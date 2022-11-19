Sábado (19) tem Vou Pro Sereno, Dudu MC e festivais no ES; veja agenda

Show
Queen Celebration in Concert
A partir das 21h30, no Espaço Patrick Ribeiro. Novo Aeroporto de Vitória, Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: R$ 240 (mesa gold/ individual); R$ 280 (mesa premium/ individual); R$ 90 (plateia comum/ meia) e R$ 110 (plateia vip/ meia), à venda no site Shop Ingressos.
Festas e festivais
Festival de Cultura Negra
Com shows musicais, apresentações culturais e a marcha da juventude negra. A partir das 13h, no Mucane. Av. República, 121, Centro, Vitória. Entrada franca.
Festival Bigstep
O festival comemora os 5 anos da cervejaria capixaba Bigstep, com gastronomia, shows e cerveja artesanal. A partir das 14h, no Na Vista. R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299, Enseada do Suá, Vitória. Programação: às 14h, DJ Berim; às 16h, Like a Boss + Dona Fran; às 18h, DJ Berim; às 18h30, Bateria MUG; às 19h30, Mr Dedus; às 20h30, Tropix + convidados; às 22h30, Mr. Dedus; às 23h, Sambasoul + convidados; e à 0h45, Mr. Dedus. Ingressos: R$ 35 (2° lote/ecocopo incluso), à venda pelo site LeBillet, na Loja Democrata (Shopping Vitória/Vitória) e no Blu Foodpark (Vila Velha).
Marien Calixte Jazz Music Festival
A partir das 16h, no Parque Cultural Casa do Governador. R. Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Às 17h, Pablo Vares; às 18h, Alexandre Borges Quinteto; às 19h30, Pedro de Alcântara convida Bebê Kramer; às 20h30, Nômade Orquestra e Malê Dixieland nos intervalos. Com ingressos esgotados. Lista de espera disponível no link.
Festival MotoRock
Com gastronomia, bebidas e diversos shows de rock, além de promoções nos quiosques e restaurantes. A partir das 11h, no balneário de Castelhanos, em Anchieta. Às 11h, abertura; às 11h30, Banda Frequêncy; às 14h, Banda Marajah; às 16h30, Banda 80+; às 19h, Red Snow, e, às 21h30, Calibre de Rosas. Entrada franca.
Nada Pra Fazer!
Com Vou Pro Sereno, Herlon, Frazão, Sué, Pagode & Cia, Samba Jr, Samba Crioulo, D'Bem Bem Com A Vida e Pagode Retrô. A partir das 16h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Ingressos: R$ 70 (pista/ meia/ lote 3) e R$ 100 (area premium/ lote 1), à venda no site Lebillet.
Festival Crias.Lab
Com shows, mostras de cinema e painéis sobre representatividade e comunicação digital. Entrada franca. Para garantir os ingressos, basta acessar o site do Crias.Lab ou pela plataforma Sympla. A partir das 21h, Dudu MC; às 22h15, AZZY; às 23h45, Poesia Acústica com Chris MC, Ducon, DK47, Jaya Luuck e Bob; à 1h30, Tássia Reis.
Tá Em Casa
Com MC Marcinho, DJ Luhh, Pagode & Cia, Cariello e Sambadm. A partir das 20h, no Embrazado. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 40 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Brazuca
Com MECA, Gustavo o Brabo, Cariello, Beleite, Edin, Lukão, Rd de São Mateus e Jotta F. A partir das 22h, no Privilége Vitória. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia/ 1º lote), à venda no site Superticket.
Abertura da COPA na Decks Beer
Com Victor & Sander e DJ Lorenzo Paiva. A partir das 22h, na Decks Beer. Rodovia João Izoton Filho, Km 1, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 20 (inteira/ promocional), à venda no site Superticket.
Festa Bali
DJs Junyo , Matt, Wenndel, Paullo Goés, Johnnie Reis e André Antunes. A partir das 22h30, na London Music. Av. Raul Oliveira Neves, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 80 (setor único/ meia/ 2º lote) e R$ 1,6 mil (lounges/ setor único/ 2º lote), à venda no site Superticket.
FUNK YOU NA PINK
DJs Milk (SP), Cariello, Beleite, Ayro e Vitor Keller. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 50 (pink up) e R$ 30 (pink fy).
Flash
Tocando pop, funk, electro e electro pop. A partir das 23h, na Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30 (somente portaria).
Brasil Com S
Tocando todos os ritmos brasileiros. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40 (all night).
