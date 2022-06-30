Sexta (1°) tem shows de Alemão do Forró, Sué e festas no ES; veja agenda

São quatro dias de festa com artesanato, comidas típicas, a maior moqueca do mundo e diversas atrações musicais. Na Praça da Moqueca e na Praça de São Pedro em Conceição da Barra. Na Praça da Moqueca: A partir das 18h, abertura oficial da festa com apresentação cultural; 20h, show com a banda Forró Raiz; 22h, show com Dan Rocha e às 0h, show com Claudinho dos Teclados. Entrada franca.