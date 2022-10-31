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Agenda

Segunda (31) tem show de humor e programação de Halloween; veja agenda

No dia mais assustador do ano, tem opção de programação especial para as crianças nos shoppings da Grande Vitória. Veja a agenda completa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 02:00

Especial Halloween

Para crianças

A criançada também tem vez neste Halloween. Os shoppings da Grande Vitória fizeram uma programação especial e gratuita para receber a turminha. De "pinturinha de monstros" a teatro, passando por concursos de fantasia e distribuição de doces, quatro centros de compras prepararam eventos incríveis para os pequenos. Confira a programação completa aqui.

Para rir

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Uma noite onde humoristas testam piadas antes de levá-las ao show principal. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. Rua Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10, à venda no site do Club.

Lazer

Magic Park

Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).

Exposições

Museu Histórico de Santa Cruz

Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.

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