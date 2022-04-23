Sábado (23) tem shows de Fernando & Sorocaba e Macucos no ES; veja agenda

Especial
8º Festival Santa Teresa Gourmet
Com circuito gastronômico, praça de alimentação, aulas de culinária e shows. Programação musical: no Palco Mercearia show com Rain Sarth às 12h; no Palco Sicoob show com Grupo Kizomba às 14h, Gruppo folk Il Ballerini às 18h30, Gruppo Folkloristico do Circolo Trentino Di Santa Teresa às 19h e Marcos Bifão às 20h30. Já na Rota Country show comEder de Oliveira às 21h e show com Banda Soul Pop e DJ Guily às 21h na Toca do Rota. A partir das 10h, na Praça da Cultura (perto da rodoviária) e em mais de 30 restaurantes de Santa Tereza. Entrada franca.
Alegre Rodeio Festival 2022
Evento com gastronomia, queima do alho, prêmios, concursos e show com Fernando & Sorocaba. A partir das 20h, no Parque de Exposições de Alegre. Vila Reis, Alegre. Ingressos: R$ 180 (inteira) e R$ 150 (camarote), à venda no site lebillet.com.br.
Carnivoria
Festival com 10 estações de churrasco, cerveja artesanal, espaço kids e programação musical. Às 14h, show com Manfredo Duo; às 17h, show com Vinicius Ayres Trio e às 20h, show com Fixer. No estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. Entrada franca.
Cultura em Toda Parte - Etapa Marechal Floriano
Serão 18 atividades culturais, divididas em 12 apresentações artísticas e seis formações, entre oficinas e palestras. A partir das 19h, show com DNA Artístico, Beth MC, Banda de Congo Beatos de São Benedito Dan Abranches e Zomayi, na Rua Dr. Arthur Gerhardt, Centro, Marechal Floriano. Entrada franca.
Shows
Sunset Open Rock Nacional
Com Cadu Caruzo, Índios Urbanos e Theo Pastorini. A partir das 18h, no Espaço Chico Bento Manguinhos, Av. Atapoã, Manguinhos, Serra. Ingressos: R$ 90 (meia/ 1º lote) e R$ 160 (duplo/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Samba
Com Fábio Pinel. A partir das 13h, no Divino Botequim. R. Eugenílio Ramos, 238, Jardim da Penha, Vitória.
O melhor sábado do estado
Com Rodrigo Balla, João Felipe e Rafael e DJ Brunim. A partir das 21h, no Hangar Gastrobar. Avenida Braúna, nº 1168, 2º Piso, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada: R$ 30 e entrada franca para mulheres até às 22h.
Sábado Mercearia
Com Ravelly e Dj Paulinho. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10.
Sábado Sertanejo
Com Alex & Alencar. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Rodrigo Tristão e Mazinho Lima
A partir das 11h, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.
Anderson Ventura
A partir das 19h30, no Canto da Praia Beach Bar. Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória.
Balada Sertaneja
Com Diego Peixoto e Breno & Lucas. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada; R$ 10 e entrada franca para mulheres até às 21h. Informações: (27) 99898-1912.
Banda 027
A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Desconstrusom
Com Nano Viana. A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Um Sábado
Com PH Dias, Pele Morena e Dj Marcinho. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilandia, Vila Velha. Entrada: R$ 15.
Luan Pereira
Com Luan Pereira e Galuco. A partir das 22h, na Mansão Hibiscus. R. Quatro, 21, Das Laranjeiras, Serra. Ingressos: R$ 30 (pista/ inteira/ 1º lote) e R$ 60 (vip/ inteira/ 1º lote), à venda no site superticket.com.br.
Música no Pátio
Com Macucos. A partir das 20h, no Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada franca.
Festas e festivais
704
Com Escarrbe, Anacid, Marilds e Paolla B. A partir das 23h, no TORO Club. Av. Leitão da Silva, 1900, Santa Lucia, Vitória. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (highfloor/ promocional), à venda no site superticket.com.br
Pink Elephant
DJs Alec, Tom, JV de Vila Velha e Jeff Ueda. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto. Ingressos: R$ 40 (pista) e R$ 60 (mezanino). Informações: (27) 99610-2707.
