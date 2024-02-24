Sábado (24) com show de Banda Eva e festivais gastronômicos pelo ES; agenda

Com apresentações de segunda à sexta, a partir das 20h30. Já aos sábados, domingos e feriados o espetáculo ocorre em três sessões diárias, às 16h, 18h e 20h30. Os ingressos custam de R$35 a R$150 e podem ser comprados no site da Guiche Web. Para aqueles que optarem por fazer a compra de forma presencial, podem se dirigir até a bilheteria do Cirque no estacionamento do Shopping Boulevard, em Vila Velha, das 10h às 21h, com venda de ingressos sem taxa.