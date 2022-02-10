Sexta (11) com abertura de casa nova em Vitória e muito mais; veja agenda

Buscando custear o ensino de 6 crianças o artista Thainan Castro em parceria com a Galeria de Arte Matias Brotas e o Instituto Ponte iniciam uma nova etapa do Ciclo Arte&Educação. Para mais informações sobre o projeto e receber o catálogo completo de obras, entre em contato pelo número: (27) 99837-2920. O catálogo também está disponível na Galeria, Av. Carlos Gomes de Sá, 130, Mata da Praia, Vitória.