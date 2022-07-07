Sexta (8) tem Alexandre Pires, Casaca e baladas; veja agenda

Especial
Roda de Boteco - Botecão
Festa reúne pratos dos 40 bares participantes da Roda de Boteco 2022, além de show com Alexandre Pires, na turnê "Baile do Nego Veio 2". A partir das 17h, no Parque da Prainha, em Vila Velha. Ingressos: R$ 85 (meia/ lote 3), à venda no site blueticket.com.br.
Shows
Mesquita Convida
Com TZ da Coronel. A partir das 22h, no LaRustic. R. Darcy Natalino Formigone, 78, Guriri, São Mateus. Ingressos: R$ 50 (meia/ 4º lote), à venda no site superticket.com.br.
Leq Samba Convida
Com Leq Samba, Grupo 22 Minutos, Grupo SambaDuBom e DJ Koreia. A partir das 19h, no Parada 027. Av. Pres. Juscelino Kubitscheck de Oliveira, Kubitschek, Guarapari. Ingressos: R$ 30 (inteira/ 2º lote), à venda no site superticket.com.br
Elem Narah - Samba e Congada
A partir das 19h30, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 30 (inteira); R$ 18 (conveniado) e R$ 15 (meia-entrada e cliente com carteirinha do Sesc).
É O Beat
Com Samba Junior, Dj Perotz, Dj JV de VV, Dj Japa e Dj Desi. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca até as 22h.
Chama a Coleguinha
Com Rayanne Meira, Jenifer e Bianca Garcia. A partir das 18h, no Canto27. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Couvert: R$ 15 (até 21h). Entrada franca para mulheres até 20h. Informações: (27) 99887-7576.
Sexta no Gordinho
Com Dj Japa, Pedalasamba, Sué e Dj Marcello Sampaio. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até as 21h.
Sexta Premium
Com Jessica Dionizio e Dj Paulinho. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10.
Sextanejo do Giga
Com Nina e Alex. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Sexta em Dobro
Com Fixer e Rajar. A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Banda Flashback
A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Sertanejo
Com Ravelly. A partir das 20h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Banda Let's Rock
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
BOSSA & MPB na Curva
Com Vinicius Santos. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas: (27) 99299-5918.
Sexta de Clássicos Nacionais e Internacionais
Com Victor Humberto e Márcia Chagas. A partir das 19h, no A Oca Bistrô & Ateliê. Couvert: R$ 15.
Ricardo Brasil e banda
A partir das 21h, no Casa Rio Botequim. No pátio do Shopping Mestre Álvaro Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3010-3692.
Roger Bezerra convida Yumi
A partir das 21h, no 244 Club. R. Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 50 (pix ou dinheiro). Reservas e informações: (27) 998505-0244.
Samba!
Com Cecitônio Coelho e Bruna Leite. A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Happy Hour
Com Jéssica Dionísio. A partir das 18h, no Master Place Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada franca.
Festas e Festivais
Sexta Hitz
Com Gustavo Venturini, Rayanne Meira, Dj Belucio, Dj Lukão e Saulin. A partir das 23h, na Casa Hitz. R. Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20.
Scandalo na Pink
DJs Amanda Sarmentex, Lukão, Koreia, Gabriel Pratti e Alec. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto. Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia solidária/ pista).
+5527
A partir das 22h, no Nook Beach Club. R. Inhoa, Centro, Vila Velha. Ingressos: R$ 40 (meia/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Freaky Friday
Funk, pop, hits, electro, mashup e remixes. Especial Long Set Thainan. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25 (somente portaria).
Só Toca Pop
Especial Long Set com Dj Leo. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (all night).
Funk Carioca
Com Tilia, Dj Kaique e Matheus Alves. A partir das 21h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia/ promocional), à venda no site no superticket.com.br.
Baile da Cat Cat
Com MC Leon, Levi Marinna, Dj Cat Cat, Dj Carla Roberta, Dj Brenin, Dj Samantha Brocks, Dj Madson, Dj Lola Pan, Dj Vinni Tosta. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30 (inteira/ 2º lote), à venda no site superticket.com.br.
