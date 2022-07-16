Sábado (16) com festivais de música em Domingos Martins e Itaúnas; veja agenda

Shows
Bailinho do Spettus
Com Suel, DJ Gisele Dario, DJ Japa, DJ Monia Lombardi e DJ Gustavo O Brabo. A partir das 20h, no Spettus. R. João Germano de Melo, São Francisco, Serra. Ingressos: R$ 40 (pista/ inteira/ 3º lote) e R$ 60 (vip/ inteira/ 3º lote), à venda no site superticket.com.br.
Suel, Th Soares e Chininha na Fz
A partir das 22h, na Fazendinha Shows. Rodovia Serafim Derenzi, Grande Vitória. Ingressos: R$ 50 (pista/ meia/ 2º lote) e R$ 80 (camarote/ meia/ 2º lote), à venda no site superticket.com.br.
Arraiá do Gordinho PC
Com Rodrigo Balla, Sué e Dj Marcello Sampaio, além diversas comidas típicas. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada franca até as 21h.
Esse é o samba
Com Tiee, Pagode & Cia, Gente da Gente e DJ Luuh. A partir das 20h, no Embrazado, R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (meia/ 3º lote), à venda no site superticket.com.br.
Pravaler + Nesse Clima
A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim. R. Italina Pereira Mota, 400, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 20 (meia/ lote 1), à venda no blueticket.com.br.
Sábado Sertanejo
Com Well Ferrari. A partir das 20h, no Giga Byte Bar. R. Quinze de Novembro, 71-79, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 8.
Som no Praia
Com Gil Amorim. A partir das 18h, no Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Sábado Mercearia
Com Rodrigo Moskitto e DJ Paulinho. A partir das 18h, na Mercearia Gourmet. Av. Eldes Scherrer Souza, 1055, Parque Res. Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 10.
Sábado no Gordinho
Com Samba Junior, Koisa Nossa e DJ Dourado. A partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Entrada franca até às 21h.
Um Sábado
Com Gustavo Venturini, Pratikere e Kinho DJ. A partir das 18h, no Defume's Bar e Botequim. R. Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha.
MPB na Curva
Com Eliahu. A partir das 18h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Ariel Morena & Banda
A partir das 18h, na Casa de Bamba. R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Rickson Maoli + Leley
A partir das 18h, no Canto27. Av. Jair de Andrade, 39, Itapuã, Vila Velha. Couvert: R$ 10.
Full Time
A partir das 21h, no Jackson's Pub. R. Aquino de Araújo, 180, Loja 01, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 20.
Música Ao Vivo
Saulo Simonassi, Marcelo Ribeiro e Trilha. A partir das 21h, no Pub 426. R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Samba, Bossa e MPB
Com Trio Saveiros. A partir das 12h, no A Oca Bistrô e Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15.
Regional da Eloá
A partir das 19h, no A Oca Bistrô & Ateliê. R. do Rosário, 114, Centro, Vitória. Couvert: R$ 15.
Festas e festivais
Arraiá do Degusta
Com cervejarias artesanais, espaço kids, pratos típicos variados, quadrilhas e programação musical. A partir das 17h, no Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418. Shows com Forró Raíz (19h30) e Ubando (22h30). Entrada franca.
Festa ‘Taba Sôrta’
Com atrações musicais, bebidas e comidas no Parque de Exposições de Montanha. A partir das 20h, show com Mazinho dos Teclados; às 21h30, Amigos; às 23h, Alemão do Forró; e à meia-noite, Neguinho do Forró. Entrada franca.
Forró Bobó
Festival reúne gastronomia, música, dança e concurso de forró em Iriri, Anchieta. A partir das 18h, quadrilha do Centro Social dos Idosos de Anchieta; às 20h, concurso dança de forró; e, às 22h, show com Forrofiá. Ficha de inscrição para o concurso disponível aqui. Entrada franca.
Festival de Inverno de Domingos Martins
Com 30 oficinas musicais e artísticas e mais de 100 atrações musicais. A programação conta com apresentações Orquestra Jazz Sinfônica FAMES e Grupo Moxuara, confira programação completa aqui. Entrada franca, com eventos começando às 12h.
Super After
DJs Giselle Dario, Robn, Sheep, Belucio e Vitor Keller. A partir das 23h, na Pink Elephant. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 65, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 50.
2K
Hits 2000, summer eletro hits e 2K BR. Especial Long Set, com Titania. A partir das 22h, na Bolt. Entrada: R$ 30 (portaria).
Match
Pop BR, 150 BPM, eletro pop e hits. A partir das 22h, na Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40.
Candy Party
Pop, funk, pop BR, remix e 150 BPM. DJs Estrella, Lola Pan, Melina e David Becy. A partir das 22, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Entrada franca para os 50 primeiros, após R$ 15 (até 23h) e R$ 25 (após 23h).
