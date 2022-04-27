Agenda

Sertanejo, jazz e forró agitam a quinta (28) no ES; veja agenda

Quinta está repleta de opções para quem esta a fim de curtir uma boa música ao vivo, além de espetáculo teatral e exposições de arte. Veja programação completa
Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 16:24

Shows

A Quinta Bom

Com Laila Orlande. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 8. Informações: (27) 99235-7121.

Forró do Correria

Com Havengar. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20 (até às 00h).

Super Quinta

Com Rayanne Meira e Gustavo Venturini. A partir das 20h30, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.

Música Ao Vivo

Com Dinho Netto. A partir das 19h30, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória. 

Vem Pro Forronejo

Com Lucas Lacerda. A partir das 20h, no D'Graus Bar e Botequim. Rod. do Sol, 2652, Praia de Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 8.

Jazz na Curva

A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Informações e reservas: (27) 99299-5918.

Quinta Country

Com Ricardinho Rhayne. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, nº 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras, Serra. 

Douglas Richa

A partir das 18h, no Canto27. Av. Dr. Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha. Reservas e informações: (27) 99806-6564.

#TBT426

Especial anos 80 com The Crew. A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Divino Acústico

Com Thamiris Casotto. A partir das 19h, no Divino Bar e Botequim. R. Eugenílio Ramos, 238, Jardim da Penha, Vitória. 

Projeto do Samba ao Forró

A partir das 19h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

Junto & Misturado

Com Samba Jr, Sambadm e Pagode & Cia. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. 

Adeguinha Wanted

Com Rodrigo Balla e Evandro & Raniery. A partir das 21h, no Wanted Pub. R. Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. 

Festas

Close de Quinta

Especial Long Set com Temponi. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20.

Para soltar a voz

Karaokê Jackson's

A partir 19h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10. 

Teatro

Sonhos Encantados

Espetáculo infantil. A partir das 20h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral. R. São Gonçalo, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia).

Exposições

Procissão Fotográfica

Com 32 fotos feitas por alunos de Comunicação Social, do Centro Universitário Faesa, tiradas durante a Festa da Penha. No Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000. Itaparica, Vila Velha De segunda à quarta das 10h às 22h; quinta à sábado das 10h às 23h e aos domingos de 11h às 23h. Até 08 de maio.

Ato Falho

Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.

Mãos que Tocam o Barro

A mostra que é organizada pela Associação de Ceramistas do Espírito Santo (Cerames) e recebe apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), por meio da lei de auxílio cultural Aldir Blanc - Espaços Culturais, reúne produções marcadas pela diversidade, tanto no que se refere ao período em que foram concebidas, quanto pelo estilo que caracteriza cada uma das obras. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca. Até 30 de abril.

