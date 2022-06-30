Sexta (1°) tem shows de Alemão do Forró, Sué e festas no ES; veja agenda

Shows
Sambadm + Maycon Sarmento
A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até às 21h.
Samba Para Todos
A partir das 21h, no Casa Rio Botequim. No pátio do Shopping Mestre Álvaro Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Couvert: R$ 12.
D'Moleque + Sué
A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca até às 22h.
Sextanejo do Giga
Com Jess. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Música Ao Vivo
Com PH Dias e Ariel Morena. A partir das 18h, no Canto27. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Couvert: R$ 15.
Brasilidades Musicais
Com Banda Anissete. A partir das 18h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Sheep & Parafina
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória
Dinho Netto
A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Sextaneja
Com Priscila Ribeiro e Dj Peh. A partir das 20h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Banda Índios Urbano
A partir 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Sexta Premium
Com Amanda e Dj Paulinho. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10.
BOSSA & MPB na Curva
A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas: (27) 99299-5918.
TONS, SONS & SAUDADE
Com Silvânia Saadi Quarteto. A partir das 21h, no 244 Club. R. Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 40 (pix ou dinheiro).
Chorou Bebel!
A partir das 19h, no A Oca Bistrô e Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15.
Música Ao Vivo
A partir das 12h às 15h, Don Marcarini; 17h às 19h, Daniel Silva e de 19h30 às 22h30, show com Vitor Ramos. No Coco Bambu Vitória. Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória.
Zezé di Camargo
O sertanejo apresenta o show Rústico, a partir das 20h30, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Ingressos: R$ 120 (pista/meia); R$ 200 (cadeira ouro/meia); R$ 1000 (mesa bronze); R$ 1200 (mesa prata) e R$ 1400 (mesa ouro), à venda no site blueticket.com.br.
Festas e festivais
Base na Pink
DJs Isaque Gomes, Beleite, Koreia, Milk e Alec Bacheti. A partir das 23h, na Pink Elephant. R. Manoel Gonçalves Carneiro, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 50 (pista/ meia).
Festa de São Pedro - Vitória
Festividade conta com diversos shows na Praça do Papa em Vitória. A partir das 19h, abertura da 94ª Festa de São Pedro; 20h, show com Reder Matos; e às 22h, show com Alemão do Forró. Entrada franca.
Festa de São Pedro - Anchieta
Tradicional festa reúne atividades culturais e programação musical. Na Praça São Pedro em Anchieta. A partir das 20h30, abertura com Homenagem aos ‘Pescadores Ausentes’; 21h, show da Banda Prateados e às 23h show da Banda Trio Forrozão.
Rock Party
Com Hardtimes, Dr. Stein e Psychokillers. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 10 (até 23h) e R$ 15 (depois de 23h). Informações: (27) 98116-3325.
Funk Me
Especial Long Set 4LÊ. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (all night).
Festa Julemo
Com pescaria emo, correio do amor, barraca do beijo e platônico emo. DJs Manuxinha, Hells, Saraiva, Vinicy e EmoLaila. A partir das 22h, na Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 15 (como nome na lista) e R$ 20 (sem nome na lista).
Insana
Pop, Funk, Pop Br. Djs Thainan Pablo, Vinni Tosta, Estrella e Pepeu Canal. A partir das 22h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 100 primeiros, depois R$15 (até 23h) e R$25 (após às 23h). Informações: (27 ) 99872-6060.
Sexta na Woods
Com Belucio, Pedro & Lucas e Evandro Raniery. A partir das 23h, na Woods. Av. Dante Michelini, 301, Praia de Camburi, Vitória. Entrada: R$ 30 (pista) e R$ 60 (camarote).
EUFÓRICA
Especial Pop Sets com makeup set. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25 (somente portaria).
É O Beat
Com Grupo Pagolance, DJ PV do SI, DJ Lukão, DJ Pedro Schimd e DJ Nikão. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca até às 23h30 e até às 21h para homens.
