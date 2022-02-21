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Agenda

Segunda (21) tem humor e exposição fotográfica; veja agenda

Centro de Vitória tem show para aqueles que gostam de dar boas risadas e exposição fotográfica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 15:39

Para rir

E aí, Testou?

Uma noite onde os humoristas testam piadas antes de levá-las ao show principal. A partir das 20h, no Vix Comedy Club, R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingresso: R$ 10, à venda no site vixcomedyclub.com.br

Exposição

Cidades (In)visíveis

Exposição reúne fotos em preto e branco de diversas cidades do mundo. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca. Até 6 de abril.

Música ao vivo em barzinho

Roda de Samba

Com Léo Vieira. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet, Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7. Informações e reservas: (27) 99235.7121 / 3065.7673 ou 3065.4941.

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