Caótica - A Festa
DJs Nanno, Raone Breno, Bianca Grant, Gabriel Oc, Diego Fiuza, além de pocket show com Stefani Ricci. A partir das 23h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 50 primeiros. Entrada: R$ 25.
EXTRAVAGANZA
Tocando summer eletrohits, pop, hip hop e RnB 2000. A partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15 (com nome na lista/ até as 23h) e R$ 20 (com nome na lista/ após 23h).
Ritmo 027
Com Orochi, PL Quest e os DJs Koreia, Gustavo o brabo, Gabriel Pratti, Brenin, Dhiego Viana, Bueno Beats, Dj Werick e Shep. A partir das 22h, na Fazendinha Shows. Rodovia Serafim Derenzi, 2250, Grande Vitória, Vitória. Ingressos: R$ 60 (pista/ meia/ lote 2) e R$ 90 (camarote/ meia/ lote 2), à venda no site Superticket.
Happy hour do Jardins
Com Don Marcarini. A partir das 19h, no Shopping Jardins. R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca.
Balada Sertaneja
Com Bruno & Matheus e João Felipe & Rafael. A partir das 19h, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até as 23h.
Sertanejo e Pagode
Com Pedalasamba, Felipe Brava e Kassinho. A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (até as 21h).
NU Metal Fest
Com Tahoma, Limbo7, Renegades of Funk e Radioslave. A partir das 22h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$20 (antecipado).
Noite da Fulana
Com MC Durrony. A partir das 22h, na Casa Hitz. R. Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (camarote/ inteira/ promocional) e R$ 30 (pista/ inteira/ promocional), à venda no site Superticket.
Sábado Sertanejo
Com Henrique & Gabriel. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 10.
Sábado Mercearia
Com Rayane Meira e DJ Paulinho. A partir das 18h, no Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10. Informações e reservas: (27) 99235-7121.
Sábado de Luxo
Com Jackson Lima e Thayane Oliver. A partir das 20h, no Butteco's Vitalino. R. Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. (27) 99644-2742.
Aniversário PP Show 34 anos
Com Ariel Morena, Plano B, Eder Araújo, Testinha e DJ Bunny. A partir das 18h, no rooftop do Barlavento. Av. Dante Michelini, Quiosque 1, Jardim da Penha, Vitória.
Música ao vivo
Som no Praia
Com Gil Amorim. A partir das 18h, na Praça de Alimentação do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Zé Felipe & Romário
A partir das 23h, no Escritório Pub. R. Rômulo Castelo, 590, Castelândia, Jacaraípe, Serra.
Coco Bambu
Com Naohmi (12h), Carlos Arriaza (17h) e Nana Marchant Duo (19h30). No Coco Bambu Vitória. Rua João da Cruz, 10, Praia do Canto, Vitória.
Especial
Passos dos Quilombolas
A tradicional caminhada vai contar com dois dias de festa com direito a shows, desfile e roda de capoeira. A partir das 16h30, na comunidade de São Mateus em Anchieta. Às 16h30, Concentração dos Andarilhos, em Frente ao Centro Cultural; às 17h, Roda de Capoeira com Grupo Libertação; às 17h20, aquecimento; às 17h30, saída da caminhada rumo a São Mateus; às 19h, apresentação do Grupo Jongo Tambores Mirins; às 19h30, apresentação da roda de Capoeira Prof. Erminio; às 20h, chegada dos Andarilhos, com apresentação do Jongo Tambores de São Mateus; às 21h, Desfile Cultural e, às 21h30, Show com Grupo Resenha. Entrada franca.
10º Festival de Música Erudita do Espírito Santo
Intercâmbios Brasil-Portugal com o espetáculo musical 'Beatriz'. A partir das 20h, na Casa da Música Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada franca.
Evento de Adoção Pet
Com vacinação gratuita, food trucks, chorinho ao vivo, sorteios e brindes, brincadeiras, algodão doce, pipoca e pula-pula para crianças. A partir das 9h, na Praça Nilze Mendes, em frente a Estácio, em Jardim Camburi, Vitória. Entrada franca.
6ª Mostra de Teatro Cidade de Anchieta
Com teatro infantil e adulto, balé e um show musical, além de oficinais abertas ao público. A partir das 15h, no Espaço Cultural Rerigtiba. Rua Ricardo Rosa de Oliveira, Justiça II, Anchieta. Com oficina de interpretação e jogos teatrais, a partir das 13h, na Escola Mª Luiza Flores Purificação. Entrada franca.
