Sexta (11) com abertura de casa nova em Vitória e muito mais; veja agenda

Para rir
Comédia à Tr3s
Com Bruno Abreu, Haeckel Ferreira e Guilherme Ludgero. A partir das 20h, no Vix Comedy Club, R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 50, à venda pelo site vixcomedyclub.com.br
Shows
Inauguração do Privilege Club
Após um grand opening na última semana, a Privilege realiza sua inauguração, nesta sexta (11), com Chemical Disco, Marquinhus Sp, Jess Benevides, GabZ eJeff Ueda. A partir das 23h, no Privilege Vitória, Alameda Ponta Formosa, 350 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 100 (inteira), à venda no site superticket.com.br
Samba de Bamba
Com muito samba raiz para curtir a sexta-feira. A partir das 18h, na Casa de Bamba, R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Dj Brunin Nunes e Emerson Costta
A partir das 21h, no Hangar Gastrobar, Colina de Laranjeiras, Serra, ES. Entrada: R$ 20.
Festival Maionese Caseira
Gastaçao Infinita, Maré Tardia e Tiago Martins e Aqueles Caras. A partir das 21h, no Victória Pub, Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site sympla.com.br
Forrozada Boa
Com Trio Araripe, João Victor do Acordeon, Higo Mafuá Gustavo Pingo Rony Bass e DJ Tágua. A partir das 23h, na Enseada CCVV, R. Luiz Gonzáles Alvarado, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 30, à venda no site lebillet.com.br
Resenha da Sexta
Com Pedro & Lucas e PH Dias. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim, R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (até às 21h)
André Neves
A partir das 20h, na Cervejaria Espírito Santo, Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória.
Kamisa10
A partir das 22h, no Fazendinha Shows, Rodovia Serafim Derenzi, 2925 - Grande Vitória, Vitória. Ingressos: R$ 60 (pista), à venda no site superticket.com.br.
Sunset Vitória
Evento montado no Shopping Vitória conta com cerveja, gastronomia e muita música. A partir das 17h, no estacionamento externo da entrada principal. Às 20h show com Duets, além da participação das cervejarias Barba Ruiva, Convento e Big Step e hambúrgueres artesanais e espetinhos do Fight Burger. E para os pequenos, área kids. Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada franca.
Carnarock do Correria - Wave Goth 80s
Com os Djs Angell, Cissa, Led Russo, Belloti e Kalunga. A partir das 21h, no Correria Music Bar, Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$15 (antecipado), à venda pelo número (27) 98116-3325.
Especial
Verão Viva Praça do Papa - Sexta Pop
Com Marol Raiz. A partir das 17h, na Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.
Exposição
Museu Vale
O museu reabriu para visitas (das 8h às 16h30 - terça a sexta - e das 10h às 17h30 - sábado e domingo) mediante agendamento pelo site www.museuvale.com. Os visitantes poderão circular pela exposição permanente sobre a história ferroviária, que inclui a Maria Fumaça, uma maquete que representa a Estrada de Ferro Vitória a Minas, além de outras peças que compõem o acervo. O restaurante permanece fechado, e os visitantes devem levar garrafas de água para utilizar o bebedouro. Endereço: Rua Vila Isabel, Estação Pedro Nolasco, s/n - Argolas, Vila Velha
Cidades (In)visíveis
Exposição reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca.
Vivendo e Aprendendo
Buscando custear o ensino de 6 crianças o artista Thainan Castro em parceria com a Galeria de Arte Matias Brotas e o Instituto Ponte iniciam uma nova etapa do Ciclo Arte&Educação. Para mais informações sobre o projeto e receber o catálogo completo de obras, entre em contato pelo número: (27) 99837-2920. O catálogo também está disponível na Galeria, Av. Carlos Gomes de Sá, 130, Mata da Praia, Vitória.
Entre-ser
Obras de Mariana Brandão. A partir das 19h, no A Oca Bistrô e Ateliê, R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Informações: (27) 98825-6714.
Acidade que Mora em Mim
Obras de Egenio Goulart e Luciano Cardoso. A partir das 18h, no Bar Bareno, R. Henrique Rosetti, 210, Bento Ferreira, Vitória. Informações: (27) 3207-2746.