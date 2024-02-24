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Para curtir

Sábado (24) com show de Banda Eva e festivais gastronômicos pelo ES; agenda

O que não faltam são opções para curtir o sabadão! Shows de Já Gamei e Grupo Primeira Classe também constam na programação de HZ; confira
Liege Vervloet

Liege Vervloet

Publicado em 24 de Fevereiro de 2024 às 09:00

Shows

Banda Eva

A partir das 19h, no Na Vista. R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 100 (meia) e R$ 200 (inteira), à venda no site da Le Billet. 

Festivais

2° Festival Arte com Moqueca e Feira do Empreendedor de Ubu

De 23 a 25 de fevereiro, na Praça da Sereia, em Ubu, Anchieta. No sábado, às 18h, vai acontecer um desfile infantil seguido dos shows dos cantores Enedino Gomes e Samir Carin & Banda. Gratuito. 

Festival Aracruz Sabores

De 22 a 25 de fevereiro, na Praia de Santa Cruz, em Aracruz. Na sexta, conta com show de Leoni Dial (20h) e Marcos Bifão (21h). Entrada gratuita.

Especial 

Cirque Amar

Com apresentações de segunda à sexta, a partir das 20h30. Já aos sábados, domingos e feriados o espetáculo ocorre em três sessões diárias, às 16h, 18h e 20h30. Os ingressos custam de R$35 a R$150 e podem ser comprados no site da Guiche Web. Para aqueles que optarem por fazer a compra de forma presencial, podem se dirigir até a bilheteria do Cirque no estacionamento do Shopping Boulevard, em Vila Velha, das 10h às 21h, com venda de ingressos sem taxa.

Baladas e festas

Mex in Funk

Com Gustavo o Brabo, CR do Sheik, Kiko da Vila, Muelz, DJ MR e Gustavo do Vale, a partir das 22h, no Mex Guarapari. R. Atenas, Praia do Morro, Guarapari. Ingressos: R$ 25 (pista) e R$ 40 (camarote), à venda no site da Zigtickets. 

Pagonejo

Com Bruno Macedo, Matheus Araujo, Pagode & Cia, DJ Douglas Cardoso e DJ Jota Vianna, a partir das 20h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets. 

Ressaca de Carnaval

Com Grupo Já Gamei, a partir das 17h, no Brizz. R. Judith Maria Tovar Varejao, 411, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Zigtickets. 

Resenha do Deixa

Com Deixa De Conversa, Grupo Primeira Classe e DJ Esquilo, a partir das 21h, no Oásis. Av. Dante Michelini, 3730, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets. 

Gravação Roda de Samba Jr

A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 45 (meia) e R$ 90 (inteira), à venda no site da Zigtickets. 

Farofa do Fofocando

A partir das 16h, na Mansão Hibiscus. R. Quatro, 2-136, Das Laranjeiras, na Serra. Ingressos: R$ 200 (open bar e open food), à venda no site do Le Billet. 

Festival de Pagode

A partir das 20h, no Canto 27. Rua Doutor Jair de Andrade, 39, Itapoã, Vila Velha. Ingressos: R$ 35 (feminino) e R$ 50 (masculino), á venda no site da Brasilticket. 

Fuzuê

Com Bravado, Euge, Phi, 4le, Lunnão, Donat e Felicidade. A partir das 22h, no Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40.

2K

Com Wallace, Priklinha, Menário, Jexxca e Tonico. A partir das 22h, no Bolt, na rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30.

Apaga a Luz e Toma

Com Tuzzão, B4rcellos, Arthur Moret, Thalles Nery e Mar, a partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: gratuitos até 23h com nome na lista, R$ 20 (até 23h) e R$ 25 (após esse horário).

Samba

Com Nesse Clima e D'bem Com a Vida, a partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita até 21h.

Música ao vivo

Rock

Com Picnic Dogs, a partir das 21h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Samba e MPB

Com Dora Dalvi, a partir das 20h, no Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99663-2104.