Festival de Forró
Com Forró Numa Boa, Odair de Paula e Convidados. A partir das 18h35, no Atalanta. R. Parajú, 1-67, Esplanada, Castelo. Ingressos: R$ 20 (promocional), à venda o site superticket.com.br
Sexta Hitz
Com Breno & Bernardo, Pedro & Lucas, Dj Gustavo O Brabo, Dj Dodo e Dj Residente. A partir das 23h, na Casa Hitz. R. Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória.
Only Beach Friends
A partir das 22h, no Nook Beach Club. R. Inhoa, Centro de Vila Velha, Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (meia/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Festa dos Pescadores
São quatro dias de festa com artesanato, comidas típicas, a maior moqueca do mundo e diversas atrações musicais. Na Praça da Moqueca e na Praça de São Pedro em Conceição da Barra. Na Praça da Moqueca: A partir das 18h, abertura oficial da festa com apresentação cultural; 20h, show com a banda Forró Raiz; 22h, show com Dan Rocha e às 0h, show com Claudinho dos Teclados. Entrada franca.
Pommerbier - Festival de Cerveja de Santa Maria de Jetibá
Festival tem cerveja artesanal, chocolate, embutidos, café, biscoitos, cachaça, artesanato local e programação musical. No estacionamento da Igreja Luterana de Santa Maria de Jetibá. A partir das 17h, abertura oficial; às 18h, apresentação de Amigos Trombonistas das Comunidades de Recreio, Santa Luzia, Da Fé e Esperança; Às 19h, show de Thiago e Betho; Às 21h, show com Márcia Helena e Massu e às 23h, encerramento das festividades. Entrada franca.
Especial
Concertos Sinfônicos OSES - Trilhas de videogames
Com Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. A partir das 20h, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (inteira); R$ 12 (conveniado) e R$ 10 (meia/ carteirinha Sesc Glória), à venda no site lets.events.
Lazer
Mundo Gloob
Evento com atividades temáticas baseadas nos programas do canal infantil da Globo, como “Detetives do Prédio Azul”, “Escola de Gênios”, “Gigablaster”, “Miraculous - As Aventuras de Ladybug” e “ALVINNN!!! E Os Esquilos”. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a quinta, das 13h às 20h30; sexta-feira, das 13h às 21h30; sábados, das 10h às 21h30 e os domingos, das 12h às 20h30. Até 30 de julho.
Exposições
Estandarte Negro
Cenários e patrimônios do Centro Histórico de Vitória retratados em estandartes confeccionados pelo artista Rômulo Corrêa. De terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h. No Museu Capixaba do Negro (Mucane). Av. República, 121, Centro, Vitória. Até 28 de agosto.
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Sonhos de Imortalidade
Exposição retrata a fotografia no século XIX no Espírito Santo. De terça à sábado, das 9h às 17h. No Museu do Colono. Av. Presidente Vargas, 1501, Santa Leopoldina. Informações: (27) 3266-1250. Entrada franca. Até 23 de julho.
Massenicas: Exposição de mosaicos
Exposição de mosaicos produzidos pelo artista Celso Adolfo, ex-aluno de Homero Massena. De terça a sábado, a partir das 14h no Museu Atelier Homero Massena. Prainha, Av. Antônio Ferreira de Queirós, 281, Centro de Vila Velha, Vila Velha. Até 15 de agosto.
Museu Ferroviário Domingos Lage
A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo levar ao público um pouco da memória da estrada de Ferro Leopoldina e da Estação Ferroviária. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Tudo que se Move ou Parece que se Move
Com obras focadas na arte cinética, proporcionando experiência sensorial e permitindo que o público interaja com as obras. De segunda a sexta das 10h até 17h, na Galeria Espaço Universitário (GAEU). UFES, Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Agendamento de visitas em grupo: [email protected] ou (27) 4009-2371.
Exposição Bombeiros
Em comemoração a Semana do Bombeiro, exposição reúne imagens históricas da Corporação, equipamentos, manequins com novos uniformes e viaturas, além de demonstrações simuladas de atividades operacionais e novos caminhões expostos na entrada do Shopping Vitória. De 10h às 22h, na Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória.