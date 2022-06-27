Segunda (27) tem exposições, humor e lazer para família; veja agenda

Para rir
Loading…
Uma noite onde os humoristas testam piadas antes de levá-las ao show principal. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. Rua Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10, à venda no site vixcomedyclub.com.br.
Lazer
Desafio Radical
Parque com estrutura inflável, cheio obstáculos, gangorras, escorregadores, mesinhas de pinturas e muitas bolinhas. Na Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Entrada: R$ 40, por 40 minutos, com taxa de R$ 1 cada minuto a mais. Classificação: Até 12 anos. Menores de 5 anos devem estar acompanhados de um adulto responsável não pagante. Até 29 de junho.
Macakids Park
Com miniroda gigante, samba da Macacréia, minitorre, carrossel de golfinhos da ilha Macakids, trenzinho e muitos novos brinquedos. No Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha. De segunda a sexta, das 11h às 22h, sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Entrada: R$ 7,50 (por brinquedo).
Exposição
Estandarte Negro
Cenários e patrimônios do Centro Histórico de Vitória retratados em estandartes confeccionados pelo artista Rômulo Corrêa. De terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h. No Museu Capixaba do Negro (Mucane). Av. República, 121, Centro, Vitória. Até 28 de agosto.
Retratos Quilombolas: Múltiplos Olhares
Exposição fotográfica reúne obras dos fotógrafos Flávio Veloso e Victor Triverio, em parceria com as comunidades tradicionais quilombolas de Linharinho e Santana de Conceição da Barra. Na Casa Porto das Artes Plásticas - Praça Manoel Silvino Monjardim, 66 no Centro Histórico de Vitória. De segunda a sexta, das 10h às 18h30, e aos sábados, das 10h às 14h. Até 27 de junho.
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e, das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Centro Cultural Casa dos Braga
A ação consiste em exposição interativa de crônicas e poesias de Rubem e Newton Braga, que leva o nome de "100 palavras". Os textos ficarão expostos para serem lidos em poltronas confortáveis. De segunda a sexta, das 12h às 18h. No Centro Cultural Casa dos Braga. R. 25 de Março, 166, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Informação: (28) 3155-5258. Até 30 de junho.
Museu Ferroviário Domingos Lage
A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo trazer ao público um pouco da memória da estrada de Ferro Leopoldina e da Estação Ferroviária. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.
Entre Baleias e Golfinhos
Exposição mostra a riqueza da biodiversidade marinha presente no litoral capixaba. No segundo piso do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. De segunda às sextas, das 10h às 22h, e aos sábados e domingos, das 11h às 21h. Até 30 de junho.