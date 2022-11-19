Sábado (19) tem Vou Pro Sereno, Dudu MC e festivais no ES; veja agenda

A tradicional caminhada vai contar com dois dias de festa com direito a shows, desfile e roda de capoeira. A partir das 16h30, na comunidade de São Mateus em Anchieta. Às 16h30, Concentração dos Andarilhos, em Frente ao Centro Cultural; às 17h, Roda de Capoeira com Grupo Libertação; às 17h20, aquecimento; às 17h30, saída da caminhada rumo a São Mateus; às 19h, apresentação do Grupo Jongo Tambores Mirins; às 19h30, apresentação da roda de Capoeira Prof. Erminio; às 20h, chegada dos Andarilhos, com apresentação do Jongo Tambores de São Mateus; às 21h, Desfile Cultural e, às 21h30, Show com Grupo Resenha. Entrada franca.