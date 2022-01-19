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Samba de Preta anima a quarta-feira (19) no Centro de Vitória

Show acontece no Espaço Thelema. Veja esse e outros eventos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 18:52

Shows

Samba de Preta

Com Elaine Vieira, Maicon Gomes e Lilinho. A partir das 19h30, no Espaço Thelema. R. Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Couvert: R$ 5

Som Mecânico

A partir das 17h, no Quintal do Mar. Alameda Atlântida, 315, Enseada Azul, Guarapari. Entrada franca.

Verão Viva Praça do Papa - O Nosso Som

Com Mag One. A partir das 17h, na Praça do Papa. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Praia do Suá, Vitória. Entrada franca.

A Melhor Quarta do Mundo

Com Breno e Bernando, SDG, PH Dias, Dj Junior Ceará, Richard Viana. No Barrerito. R. da Cruzada, Vila Palestina, Cariacica. Entrada franca até as 21h.

Josh Simon

A partir das 18h, no Barlavento Beach Bar & Lounge. Av. Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.

Arena de Verão de Vila Velha

Arena montada na Praia da Costa. Reta da Avenida Champagnat. Às 17h, Jogo Trilha da Moqueca com Estudos Afrobrasileiros e Indígenas. A entrada é franca.

Evento

Por trás de uma cidade tem um porto. Por trás de um porto tem uma cidade

Jantar com roda de conversa. A partir das 19h, no restaurante A Oca. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas: (27) 988256714.

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Centro de Vitória Samba Verão
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