Pop & MPB

Com Luiza, a partir das 17h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99299-5918.

Jazz, Samba, Bossa e MPB

Com Maestro Colibri, a partir das 12h, no A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas feitas por WhatsApp: (27) 99289-4561.

Enredo Botequim

Com Grupo 3 Elementos, a partir das 18h, no Enredo Botequim. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.

Diversão

Som no Praia

Show ao vivo com Thainá Lopez, a partir na Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, Nº 353, Praia da Costa, Vila Velha. Horário: a partir das 13h. Gratuito.

Diversão na Praça

Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. - Oficina de peixinho; - Circuito do fundo do mar; - História do Tubarão; Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, Nº 353, Praia da Costa, Vila Velha. Gratuito.

Geek Universe Heróis & Vilões

Data: 23 a 25 de fevereiro. Horário: das 14h às 22 horas. Local: Shopping Moxuara, piso L4. Atrações: Sábado (24): Just Dance 14h às 14h30; Kpop 14h30 às 16h; Hulk Booster das 16h às 16h30; Bate-papo com artistas capixabas e criadores de conteúdo das 16h30 às 17h; Cosplay das 17h às 18h; Karaokê das 18h às 19h; Just Dance das 19h às 19h30; Banda Lady Seel das 19h30 às 21h; Just Dance das 21h às 22h; Gratuito. 

Happy On Ice Patinação

No Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Horário: Segunda a sábado, de 10h às 22h; Domingo e Feriado, de 12h às 21h. Idade Permitida: acima de 5 anos para patinar, de 2 a 4 anos somente trenó. Valores da Patinação: a partir de R$50, para 30 minutos Valores do Trenó (de 2 a 4 anos): a partir de R$25, por 5 minutos. Valores Meias: R$ 8 o par. Até 3 de março.

WOW Park

Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.

Brinquedo Gato Galáctico

Conta com escorregadores, piscina de bolinhas e uma área dedicada a vídeo games. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos, das 11h às 22h. Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Valores: Até 40 minutos, R$50; de 41 a 60 minutos, R$ 60; de 61 a 90 minutos, R$70; de 91 a 120 minutos, R$ 80; e de 121 a 180 minutos, R$ 90.

Brinquedolândia

Com torre divertida, piscina de bolinhas, cama elástica, desafio das passarelas e escorregadores tubulares. Praça Central do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Valores: R$ 40, de 1 a 15 minutos; R$ 45, de 16 a 30 minutos; e, após 30 minutos, será cobrado um acréscimo de R$ 5 para cada 5 minutos adicionais. Faixa etária: até 13 anos, sendo menores de 4 anos acompanhados pelo adulto responsável. Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 11h às 22h. Até 28 de fevereiro.

Arena Trampolim

Na Praça Central, Piso L1 (em frente a Riachuelo), no Shopping Vila Velha. Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10 às 22h, e domingos e feriados, das 14 às 21h. Ingressos: R$ 50, por 60 minutos. R$ 1 por minuto adicional. O pagamento deverá ser feito na entrada. Pessoa com Defi­ciência (PCD) tem direito à meia-entrada mediante apresentação de documento ou laudo na recepção para validação do benefício. Acompanhante maior de 18 anos não paga o ingresso. Até 25 de fevereiro.

Exposições

Por uma Crise de Imagem

Exposição que visa explorar a relação entre imagem, cultura e identidade, comemorando os 15 anos do artistas Nicolas Soares. Até março de 2024 na Galeria de Arte Espaço Universitário (GAEU). Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Exposição - Clube do Colecionador 2023

Matias Brotas abre a exposição comemorativa de 10 anos da Séries MBac, onde reúne obras de diferentes artistas da cena nacional como Felippe Moraes, Rubiane Maia e Fernando Augusto, reforçando o trabalho da galeria na formação de colecionadores em arte contemporânea.

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