Cinema Itinerante
Carreta leva diversos sucessos do cinema para o bairro Barramares, com direito à pipoca e refrigerante. As sessões de 8h até 16h, são reservadas para escolas. A sessão das 19h é livre para o público, exibindo o filme "Malévola". Na Praça Zelinda Regina Biazutti Leite, ao lado da unidade de saúde de Barramares, em Vila Velha. Entrada franca. Até 19 de novembro.
Especial Natal
Natal "O Quebra Nozes"
Decoração de Natal com Papai Noel e montanha russa. Na praça de eventos do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 21h. Passeio na montanha russa: R$ 5 (duas voltas). Entrada franca.
Natal Floresta Encantada
Decoração de Natal com Árvore falante, poço dos desejos e Papai Noel. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a sábado, das 10 até às 22h, e domingos, das 12h às 21h. Entrada franca.
Natal na Neve
Decoração de Natal com globo interativo, boneco de neve gigante e Papai Noel. No Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. De segunda a sábado, das 10 às 22h, e domingos, das 13h às 21h. Entrada franca.
Natal Bosque Encantado
Decoração com personagens reais e lúdicos que estão presentes nas florestas brasileiras. No Shopping Jardins. R. Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Papai Noel estará presente das 16h às 18h. Entrada franca.
Natal Fábrica de Sonhos
Decoração leva a criançada para dentro da Fábrica de Brinquedos do Papai Noel, além de passarela para fotos. No Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória. O Papai Noel estará presente de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 13h às 21h. Preços: R$ 20 (1 foto/ 15x20), R$ 20 (foto na bolinha), R$ 35 (1 foto + 1 foto na bolinha) e R$ 50 (1 foto + 2 bolinhas).
Lazer
TrampolimParque
Atração com uma estrutura de trampolins e uma área kids com gangorras, escorregadores e mesinhas para pintura. Indicado para crianças de até 12 anos. Crianças de até 5 anos obrigatoriamente devem entrar acompanhadas de um adulto responsável não pagante. Crianças PCD, independentemente da idade, deve entrar com um responsável não pagante. Valor: R$ 40 (30 minutos e R$ 1 cada minuto extra). De segunda a sábado, das 10 às 22h, e aos domingos, das 14 às 21h, no Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha.
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Game Master
Com diversos tipos de jogos, desde os clássicos de cartas até Role Playing Game (RPG). A partir das 9h, no Masterplace Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150. Barro Vermelho, Vitória. Entrada franca.
Diversão na Praça - Blocos de Neve
Recreação com oficina de imã de neve, circuito congelante, dança maluca, pula-pula e encontro com boneco de neve. A partir das 17h, na Pracinha do Praia, piso L1, Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Moxuara Kids - Especial Rumo ao Hexa
Recreação infantil com futebol de tecido e pintura facial. A partir das 16h, na praça de alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Entrada franca.
Exposições
Lightland - Van Gogh e impressionistas
A exposição imersiva feita com projeções promete levar o público para dentro das obras de arte. Em um espaço montado no 1º piso do Shopping Vitória, ao lado da Le Biscuit. Av. Américo Buaiz, Enseada do Suá, Vitória. Com sessões a cada 30 minutos, de quarta a domingo. Sessões especiais para grupos escolares as terças. Das 10h às 21h, de segunda a sábado, e das 11h às 21h, aos domingos. Entrada: R$ 35 (meia), à venda no site Lightland.
Novos Viajantes
A mostra é inspirada nos naturalistas do século 19 e conta com curadoria do artista plástico Attílio Colnago, promovendo um encontro com obras em desenho, pintura, fotografia e cerâmica de 32 artistas. A mostra é inspirada na diversidade da fauna e da flora da Mata Atlântica capixaba evidenciada pelos viajantes naturalistas do passado e agora revisitada pelos artistas "novos viajantes". Visitação: De terça a domingo, das 8h às 17 horas, no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA). Museu de Biologia Prof. Mello Leitão. Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. Entrada gratuita. Até 26 de fevereiro de 2023.
Em Algum Lugar do Mundo
Com pinturas de Laerty Tavares. Na Casa da Memória de Vila Velha. Prainha, em Vila Velha. De terça a domingo e feriados, das 9h às 18h. Até 18 de dezembro.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Sete Caminhos: do Maes ao Quintal Bantu
A mostra dos artistas Rafael Segatto, Renan Bono e Welington Santos conta com oito instalações cheias de diversas obras interativas. Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio del Santo (Maes). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. De terça a sexta, de 10h às 18h, e sábados e domingos, de 10h às 16h. Entrada franca. Até 8 de janeiro.