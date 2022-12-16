Sexta (16) tem pagode, trap e feira gastronômica no ES; veja agenda

Para curtir!
Maycon Sarmento + Pagode & Cia
A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até 23h.
Oruam no Celim
Com Oruam, Gustavo O Brabo, Pedro Schmid, 2L de VV, Lukão, Edin, Weriky, Hygge e Jongo. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Ingressos: R$ 50 (meia/ pista/ 2º lote) e R$ 90 (meia/ camarote/ 2º lote), à venda no site Superticket.
Tô de Férias
Com Bero, Beleite, Cariello, Gabriel Pratti, Gustavo O Brabo e Luuh. A partir das 22h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia/ 3º lote), à venda no site Superticket.
Hits Rock Party
Com Lu Nogueira & Banda e Kill Joy. A partir das 21h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada franca.
E Eu Que Já Fui Emo?
Tocando emo, pop punk, rock alternativo, emo BR, pop rock e especial indie no térreo. A partir das 23h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25 (somente na portaria).
MP4
Neon party tocando funk 2000, pop 2000, emo e hits 2000. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (all night).
Glow Neon Party
Tocando pop, pop BR e funk. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 50 primeiros, depois, R$ 20.
Pirigótica
Tocando emo, rock, funk e pop BR. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada franca para as 20 primeiras pessoas usando óculos Juliete, R$ 15 (com nome na lista/ até 23h) e R$ 20 (sem nome na lista/ após 23h).
ÖWNBOSS na Pink Elephant
Com ÖWNBOSS, Pirate Snake, C-VIT, Jess Benevides, Jotta, Ayro e Edjie. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia/ pink up) e R$ 70 (meia/ pink fy).
Sertanejo do Giga
Com Maycon Jovi. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
Banda Blackout
Com karaokê disponível a partir das 19h e show às 21h. No Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entradas: R$ 20.
Banda Ubando
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Barbara Greco & Banda
A partir das 20h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15.
Aniversário do Richard Viana
Com Rony & Ricy, Rian & Rodrigo, Thayane Oliver, Rickson Maioli, Richard Viana e Renan de Castro. A partir das 20h, no Butteco's Vitalino. R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Informações e reserva: (27) 99644-2745.
Sambas & MPB
Com Lua. A partir das 19h, no A Oca Bistrô e Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Informações e reservas: (27) 98825-6714.
Sexta Premium
Com Erick & Eduardo e DJ Paulinho. A partir das 18h, no Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10. Informações e reservas: (27) 99235-7121.
Xá da Índia com Especial Gal Costa
Com Xá da Índia, Aline Maria, Luiza Dutra, Rany Baby, DJ Jader Mansano e DJ Charles Jr. A partir das 22h, no Thermas People Clube. R. Prof. Lélis, 71, Jucutuquara, Vitória. Ingressos: R$ 40 (lote promocional), à venda no site Sympla.
Samba Crioulo + Felipe Brava
A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (até 21h). Informações e reservas: (27) 99887-7576.
Especial
Planetário de Vitória
Espaço tem programação especial durante o mês de dezembro, sem necessidade de agendamento prévio. A partir das 18h, Fronteiras (a partir de 15 anos); 18h30, Terra, o nosso planeta (a partir de 3 anos); 19h30, Sistema Solar: viagem entre os planetas (a partir de 12 anos). Endereço: Avenida Fernando Ferrari, 514, dentro do campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo. Entrada franca. Uso de máscara de proteção obrigatório.
Festival Abel Santana
Com a peça “Princesas no Divã”. Com duas sessões, às 19h e às 21h, na Sala Abel Santana. Av. Dante Michelini, 501, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 38 (meia), à venda no site Sympla e no local do evento. Os ingressos para primeira sessão (19h) estão esgotados. Os da segunda sessão (21h) ainda estão disponíveis.
Especial de Natal
Natal "O Quebra Nozes"
Decoração de Natal com Papai Noel e montanha russa. Na praça de eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 21h. Passeio na montanha russa: R$ 5 (duas voltas). Entrada franca.
Natal Floresta Encantada
Decoração de Natal com Árvore falante, poço dos desejos e Papai Noel. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a sábado, das 10 às 22h, e domingos, das 12h às 21h. Entrada franca.
Natal na Neve
Decoração de Natal com globo interativo, boneco de neve gigante e Papai Noel. No Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. De segunda a sábado, das 10 às 22h, e domingos, das 13h às 21h. Entrada franca.
