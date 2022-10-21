Sexta (21) tem show de Padre Fábio de Melo e festas no ES; veja agenda

Shows
Padre Fábio de Melo
A partir das 21h, no Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Novo Aeroporto de Vitória. Ingressos: R$ 1.600 (mesa ouro); R$ 1.400 (mesa prata); R$ 1.200 (mesa bronze); R$ 220 (cadeira ouro/ meia) e R$ 180 (cadeira prata/ meia), à venda no site Blueticket.
Rock na Ilha com Humberto Gessinger
A partir das 20h, no Ilha Shows. Alameda Ponta Formosa, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 100 (frontstage/ meia/ 3º lote), à venda no site Superticket.
Nostalgia & Alegria
Com Lobão e Capital Elétrico. A partir das 20h, no Na Vista. R. Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 70 (meia/ lote 2), à venda no site Lebillet.
Festas e festivais
Oktoberfest Domingos Martins
Com 11 cervejarias, 76 apresentações musicais e gastronomia alemã. No Espaço Refrigerantes Coroa, Av. Kurt Lewin, Centro, Domingos Martins. A partir das 17h, abertura dos portões e DJ Oktoberfest; 19h, Banda Os Germanos; 21h,Grupo de dança Grunes Tal; 21h30, Concurso Chopp a Metro (masculino e feminino); 22h- Banda No Class; 0h, Grupo de dança Grunes Tal Schuhplattler; 0h30, Banda Like a Boss e às 2h30 fim das festividades. Entrada: R$ 25 (meia/ 1º lote) e R$ 60 (meia/ combo de 21/ 10 até 23/10), à venda no site Superticket. Até 23 de outubro.
Sambadm + Jenifer
A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (até 21h). Informações e reservas: (27) 99887-7576.
Halloween Mundo Invertido
Tocando Pop, Rock, Indie, Hits 80's, 90's e 00's e Funk 90's. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (2º lote/ individual) e R$ 25 (2ºClube Hellfire/ desconto para três ingressos), à venda no site Sympla.
É O Beat
Com É O Clima, DJ Pedro Shmid, DJ KN de VV, DJ 2L de VV e DJ PV de S.I. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca até às 23h. Informações e reservas: (27) 99898-1912.
Vai na Creuza
Tocando axé, tecnobrega, pop BR e hits de carnaval. A partir das 23h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25 (somente na portaria).
Insana
DJs PC Júnior, Gabriel Oc, IanDc e Lary. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 100 primeiros e depois, R$15 (até 23h) e R$ 20 (após 23h).
Pop Stars
Especial Taylor Swift. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30.
Pop Up Divas
Especial Taylor Swift. DJs Anny, Vagner Rezende, Waldir Segundo, Yas e Tuzzão. A partir das 23h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15 (com nome na lista/ até 0h) e R$ 20 (sem nome na lista/ após 0h)
Sem Juízo
Com MC Th, Cariello, Beleite, Rd de São Mateus e Fene. A partir das 21h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Linhares O BAILE
Com MC Poze do Rodo e convidados. A partir das 22h, no Laguna Lounge. Colina, Linhares. Ingressos: R$ 80 (meia/ 3º lote), à venda no site Superticket.
Scandalo na Pink
DJs Lukão, Edin, Koreia, Diego Beats, Vitor Keller, Gabriel Pratti e Jotta F. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto. Ingressos: R$ 40 (pink fy) e R$ 70 (pink up).
We Funk #4
Com DJ FB de Niteroi, DJ Lukão, DJ Edin, DJ Gabriel Pratti, DJ Koreia e DJ Leandro Netto. A partir das 22h, no Nook Beach Club. R. Inhoa, Centro, Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (meia/ promocional), à venda no site Superticket.
Mateca no Peruggia's
A partir das 20h, no Peruggia's. R. Maria Niero da Silva, 12, Glória, Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (geral/ promocional), à venda no site Supertick.
Pagode & Cia + D'Moleque
A partir das 21h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca até 23h.
Maycon Sarmento + Sué
A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 23h.
Noite da revoada
Com Ton Oliver. A partir das 22h, no Escritório Pub. Av. Rômulo Castelo, 590, Castelândia, Jacaraípe, Serra. Ingressos: R$ 10 (mulheres) e R$ 15. Entrada franca para mulheres até 22h.
Degusta Beer
Festival tem gastronomia, cerveja e muita música. A partir das 17h, no Estacionamento do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418. Com Dona Fran (20h30) e Ubando (23h)
20ª Italemanha
Festival retorna com três dias de muita gastronomia típica, desfiles e apresentações musicais. Na Avenida Arthur Haese em Marechal Floriano. A partir das 19h30, abertura; 20h, desfile das rainhas; 22h30, show da banda Replay e às 0h, show com Ernesto Matias. Entrada franca.
Música ao vivo
Sexta MPB
A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Informações e reservas: (27) 9929-5918.
Ricardo Brasil e Grupo
A partir das 18h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27)99663-2104.
Jazz & Bossa
Com Márcia Chagas. A partir das 19h, no A Oca Bistrô & Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15.
New Indies On The Block
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha.
Saulo Simonassi
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Master Music Mall Especial
Com Fernanda Fontes. A partir das 18h, no Master Place Mall. Av. Nossa Sra. da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória.
Baú da Salome
Com Gets Souza, Lara Carpanedo e Jônatas Nunes. A partir das 21h, no 244 Club. R. Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30 (pix ou dinheiro). Informações e reservas: (27) 99505-0244.