Festa da Democracia
Quem estiver com o título de eleitor regularizado paga R$ 10 (até 00h). Noite especial onde o público pode enviar sua playlist e concorrer como um dos Djs da noite. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória.
KoolKidz
Especial Long Set com Mathilda. A partir das 22h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (portaria).
Se Joga Feriadão
Especial Long Set Luke Hemerly. A partir das 16h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Match
Especial Long Set com 4LÊ. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40, à venda no site sympla.com.br e R$ 50 (portaria).
Night do Beaz
Com DJ Diego Baez, DJ Saul Felicio, DJ Ícaro e DJ André Antunes. A partir das 23h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (antecipado) e R$ 50 (portaria).
Rock Fest 4
Com Tritono, Black Dogs e Hellroute. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 20 (até às 00h).
Para rir
VingaJokes
Com Diogo Rosa, Klebson Carrera, Hebert Cruz e Rafael Oliveira. A partir das 20h, no Vix Comedy Club. R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20, à venda no site vixcomedyclub.com.br.
Exposições
Retratos da Terra
Mostra reúne fotografias de 15 jovens de Itaúnas sobre a produção de alimentos no território. Na Sede do Parque Estadual de Itaúnas. Rod. Prof. Bento Daher, 713, Conceição da Barra. Visitação: das 8h às 16h. Até 15 de abril. Entrada Franca.
Procissão Fotográfica
Com 32 fotos feitas por alunos de Comunicação Social, do Centro Universitário Faesa, tiradas durante a Festa da Penha. No Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000. Itaparica, Vila Velha De segunda à quarta das 10h às 22h; quinta à sábado das 10h às 23h e aos domingos de 11h às 23h. Até 08 de maio.
Mãos que Tocam o Barro
A mostra que é organizada pela Associação de Ceramistas do Espírito Santo (Cerames) e recebe apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), por meio da lei de auxílio cultural Aldir Blanc - Espaços Culturais, reúne produções marcadas pela diversidade, tanto no que se refere ao período em que foram concebidas, quanto pelo estilo que caracteriza cada uma das obras. Na Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. De segunda à sexta-feira, das 10h às 19h e aos sábados de 10h às 14h. Entrada franca. Até 30 de abril.
Impressionismo pelas ruas da Vila
Mostra de pintura acrílica e lápis sobre papel algodão, do artista plástico Rodolpho Valdetaro, traz uma reflexão de como Homero Massena retrataria a Vila Velha contemporânea. No Museu Atelier Homero Massena - Rua Antonio Ferreira de Queiroz, 281, Prainha, Vila Velha. Visitação: de terça a sábado, das 10h às 16h, com entrada gratuita. Até o dia 26 de abril.
Lazer
Universo L.O.L Surprise
O universo das bonequinhas do momento, o L.O.L Surprise World chega ao Shopping Vitória, na Enseada do Suá, com cabines de DJ, pista de dança, karaokê e oficinas em uma experiência cheia de diversão para crianças de 1 a 12 anos. Na experiência, as crianças poderão simular um show e se sentirem parte da banda mais badalada da cidade. O karaokê será transmitido simultaneamente em uma grande tela. A atração terá também a Oficina de Colorir e um painel para fotos com uma Guitarra Gigante, além de brinquedos diversos. De segunda a sexta-feira, das 12h às 20h, sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h. Valor: R$ 34,50 antecipado pela sympla.com.br e R$ 30,00 na bilheteria (sessões de 40 minutos). Até 24 de abril.
Geek Universe no Boulevard
Com campeonatos, cosplay, área de artista, vídeo games e computadores, além de prêmio especial para os 500 primeiros participantes. O evento será transmitido em diversas plataformas de streaming e tem entrada franca. A partir das 13h, no Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.
Diversão na Praça
Com recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, na Pracinha do Praia no piso L1 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.