Dia Mundial do Rock
DJs Aviv, Caral, Saraiva, EmoLaila e Tuzzão. A partir das 22h, no Victoria Pub. Entrada franca para os 20 primeiros com camisa de bandas. Após, R$ 15 (com nome na lista) e R$ 20 (sem nome na lista).
Speed Festival
A partir das 08h30, no Aeródromo de Guarapari. Ingressos: R$ 100 (meia), à venda no site superticket.com.br.
Deep Sunset Beach
Com Juicce, Kingbass, Laura Murad, Dnz, Feww e Thayron. A partir das 16h, no Silva's Restaurante. Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra. Ingressos: R$ 45 (meia/ 2º lote), à venda no site superticket.com.br.
Festa Tropicana
Com Chorou Bebel, Tropix, Batuqdellas, DJ Maholic e DJ Sista Ilú. A partir das 16h, no Clube de Pesca Mar e Terra. Av. Dário Lourenço de Souza, 89, Mário Cypreste, Vitória. Ingressos: R$ 40 (lote 2), à venda no site lebillet.com.br
Balada Sertaneja
Com Breno & Lucas e Thayane Oliver. A partir das 18h30, no Botequim do Celim. R. Ana Siqueira, 3573, Industrial do Alecrim, Vila Velha. Entrada franca para mulheres até as 21h. Homens pagam R$ 10.
Cover Fest
Com Trítono (tributo a Black Sabbath), Danger Line (cover de Avenged Sevenfold), Black Widow (Angra cover), Renegades (tributo ao Rage Against the Machine) e Banda Beck Power (Planet Hemp cover). A partir das 20h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20 (antecipado).
20º FENFIT - Festival de Forró de Itaúnas
20ª edição do festival conta com prêmio de R$ 10 mil para o vencedor do concurso. A partir das 22h, no Bar Forró Itaúnas. Rua Ítalo Vasconcelos nº 05, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra. Com Diana Do Sertão & Bernadete França, Enok Virgulino, Forrófiá e Dj Fabricio Bravim. Confira programação completa aqui!
3º Festival da Moqueca
São três dias de festival com muita culinária capixaba, artesanato e música. A partir das 19h, na Rua Silvana Rosa próximo ao Galpão das Paneleiras em Goiabeiras. Entrada franca.
Especial
Festival Varilux
Maior evento do audiovisual francês da América Latina que reúne 14 longas-metragens no Centro de Vitória. Com sessões às 14h20 e às 18h20, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 5 (meia-entrada e cliente com carteirinha do Sesc), R$ 6,00 (conveniado) e R$ 10,00 (inteira). Confira lista de filmes exibidos aqui.
Rodocine
O projeto promove cinema itinerante na Serra. Com sessões às 8h, 10h, 14h, 16h e 18h, com distribuição de pipoca e refrigerante. Na praça da Rua 7 de Setembro, Praia de Carapebus, Serra. Os ingressos são distribuídos a partir das 7h30, no mesmo local de exibição. Entrada franca.
A Bela e a Fera Experience
Espetáculo em formato Dinner Show (com gastronomia e entretenimento) que recria o clássico "A Bela e a Fera". Horários: 13h, 15h, 17h, 19h, 21h. No Piso L2, próximo ao Cinemark, Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. Ingressos: Quinta e sexta, R$ 50 (Couvert Artístico) e R$ 80 (R$ 35 Couvert + R$ 45 consumação) / Sábado e domingo, R$ 60 (Couvert Artístico) e R$ 90,00 (R$ 45 couvert + R$ 45 consumação). Ingressos podem ser abelaeaferaexperience.com.br.
Circo do Patati Patatá
O espetáculo apresenta números circenses misturados com canções de sucessos da dupla. Com sessões às sextas, a partir das 19h30, e aos sábados e domingos, às 14h30, 17h e 19h30. Ingressos: R$ 90 (meia/ camarote); R$ 60 (meia/ cadeira vip central); R$ 50 (meia/ cadeira vip lateral); R$ 40 (meia/ cadeira central) e R$ 35 (meia/ cadeira lateral), à venda no site sympla.com.br ou na bilheteria do evento.
O Doente Imaginário
A comédia sátira de Móliere é encenada pelo grupo carioca Cia Limite 151. A partir das 20h, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. A entrada é franca, sendo que cada doação de 1kg de alimento não perecível é revertida em dois ingressos para o espetáculo.
Lockdown Medeia
Espetáculo mistura teatro e vídeo ao contar a história de uma atriz que confunde realidade e personagem após ter sua peça cancelada devido à pandemia da Covid-19. A partir das 19h30, no Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10 (comerciários, dependente, meia-entrada e empresários), R$ 12 (conveniado), à venda no site lets.events.
