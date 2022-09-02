Sexta (2) tem show de Nando Reis, festivais e baladas no ES; veja agenda

Festas e festivais
3ª Festa da Cana e do Mel
Com estandes de empreendedores de alimentação, artesanato e agroindústria, cervejarias artesanais, parque de diversões e shows. A partir das 18h, no Parque de Exposições de Viana. Av. Beira Rio, 353, Sta Terezinha, Viana. Às 18h, Calangos Selvagens, às 22h, Nando Reis e, às 23h30, Richard Viana. Entrada franca.
Maycon Sarmento + Sué
A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 23h.
Pagonejo
Com Samba Júnior, Ivan & Matheus e João Paulo. A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Informações e reservas: (27) 99887-7576.
Rock This Town
Com Darlin' Doll e convidados. A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Sexta na Pink
Com Belucio, Diego Beats, Jotta F, Gabriel Pratti, Giselle Dario e Vitor Keller. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia/ pink up) e R$ 30 (meia/ pink fy).
Alternative Rock 90's
Com Lu Nogueira, Bernardo John e Morning Glory. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 15 (antecipado), à venda pelo número (27) 98116-3325.
4ª Pommer Broud Fest
Com 16º Festival da Concertina, desfiles, danças, preparação do maior brote do mundo e shows gratuitos. A partir das 17h30, apresentação Cultural dos Alunos da EMEIEF Laranja da Terra; 18h, desfile-mirim; 19h, eleição da Rainha e Princesas Pomeranas; 21h, apresentação de danças pomeranas com os grupos Tanzerland e Pommerland; 22h, show com a banda Germanos e 23h50, show com Douglas e Tiago. Entrada franca.
Puxa a tropa
Com DJ Luuh, Cariello, Belo, Beleite e Isaque Gomes. A partir das 21h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia/ 2º lote), à venda no site Superticket.
Bonde Sertanejo na Decks Beer
Com Bonde Sertanejo, Simone & Giovani e DJ Vegas. A partir das 22h, no Deck's Beer. ES-344, São Vicente, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 30 (inteira/ 1º lote), à venda no site Superticket. Informações: (27) 99780-4019.
Se Joga
A partir das 22h, no Nook Beach. R. Inhoa, Centro de Vila Velha, Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (meia/ promocional), à venda no site Superticket.
Ritmo 027
Com Caio Lucas. A partir das 22h, na Times Eventos. Rua Prof Antonieta, 295, Maria Das Graças, em frente ao Itajuby, Colatina. Ingressos: R$ 30 (meia/ lote 1), à venda no site Lebillet.
1º Festival de Chorinho, Jazz e Blues de Jardim da Penha
São oito shows de músicos e bandas capixabas, com repertório que vai do jazz ao samba. Na Av. Luiz Emanuel Vellozo, na Praça Conjunto dos Estados (a da feira livre de quarta-feira), em Jardim da Penha. A partir das 17h, abertura com a Banda da Guarda Municipal de Vitória; 18h30, banda Sensatez; 20h, Pedro Ferna; 21h50, Banda Rota 66 e às 23h, Suzy Martins. Entrada franca.
Oficina Culinária Instituto Gourmet
A partir das 16h, bolo no pote; às 18h, empadinha e 20h, oficina de cone trufado. Na praça de alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada franca.
Beat5
Tocando pop B, mashup, remix e electro. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25.
PREPARA
Tocando Anitta songs, pop BR, reggaeton, funk e electro. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40 (all night).
Blackout
Tocando pop, funk e 150 BPM. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 100 primeiros, depois, R$ 15 (até 23h) e R$ 20 (após 23h).
Summertime Sadness
Tocando pop, indie e emo. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada franca para os 30 primeiros, depois, R$ 15 (com nome na lista/ até 23h) e R$ 20 (sem nome na lista/ após 23h).