Natal Fábrica de Sonhos
Decoração leva a criançada para dentro da Fábrica de Brinquedos do Papai Noel, além de passarela para fotos. No Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. Papai Noel estará presente de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 13h às 21h. Preços: R$ 20 (1 foto/ 15x20), R$ 20 (foto na bolinha), R$ 35 (1 foto + 1 foto na bolinha) e R$ 50 (1 foto + 2 bolinhas).
Um Doce Natal
Decoração de Natal sensorial, com Casa de Doces do Papai Noel, Árvore de Natal com passagem interna na decoração de balas, Boneco Ginger, Cupcake giratório, balanço para cadeirante PNE, escorregador infantil e painéis interativos. Monte seu Ginger e Pinturas Natalinas e Oficina Natalina Candy e Trenzinho de Natal. No Shopping Vila Velha, Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Papai Noel estará presente de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h30 e das 18h30 às 22h; sábados, das 13h às 17h30 e das 18h30 às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h. Preços: Fotos com o Papai Noel custam a partir de R$ 50. O trenzinho custa R$ 15 por 3 minutos.
A Trupe Barroca: Concerto de Natal 2022
A partir das 20h, na Catedral Metropolitana de Vitória. Praça Dom Luís Scortegagna, Centro, Vitória. Entrada franca.
Natal de Luz da Igreja Evangélica Batista de Vitória
Com Orquestra da Fafi. A partir das 20h, na Igreja Evangélica Batista de Vitória. Av. Saturnino Rangel Mauro, 725, Jardim da Penha (Praça Oasis da Paz). Entrada franca.
Feira Cores e Sabores de Natal
Com gastronomia, artesanato e apresentações culturais. A partir das 16h, no pátio da Igreja Luterana, em Santa Maria de Jetibá. Com presença do Papai Noel, a partir das 18h. Entrada franca. Até 18 de dezembro.
Cantatas de Natal – Shopping Moxuara
Com EMEF João Paulo Sobrinho. A partir das 18h30, no Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada franca.
Vila Natalina
Com as bandas das UMEFs Ilha Jussara e João Calmon e Orquestra de Violões Bom Pastor. A partir das 19h, no Parque da Prainha, em Vila Velha. Entrada franca.
Feira Sabores da Terra - Edição de Natal
Com gastronomia, bebidas, artesanato, flores e apresentações musicais. A partir das 16h, na Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. Às 20h30, show com Tony da Viola. Entrada franca.
Chegou O Natal
Com Algazarra Coral. A partir das 20h, no Teatro Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 12 (conveniado Sesc) e R$ 10 (meia-entrada e cliente com carteirinha do Sesc), à venda no site Lets.events e na bilheteria do evento.
Lazer
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos. Área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta, das 18h às 22h, e sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a sexta, das 17h às 0h30, e sábados e domingos e feriados, de 12h às 0h30. Ingressos: R$ 109,90 (segunda a quinta/ 1h) e R$ 119,90 (sexta, sábado, domingo e feriados/ 1h). Número máximo de 6 pessoas na pista. Reservas: (27) 99830-9478.
Exposições
Lightland - Van Gogh e impressionistas
A exposição imersiva feita com projeções promete levar o público para dentro das obras de arte. Em um espaço montado no 1º piso do Shopping Vitória, ao lado da Le Biscuit. Av. Américo Buaiz, Enseada do Suá, Vitória. Com sessões a cada 30 minutos, de quarta a domingo. Sessões especiais para grupos escolares as terças. Das 10h às 21h, de quarta a sábado, e das 11h às 21h, aos domingos. Entrada: R$ 35 (meia), à venda no site Lightland.
Em Algum Lugar do Mundo
Com pinturas de Laerty Tavares. Na Casa da Memória de Vila Velha. Prainha, em Vila Velha. De terça a domingo e feriados, das 9h às 18h. Até 18 de dezembro.
Novos Viajantes
A mostra é inspirada nos naturalistas do século 19 e conta com curadoria do artista plástico Attílio Colnago, promovendo um encontro com obras em desenho, pintura, fotografia e cerâmica de 32 artistas. A mostra é inspirada na diversidade da fauna e da flora da Mata Atlântica capixaba evidenciada pelos viajantes naturalistas do passado e agora revisitada pelos artistas "novos viajantes". Visitação: De terça a domingo, das 8h às 17 horas, no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA). Museu de Biologia Prof. Mello Leitão. Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. Entrada franca. Até 26 de fevereiro de 2023.
Sete Caminhos: do Maes ao Quintal Bantu
A mostra dos artistas Rafael Segatto, Renan Bono e Welington Santos conta com oito instalações cheias de diversas obras interativas. No Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (Maes). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. De terça a sexta, de 10h às 18h, e sábados e domingos, de 10h às 16h. Entrada franca. Até 8 de janeiro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.