Cristian Sullivan. A partir das 22h, no Jockey Club Itaparica. Rod. do Sol, 1020, Praia de Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 30, à venda no site superticket.com.br.
Shows
Di Propósito
Com Di Propósito, Leq Samba e D'Moleque. A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Ingressos: R$ 70 (pista/ meia) e R$ 120 (camarote/ meia), à venda no site lebillet.com.br.
Felipe Fantin
Com participação especial de Lorenzo Paiva. A partir das 22h, no Decks Beer, ES-344, São Vicente, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 20 (inteira/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br. Informações: (27) 99780-4019.
Sextanejo do Giga
Com Jess. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Sheep & Parafina
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Arraiá do Forró do Correria
Com Trio Virgulino, Trio Arrumadinho e Dj Jhony. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20 (1º lote/com nome na lista) e R$ 30 (2º lote). Informações e lista: (27) 98116-3325.
Sexta no Hangar
Com Amanda e Maycon Sarmento. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, nº 1168, Colina de Laranjeiras, Serra.
Samba
Com Ricardo Brasil e Grupo. A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Casa Hitz
Com Samuel Victor, Juliano Couto e DJ Residente. A partir das 23h, na Casa Hitz Bar e Club. R. Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória.
Juicebox Acústico
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10.
Sexta-feira F#da
Com Rian & Rodrigo e Dj Junior Ceará. A partir das 19h, no Barrerito. R. da Cruzada, Vila Palestina, Cariacica. Entrada: R$ 20.
Banda Blackwood
A partir das 20h, na Cervejaria Espírito Santo. Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória.
Rômulo Arantes + Clerisson
A partir das 18h, no Canto27. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Reservas: (27) 99887-7576.
Arraía do Defume's
Com Rodrigo Balla, Amanda e Kinho Dj. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Frazão e Pele Morena
Com participação especial do Dj Residente e Marcello Sampaio. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até às 21h.
Noite Sertaneja
Com Rickson Maioli e Bianca Vedova. A partir das 20h, no Butteco's Vitalino. R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Informações: (27)99644-2742.
BOSSA & MPB na Curva
Com Gabriel Felipe. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Festas
Base na Pink
DJs JV de Vila Velha, Giselle Dario, Alec Bacheti e Cariello. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$50 (pista).
Baphonica
Com funk, divas pop, pop BR e electro pop. Especial Long Set com Samantha Brocks. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 100 primeiros, após R$ 30 (all night).
Ousadia
Com pop, pop BR e funk. Djs Holowatty, Lua Alice, Lucas Lauar e Rafa Arcanjo. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória.
Beat5
Com pop b, electro, pop BR e mashup. Especial Long Set com A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.
Eufaria ep.2
Com hyperpop, pop, trap. 20's e TiTok hits. DJs Iago Milicevic, Shylol, faint_doll, Moreno Loss, Holowatty e Vinicy. Entrada: R$ 15 (com nome na lista).
Esqueça Tudo
Com Isaque Gomes, Cariello, Gabriel Pratti, Lukão, Giselle Dario, Dj Luuh e Dj Novinho. A partir das 21h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia/ 2º lote), à venda no site superticket.com.br
FIRE
A partir das 23h, no TORO Club. Av. Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória. Ingressos: R$ 25 (highfloor), à venda no site superticket.com.br.
Igor Lemos Faz a Festa
Com Dj Igor Lemos, Farra 2, KN de VV, Luiz Vitor e Promessas 027. A partir das 22h, no Let's Linhares. Três Barras, Linhares. Entrada: R$ 10 (com nome na lista).
Arraia Pindurai
Nesta sexta (3) e sábado (4), com DJ KG, Grupo Sem Medida, Neno Bahia e Banda, entre outros. A partir das 19h, no ponto final do bairro Santos Dumont, em VItória.
Lazer
Desafio Radical
Parque com estrutura inflável, cheio obstáculos, gangorras, escorregadores, mesinhas de pinturas e muitas bolinhas. Na Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Entrada: R$ 40 por 40 minutos com taxa de R$ 1 a cada minuto a mais. Classificação: Até 12 anos, menos de 5 anos devem estar acompanhados de um adulto responsável não pagante.
Mônica Toy
O espaço divertido e totalmente interativo conta com 18 atrações em formatos infláveis e jogos que estimulam brincadeiras lúdicas e educativas ao lado de Mônica, Magali, Cascão, Cebolinha e toda Turma, como: pula-pula, tombo legal, quebra-cabeça, bolha de sabão gigante, gangorra, jogo da memória, chute a gol, game, entre outras atividades tematizadas. O valor do ingresso é de R$30,00 por criança e o tempo de permanência é de 30 minutos, contados a partir da validação do ingresso. Os ingressos serão vendidos online, pela plataforma SYMPLA ou diretamente na bilheteria do evento. O espaço fica na Praça Central do Shopping Vitória, de 12 de maio a 12 de junho de 2022. O funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, das 12h às 21h, sábado das 10h às 22h e domingo das 12h às 21h.
Macakids Park
Com miniroda gigante, samba da Macacréia, minitorre, carrossel de golfinhos da ilha Macakids, trenzinho e muitos novos brinquedos. No Shopping Vila Velha Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha. De segunda a sexta, das 11h às 22h, sábado das 10h às 22h e domingo das 11h às 21h. Entrada: R$ 7,50 (por brinquedo).
Exposições
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Sonhos de Imortalidade
Exposição retrata a fotografia no século XIX no Espírito Santo. De terça à sábado, das 9h às 17h. No Museu do Colono. Av. Presidente Vargas, 1501, Santa Leopoldina. Informações: (27) 3266-1250. Entrada franca. Até 23 de julho.
Por entre as terras
Exposição de 25 aquarelas do artista Igor Mendonça Franzotti. Na Estação Ferroviária de Matilde em Alfredo Chaves. De quarta a domingo, das 9h às 17h. Até 19 de junho.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra e peças doadas por Dom Pedro II na sua passagem por aqui. Das 8h às 17h, de segunda a sexta e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Centro Cultural Casa dos Braga
A ação consistirá em uma exposição interativa de crônicas e poesias de Rubem e Newton Braga e levará o nome de "100 palavras". Esses textos ficarão expostos para serem lidos em poltronas confortáveis. De segunda a sexta das 12h às 18h. No Centro Cultural Casa dos Braga. R. 25 de Março, 166, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Informação: (28) 3155-5258. Até 30 de junho.
Museu Ferroviário Domingos Lage
A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo trazer ao público um pouco da memória da nossa estrada de Ferro Leopoldina e a Estação Ferroviária ao longo de sua trajetória. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h e aos sábados de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.