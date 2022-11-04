Sexta (4) tem Pocar Festival, baladas e cinema itinerante no ES; veja agenda

Para curtir!
Pocar Festival
Festival reúne espetaculos teatrais, literatura, mostra de cinema, gastronomia e diversos shows. A programação acontece em diversos locais de Conceição da Barra, incluindo a Beira do Cais, com show da Banda Macucos às 20h30. Entrada franca.
All Black Pink
Com Daniel Futuro, Lukão, Koreia, Damata, Jotta F e Vitor Keller. A partir das 23h, na Pink Elephant. R. Manoel Gonçalves Carneiro, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (pink fy) e R$ 50 (pink up), à venda no site Superticket.
Chama
Com Isaque Gomes, JV de VV, Gustavo O Brabo, Diego Beats e Edin. A partir das 21h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia solidária/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Primavera Bolt
Tocando pop B, indie pop, electro pop e lineup do primavera sound. A partir das 23h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25 (somente na portaria).
Funkaholic
Tocando funk, 150 BPM, funk 2000 e funk carioca. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25 (all night)
Encontro Sertanejo
Com Rickson Maioli e Bianca Védova. A partir das 20h, no Butteco's Vitalino. R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha.
Pego, penso ou passo
Tocando pop, pop BR, funk e electropop. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 50 primeiros, depois R$ 15 (até 23h) e R$ 20 (após 23h).
Happy Hour
Com Carol e Priscila. A partir das 18h, na praça gastronômica do Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150. Barro Vermelho, Vitória. Entrada franca.
Pedro Schmid Faz a Festa
Com DJ Pedro Schmid, MC RB, Gustavo O Brabo, Pagolife, JV de VV, DJ KR e LC do TB. A partir das 20h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até às 22h.
Roda de Samba do R2P
Com Fabricio R2P, Samba Junior, Pagode & Cia, D'Moleque, Nesse Clima, Pagolife, Freelance, Primeira Classe, Sambaon e mais. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (antecipado).
Teto, Wiu e Arthuzim
A partir das 22h, no Singo's Bar Club. Av. Lourival Nunes, Jardim Limoeiro, Serra. Ingressos: R$ 60 (pista/ meia/ lote 3) e R$ 90 (área vip/ meia/lote 3), à venda no site Lebillet.
Sextanejo do Giga
Com Paula Rodrigues. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Sexta Premium
Com Jessica Dionisio e DJ Paulinho. A partir das 18h, no Mercearia Gourmet. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10. Informações e reservas: (27) 99235-7121.
Pagode & Cia + Maycon Sarmento
A partir das 21h, Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 23h.
Rodrigo Balla e Sambadiverso
A partir das 18h, no Canto27. Av. Dr. Jair de Andrade 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (até 21h). Informações e reservas: (27) 99887-7576.
Karaokê e show especial
Karaokê de 19h às 21h e show da banda Lady Steel a partir das 21h. No Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 20.
Banda Duets
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Nossa Vibe
Com Breno & Bernardo, DJ GG e Gabriel Pratti. A partir das 23h, na Casa Hitz. R. Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória.
Festa de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito
Festa faz parte do ciclo folclórico e religioso da cidade. Com a banda Ritmos. A partir das 20h, no Praça do bairro Pitanga, Serra. Entrada franca. Informações: (27) 99869-7462.
Música ao vivo
Samba, Bossa & MPB
Com Ciça Chadô. A partir das 19h, no A Oca Bistrô & Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
BOSSA & MPB na Curva
Com Débora Fassarella. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Ariel Morena
A partir das 20h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. A casa cobra couvert, porém o valor não foi informado.
Coco Bambu
Com Don Marcarini (12h), Daniel Silva (17h) e Naohmi (19h30). No Coco Bambu Vitória. Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória.
Tributo a Marília Mendonça
Com Larah Mendes. A partir das 16h, no Shopping Jardins. Rrua Carlos Monteiro de Lemos, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca.
Lazer
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Jump Around
Maior castelo da América Latina chega à capital capixaba com escorregadores gigantes, pula-pula, estruturas de escalada e pistas de obstáculos. De segunda a domingo, das 15h às 21h, sendo necessário chegar com 30 minutos de antecedência para realizar check-in. Ingressos: R$ 49 (meia) e R$ 40 (meia), à venda na Sympla. Crianças com idade até 5 anos pagam ingresso e deverão estar acompanhadas por um responsável não pagante. Maiores de 5 anos não precisam estar acompanhados. Mas, caso o responsável deseje participar, será necessário comprar ingresso para a criança e para o acompanhante. A pessoa portadora de deficiência terá direito ao ingresso no valor de R$ 25, sendo permitida a entrada do acompanhante gratuitamente quando necessário. É preciso apresentar laudo ou carteirinha que comprove. Até 15 de novembro.
Especial
Cinema Itinerante
Carreta leva diversos sucessos do cinema para Itararé com direito a pipoca e refrigerante. As sessões de 8h até 16h, são reservadas para escolas já a sessão das 19h é livre para o público geral exibindo o filme Aladdin. Na Rua das Palmeiras, em frente ao Extrabom Supermercado, em Itararé, Vitória. Entrada franca. Até 06 de novembro.
17ª Burger Fest 2022
De 1º a 30 de novembro, o festival vai acontecer em 12 hamburguerias de Vitória e Vila Velha com diversas criações deliciosas com preço entre R$ 29,90 e R$ 51,90.
Exposições
Em Algum Lugar do Mundo
Com pinturas de Laerty Tavares. Na Casa da Memória de Vila Velha. Prainha, em Vila Velha. De terça a domingo e feriados, das 9h às 18h. Até 18 de dezembro.
Novos Viajantes
A mostra é inspirada nos naturalistas do século 19 e conta com curadoria do artista plástico Attílio Colnago, promovendo um encontro com obras em desenho, pintura, fotografia e cerâmica de 32 artistas. A mostra é inspirada na diversidade da fauna e da flora da Mata Atlântica capixaba, evidenciada pelos viajantes naturalistas do passado e agora revisitada pelos artistas "novos viajantes". Visitação: De terça (18) a domingo (23), das 8h às 17 horas, no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), no Museu de Biologia Prof. Mello Leitão - Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. Entrada gratuita. Até 26 de fevereiro de 2023.
Sete Caminhos: do Maes ao Quintal Bantu
A mostra dos artistas Rafael Segatto, Renan Bono e Welington Santos conta com oito instalações cheias de diversas obras interativas. Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (Maes). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. De terça a sexta, de 10h às 18h, e sábados e domingos, de 10h às 16h. Entrada franca. Até 8 de janeiro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.