Sextanejo do Giga
Com Rodrigo Scout. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Sextaneja
Com Gustavo Venturini e DJ Peh. A partir das 20h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Música ao vivo
Banda Máfia
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Coco Bambu Vitória
Com Don Marcarini (12h), Daniel Silva (17h) e Vitor Ramos. No Coco Bambu Vitória. Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória.
Coco Bambu Vila Velha
Com Tamiris Casotto (12h) e Onay (19h30). No Coco Bambu Vila Velha. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Micheli Montalvão
A partir das 18h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Jazz, Blues e Bossa
Com Maestro Colibri. A partir das 19h, no A Oca Bistrô e Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
BOSSA & MPB na Curva
Com Eliahu. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas: (27) 99299-5918.
Para rir
Paz de Darwin
Com Rodrigo Marques. A partir das 20h, no Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Novo Aeroporto de Vitória. Ingressos: R$ 140 (inteira/ cadeira setor ouro); R$ 120 (cadeira setor prata) e R$ 100 (inteira/ setor bronze), à venda no site Blueticket ou na bilheteria do evento.
Especial
Grupo América 4
Com o show musical “Dos Andes a Pedra Azul”. A partir das 19h30, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 30 (inteira), R$ 18 (conveniado) e R$ 15 (meia-entrada e cliente com carteirinha do Sesc)., à venda no site Lets.events.
Orquestra Camerata Sesi
Apresentação especial em apoio à Campanha de Vacinação. A partir das 19h, no Teatro Sesi. R. Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos podem ser retirados no local. Entrada franca.
1ª Mostra CineMarias
Com shows, workshops, masterclass, exibição de curtas e muito mais. A partir das 10h, no Cine Metrópolis. Avenida Fernando Ferrari, 514, UFES, Goiabeiras, Vitória. Às 20h40, show com Preta Roots; às 21h40, show com Morenna e às 22h40, show com Assucena. Entrada franca.
Lazer
Le Petit Cirque
Espetáculo inspirado nos primeiros pequenos circos que percorriam a Europa, com atrações nacionais e internacionais. No Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha. De segunda a sexta, a partir das 20h e aos sábados, domingos e feriados às 15h, 17h30 e às 20h. Ingressos: R$ 25 (setor central/ meia), R$ 20 (setor lateral/ meia), à venda no site Sympla ou na bilheteria do evento por R$ 30 (setor central/ meia) e R$ 25 (setor lateral/ meia). Até 25 de setembro.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Mundo da Diversão
Com bolinhas coloridas, pula-pula e escorregador inflável. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 22h. Entrada: R$ 30 (de 1 a 20 minutos) e R$ 25 (de 21 a 30 minutos). Idade permitida: de 2 a 12 anos. Crianças com menos de 3 anos devem estar acompanhadas por responsáveis.
Exposições
Lua em Peixes
Fotógrafo Walter Firmo, inspirado no zodíaco busca mostrar a dualidade de Gêmeos e a sensibilidade daqueles, assim como ele, que possuem lua em peixes. A partir das 17h, na Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Shopping Victoria Mall, Mata da Praia, Vitória. Visitas devem ser agendadas pelo WhatsApp (27) 99943 0831 ou pelo e-mail [email protected]. Até 8 de outubro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
REVIRAVOLTA: Corpo e Performance no Acervobrasil
Exposição reúne mais de 200 registros de performances produzidos pelo Videobrasil ao longo de seus 40 anos. Na Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro de Vitória. De segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 13h às 17h. Agendamento para visitas em grupo: (27) 3132-8395. Até 10 de setembro.
REVIRAVOLTA: Arte e Geopolítica no Acervo Videobrasil
Mostra reúne parte da cartografia desenhada pelas duas últimas edições da Bienal de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil. No Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro de Vitória. De terça a sexta, das 10h às 18h e aos sábados, das 10h às 16h. Agendamento para visitas em grupo: e-mail [email protected] ou (27) 3132-8391 e (27) 3132-8393. Até 10 de setembro.