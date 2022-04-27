Sertanejo, jazz e forró agitam a quinta (28) no ES; veja agenda

Shows
A Quinta Bom
Com Laila Orlande. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99235-7121.
Forró do Correria
Com Havengar. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20 (até às 00h).
Super Quinta
Com Rayanne Meira e Gustavo Venturini. A partir das 20h30, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Música Ao Vivo
Com Dinho Netto. A partir das 19h30, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.
Vem Pro Forronejo
Com Lucas Lacerda. A partir das 20h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 8.
Jazz na Curva
A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Informações e reservas: (27) 99299-5918.
Quinta Country
Com Ricardinho Rhayne. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, nº 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras, Serra.
Douglas Richa
A partir das 18h, no Canto27. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha. Reservas e informações: (27) 99806-6564.
#TBT426
Especial anos 80 com The Crew. A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Divino Acústico
Com Thamiris Casotto. A partir das 19h, no Divino Bar e Botequim. R. Eugenílio Ramos, 238, Jardim da Penha, Vitória.
Projeto do Samba ao Forró
A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Junto & Misturado
Com Samba Jr, Sambadm e Pagode & Cia. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Adeguinha Wanted
Com Rodrigo Balla e Evandro & Raniery. A partir das 21h, no Wanted Pub. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória.
Festas
Close de Quinta
Especial Long Set com Temponi. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20.
Para soltar a voz
Karaokê Jackson's
A partir 19h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10.
Teatro
Sonhos Encantados
Espetáculo infantil. A partir das 20h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. R. São Gonçalo, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia).
Exposições
Procissão Fotográfica
Com 32 fotos feitas por alunos de Comunicação Social, do Centro Universitário Faesa, tiradas durante a Festa da Penha. No Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000. Itaparica, Vila Velha De segunda à quarta das 10h às 22h; quinta à sábado das 10h às 23h e aos domingos de 11h às 23h. Até 08 de maio.
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Mãos que Tocam o Barro
A mostra que é organizada pela Associação de Ceramistas do Espírito Santo (Cerames) e recebe apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), por meio da lei de auxílio cultural Aldir Blanc - Espaços Culturais, reúne produções marcadas pela diversidade, tanto no que se refere ao período em que foram concebidas, quanto pelo estilo que caracteriza cada uma das obras. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca. Até 30 de abril.