Lazer
Mundo Gloob
Evento com atividades temáticas baseadas nos programas do canal infantil Globb, como “Detetives do Prédio Azul”, “Escola de Gênios”, “Gigablaster” e “Miraculous - As Aventuras de Ladybug”. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De segunda a quinta, das 13h às 20h30; sexta-feira, das 13h às 21h30; sábados, das 10h às 21h30, e aos domingos, das 12h às 20h30. Até 30 de julho. Todas as quintas e domingos do mês de julho tem encontro com o personagem Alvin para fotos. Horários: de 16h às 17h; 17h30 às 18h30, e de 19h às 20h. Entrada franca.
Super Força HQ
Espaço possui circuitos com as quatro forças na natureza em atividades interativas de obstáculos e de jogos dentro do universo da Turma da Mônica. Praça de Eventos, piso L1, do Shopping Praia da Costa. Shopping. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. De Segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h. Preços: R$ 30 (20 minutos); R$ 45 (até 40 minutos); R$ 60 (até 1h). Adicional de R$ 15 a cada 15 minutos após completar 1h. Menores de 4 anos ou com 1 metro de altura devem estar acompanhados por um adulto responsável. Neste sábado, tem encontro especial com os personagens da Turma da Mônica, as senhas serão distribuídas às 12h. Até 30 de agosto.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. A partir das 17h, no piso L1, Pracinha do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada franca.
Moxuara Kids
Recreação infantil com oficina de culinária de comida japonesa. A partir das 16h, na praça de alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, São Francisco, Cariacica. Entrada franca.
Magic Park
Parque de diversão com diversos brinquedos para crianças e adultos. Na área externa do Shopping Moxuara. De terça a sexta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 22h. Entrada: R$ 30 (passaporte/ meia/ em dias úteis) e R$ 40 (passaporte/ meia/ fim de semana e feriados) e R$ 8 (ingresso individual).
Mundo da Diversão
Com bolinhas coloridas, pula-pula e escorregador inflável. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 13h às 22h. Entrada: R$ 30 (de 1 a 20 minutos) e R$ 25 (de 21 a 30 minutos). Idade permitida de 2 a 12 anos. Crianças com menos de 3 anos devem estar acompanhadas pelos responsáveis.
Game Master
Evento conta com mais de 50 jogos desde cartas e tabuleiro até RPG (Role Playing Game). A partir das 9h, no Master Mall. Av. Nossa Senhora da Penha, 2150, Barro Vermelho, Vitória. Entrada franca.
Exposições
Estandarte Negro
Cenários e patrimônios do Centro Histórico de Vitória retratados em estandartes confeccionados pelo artista Rômulo Corrêa. De terça a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 10h às 14h. No Museu Capixaba do Negro (Mucane). Av. República, 121, Centro, Vitória. Até 28 de agosto.
Ato Falho
Mostra reúne obras de oito artistas que observaram uma falha tectônica de milhares de anos para explorar processos criativos e artísticos. De segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h. Na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada franca. Até 28 julho.
Sonhos de Imortalidade
Exposição retrata a fotografia no século XIX no Espírito Santo. De terça a sábado, das 9h às 17h. No Museu do Colono. Av. Presidente Vargas, 1501, Santa Leopoldina. Informações: (27) 3266-1250. Entrada franca. Até 23 de julho.
Massenicas: Exposição de mosaicos
Exposição de mosaicos produzidos pelo artista Celso Adolfo, ex-aluno de Homero Massena. De terça a sábado, a partir das 14h, no Museu Atelier Homero Massena. Av. Antônio Ferreira de Queirós, 281, Centro de Vila Velha, Vila Velha. Até 15 de agosto.
Museu Histórico de Santa Cruz
Exposição de peças históricas dos primeiros imigrantes Italianos do Espírito Santo, das etnias indígenas tupiniquim e guarani e da cultura Negra, além de peças doadas por Dom Pedro II. Das 8h às 17h, de segunda a sexta, e das 9h às 17h, sábado e domingo. No Museu Histórico de Santa Cruz. R. Pres. Vargas, 215, Santa Cruz, Aracruz. Informações: (27) 9980-57885 e (27) 99958-9513. Até 31 de dezembro.
Museu Ferroviário Domingos Lage
A exposição "Acervo Minha Estação" tem como objetivo levar ao público um pouco da memória da estrada de Ferro Leopoldina e da Estação Ferroviária. R. Cel. Francisco de Braga, 71, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. De segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, de 9h às 15h. Informações: (28) 3155-5691.
Tudo que se Move ou Parece que se Move
Com obras focadas na arte cinética, proporcionando experiência sensorial e permitindo que o público interaja com as peças. De segunda a sexta, das 10h até 17h, na Galeria Espaço Universitário (GAEU), na Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Agendamento de visitas em grupo: [email protected] ou (27) 4009-2371.