Sad Party
Trap, emo rap, emo rock, hyperpop, lo-fi e mais. DJs Sad Capivara, Shylol, Emolaila, Faint Doll, Vinicy. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 22h30/ com nome na lista) e R$ 20 (all night/ sem nome na lista).
The Vix
Djs Johnnie Reis, Tulipa Amapoa, Yuri Castro e Saul Felicio. A partir da meia-noite, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (com nome na lista) e R$ 40 (portaria).
Arraiá do Casaca
Com banda Casaca, Dj Samuca 05, Forró Nordestinamente, Mauro Dblaze e Trio Capixaba. A partir das 22h30, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 10 (antecipado/ fantasiado), R$ 15 (antecipado) e R$ 25 (após meia-noite). À venda pelo número (27) 99862-3823.
Arraiá do Degusta
Com cervejarias artesanais, espaço kids, pratos típicos variados, quadrilhas e programação musical. A partir das 17h, no Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418. Shows com Trio Clandestino (19h30) e Duets (22h30). Entrada franca.
1º Festival de Chorinho, Jazz e Blues
Com food trucks, bebidas, artesanato e programação musical. A partir das 18h, na Avenida Isaac Lopes Rubim, ao lado da Praça Nilze Mendes. Shows com Sambachoro (19h) e Vinícius Herkenhof (21h). Entrada franca.
Lazer
Mundo Gloob
Evento com atividades temáticas baseadas nos programas do canal infantil da Globo, como “Detetives do Prédio Azul”, “Escola de Gênios”, “Gigablaster”, “Miraculous - As Aventuras de Ladybug” e “ALVINNN!!! E Os Esquilos”. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a quinta, das 13h às 20h30; sexta-feira, das 13h às 21h30; sábados, das 10h às 21h30, e os domingos, das 12h às 20h30. Até 30 de julho.
Super Força HQ
Espaço possui circuitos com as quatro forças na natureza em atividades interativas de obstáculos e de jogos dentro do universo da Turma da Mônica. Praça de Eventos, piso L1, do Shopping Praia da Costa. Shopping. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De Segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Preços: R$ 30 (20 minutos); R$ 45 (até 40 minutos); R$ 60 (até 1h). Adicional de R$ 15 a cada 15 minutos após completar 1h. Menores de 4 anos ou com 1 metro de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 30 de agosto.
Exposições
Estandarte Negro
Cenários e patrimônios do Centro Histórico de Vitória retratados em estandartes confeccionados pelo artista Rômulo Corrêa. De terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h. No Museu Capixaba do Negro (Mucane). Av. República, 121, Centro, Vitória. Até 28 de agosto.
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Sonhos de Imortalidade
Exposição retrata a fotografia no século XIX no Espírito Santo. De terça a sábado, das 9h às 17h. No Museu do Colono. Av. Presidente Vargas, 1501, Santa Leopoldina. Informações: (27) 3266-1250. Entrada franca. Até 23 de julho.
Massenicas: Exposição de mosaicos
Exposição de mosaicos produzidos pelo artista Celso Adolfo, ex-aluno de Homero Massena. De terça a sábado, a partir das 14h, no Museu Atelier Homero Massena. Prainha, Av. Antônio Ferreira de Queirós, 281, Centro de Vila Velha, Vila Velha. Até 15 de agosto.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Tudo que se Move ou Parece que se Move
Com obras focadas na arte cinética, proporcionando experiência sensorial e permitindo que o público interaja com as obras. De segunda a sexta das 10h até 17h, na Galeria Espaço Universitário (GAEU), UFES. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Agendamento de visitas em grupo: [email protected] ou (27) 4009-2371.
Exposição Bombeiros
Em comemoração à Semana do Bombeiro a exposição reúne imagens históricas da corporação, equipamentos, manequins com novos uniformes e viaturas, além de demonstrações simuladas de atividades operacionais e novos caminhões. De 10h às 22h, na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. Até 10 de julho.
Museu Ferroviário Domingos Lage
A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo levar ao público um pouco da memória da estrada de Ferro Leopoldina e da Estação Ferroviária. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.
Exposição Geek
Com esculturas dos artistas Luiz Rafael e Larissa Rigo, reproduzindo personagens da cultura geek. No Shopping Moxuara. Piso L4, Hall do Cinepolis. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Até 09 de julho.