Especial
Festival Nacional de Teatro de Vitória
São 22 espetáculos em vários pontos da Grande Vitória, além de homenagens e oficinas. Com a peça 'Janelas', às 20h. No Palácio da Cultura Sônia Cabral. Rua São Gonçalo, Centro, Vitória. Entrada franca.
Semana do Congo
Até domingo, a partir das 19h, o evento contará com feira livre de artesanato e venda de comidas e bebidas, além de atrações musicais populares e tradicionais, na Praça Pedro Valadares, na Barra do Jucu, em Vila Velha. Programação do dia: 19h, Exibição Audiovisual: Aniversário de 22 anos da Banda de Congo Tambor Jacaranema; 19h45, Apresentação Musical: Quarteto Barrense; 20h30, Apresentação Musical: Banda de Congo Tambor Jacaranema; 22h, Apresentação Musical: Quarteto Barrense e às 23h, fim das festividades. Entrada franca.
2ª Virada Viada
Evento realiza maratona de filmes com a temática LGBTQIA+. A partir das 21h, na Casa da Gruta, espaço cultural situado na entrada do Parque Gruta da Onça. R. Barão de Monjardim, Centro, Vitória. Entrada franca.
Lazer
Super Força HQ
Espaço possui quatro circuitos interativos de obstáculos e de jogos que se conectam e se complementam, tudo dentro do universo da Turma da Mônica. Na Praça de Eventos do Shopping Moxuara, piso L2. Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Preços: R$ 40 (até 30 minutos); R$ 50 (31 a 60 minutos); R$ 60 (61 a 90 minutos); e R$ 70 (91 a 120 minutos). Será cobrado R$ 1 pelo minuto adicional após 2 horas. Atividade recomendada para crianças de até 15 anos ou com altura máxima de 1,60m. Menores de 4 anos ou com 1 metro de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Até 25 de outubro.
L.O.L. Surprise! Born 2 Travel
São diversos cenários inspirados em diferentes países do mundo, com muitas brincadeiras e oficinas. Na praça de eventos do Shopping Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um responsável não pagante. Para crianças acima 6 anos, é obrigatória a presença de um responsável acompanhando a participação. Crianças portadoras de deficiências, desde que seja apresentado o laudo ou qualquer outra documentação que comprove o benefício, tem direito a 50% de desconto no valor do ingresso. A criança deve estar acompanhada de um responsável maior de idade não pagante. Ingressos: R$ 35 na bilheteria e R$ 35 (30 minutos) e R$ 50 (1 hora), disponíveis na Sympla. Até 23 de outubro.
Jump Around
Maior castelo da América Latina chega à capital capixaba com escorregadores gigantes, pula-pula, estruturas de escalada e pistas de obstáculos. De segunda a domingo, das 15h às 21h, sendo necessário chegar com 30 minutos de antecedência para realizar check-in. Ingressos: R$ 49 (meia) e R$ 40 (meia), à venda na Sympla. Crianças com idade até 5 anos pagam ingresso e deverão estar acompanhadas por um responsável não pagante. Maiores de 5 anos não precisam estar acompanhados. Mas, caso o responsável deseje participar, será necessário comprar ingresso para a criança e para o acompanhante. A pessoa portadora de deficiência terá direito ao ingresso no valor de R$ 25, sendo permitida a entrada do acompanhante gratuitamente quando necessário. É preciso apresentar laudo ou carteirinha que comprove. Até 23 de outubro.
Mundo dos Blocos
Atração tem blocos educativos gigantes para a criançada se divertir. No Shopping Praia da Costa. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 22h. Entrada: R$ 20 (15 minutos), com taxa de R$ 15 a cada 15 minutos adicionais. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Pais de maiores de 3 anos pagam taxa de R$ 8, caso queiram acompanhar. Até 28 de outubro.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Exposições
Estado de Arte
Exposição conta com 24 obras da artista Samira Pavesi, que tem como objetivo transitar e ocupar novos espaços com sua arte. No Espaço Cultural Vitóriawagen. Av. Vitória, 1047, Romão, Vitória. Até 11 de novembro. Entrada franca.
Em Algum Lugar do Mundo
Com pinturas de Laerty Tavares. Na Casa da Memória de Vila Velha. Prainha, em Vila Velha. De terça a domingo e feriados, das 9h às 18h. Até 18 de dezembro.
Sete Caminhos: do Maes ao Quintal Bantu
A mostra dos artistas Rafael Segatto, Renan Bono e Welington Santos conta com oito instalações cheias de diversas obras interativas. Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (Maes). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. De terça a sexta, de 10h às 18h, e sábados e domingos, de 10h às 16h. Entrada franca. Até 8 de janeiro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Circuito "Por dentro da Mata Atlântica"
Das 08h às 17h, no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), no Museu de Biologia Prof. Mello Leitão. Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. Entrada franca.
Novos Viajantes
A mostra é inspirada nos naturalistas do século 19 e conta com curadoria do artista plástico Attílio Colnago, promovendo um encontro com obras em desenho, pintura, fotografia e cerâmica de 32 artistas. A mostra é inspirada na diversidade da fauna e da flora da Mata Atlântica capixaba, evidenciada pelos viajantes naturalistas do passado e agora revisitada pelos artistas "novos viajantes". Visitação: De terça (18) a domingo (23), das 8h às 17 horas, no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), no Museu de Biologia Prof. Mello Leitão - Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. Entrada gratuita. Até 26 de fevereiro de 2023.